«Родителей убили, когда мне было 11 лет». Кем «Спартак» хочет закрыть проблемную позицию

Кажется, сериал «Футбольный клуб «Спартак» в поисках правого защитника» подходит к логическому завершению — в столицу едет Виктор Мозес! Из многочисленных вариантов, мелькавших в СМИ, именно нигериец в скором времени подпишет контракт с красно-белыми.



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Сегодня расскажем о трагической судьбе новичка красно-белых. У футболиста было очень тяжёлое детство.

«В результате нападения мусульманских радикалов мои родители были убиты»

Виктор Мозес родом из страны религиозной войны. Именно так называют Нигерию из-за непрекращающихся конфликтов на религиозной почве. Стычки начались ещё в 50-х годах прошлого столетия, однако наиболее ожесточённые столкновения между мусульманами и христианами последовали в 2000 году, когда власти северных городов страны получили право на жизнь по законам Шариата.

Виктор из верующей семьи. Родители были представителями христианского объединения: отец Остин трудился пастором в собственной церквушке, мать Джозефина — домохозяйка, но часто помогала главе семейства по работе. Отец и мать были преданными христианами, которые являлись частью евангельского движения в Нигерии. Проживала семья на севере страны в городе Кадуна, куда переехала из густонаселённого Лагоса. Родители Мозеса понимали, что практиковать и распространять свою веру в недоброжелательных для христиан районах страны — рисковая затея. Но о каком страхе может идти речь, когда преобладает вера в Господа?

Перенесёмся в 2002 год. Мозесу-младшему всего 11. После очередных конфликтов на религиозной почве многие жители покинули Кадуну, однако родители мальчугана остались, чтобы помочь раненым и нуждающимся. Если говорить о Викторе, каждый новый день в жизни мало чем отличается от прошлого: мальчишка с утра до ночи босиком гонял мяч с друзьями. Но один из февральских дней подросток будет вспоминать ещё долгое время: «Я, как обычно, играл в футбол, — с трудом вспоминает Мозес в интервью The Guardian. — затем мне сообщили новость, от которой я впал в ступор. В результате нападения мусульманских радикалов мои родители были убиты, а наши церковь и дом – сожжены».

Младший Мозес был следующей целью исламистов. Бандиты ещё долго искали мальчугана в окрестностях города, но найти шустрого юношу так и не смогли. Он прятался у друзей ещё неделю, пока дядя контрабандой не вывез его из страны. В качестве беженца нигериец попал в Англию, где семья из Лондона взяла его под опеку: «Путешествие из Нигерии было достаточно долгим, — вспоминал футболист в том же интервью. — Я должен благодарить Бога за то, что попал в Англию. Это было похоже на сбывшуюся мечту. Будто я попал в рай и вскоре должен увидеть родителей».

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Не знал ни слова на английском. Стеснялся попросить тренера о просмотре

Мозесу пришлось непросто в новой стране: «Как только я оказался в Англии, мне было тяжело, — цитирует слова футболиста Goal. — Я совсем не знал языка, не мог сказать ни одного слова. Конечно, мне хотелось дружить с остальными ребятами, но в первое время это было невозможно». Единственной отдушиной для юноши был футбол. Как признавался сам футболист, во время игры он забывал о проблемах.

Виктор очень хотел выступать за местную команду «Космос 90». Мальчуган следил за тренировками и официальными играми с трибун, но стеснялся подойти к тренеру и попросить о просмотре. Желание играть всё же пересилило страх, в один из дней он решился заговорить с коучем.

«Мы были худшей командой в Лиге, он подошёл ко мне и попросил присоединиться к тренировке, — рассказывал тренер Тони Лоизи в интервью Goal. — Я дал разрешение. Он меня очаровал в первые 30 минут: дриблинг, финты — всё при нём. Я стоял с открытым ртом и не мог поверить в происходящее».

После тренировки между тренером и юным футболистом состоялся диалог:

— Тони Лоизи: За какую команду выступаешь?

— Виктор Мозес: Я не играю в команде.

— Тони Лоизи: Хм, тогда ты должен быть заигран за какую-то академию?

— Виктор Мозес: Нет, я лишь играю с друзьями во дворе.

После этих слов Лоизи отправился в дом приёмных родителей Мозеса, чтобы удостовериться в словах мальчишки и записать последнего на занятия.

«Это была удача, — рассказывал Лоизи в том же интервью. — Один шанс на миллион, что такой талантливый футболист подойдёт и попросится выступать в столь слабой лиге. Как правило, подобных вундеркиндов расхватывают раньше. Уникальный случай: не мы его нашли, а он нашёл нас».

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«Вратарь начал плакать, а на поле выбежала его мамаша и начала бить Мозеса сумкой по голове»

Тренер с радостью делится воспоминаниями от дебюта Мозеса: «Мы обыграли «Чипстед» со счётом 10:1, а Виктор забил восемь мячей. Было много эмоций после игры, потому что в прошлый раз мы проиграли этой команде 1:8». После матча тренер соперника и родители жаловались судье: им казалось, что Мозес, уничтоживший их команду, старше своих лет. Но с документами всё было в порядке.

Фото: goal.com

Первый тренер футболиста вспомнил ещё одну забавную историю: «Во время одного из матчей Виктор вышел один на один с голкипером, пробросил тому между ног, развернулся, ещё раз обвёл бедолагу и забил в пустые, — делился впечатлениями Лоизи. — Вратарь начал плакать, а на поле выбежала его мамаша и начала бить Мозеса сумкой по голове. Тогда я подошёл к Виктору и сказал: «Ты очень хорош, но будь скромнее».

Больше подобных историй, видимо, не случалось.

«Мы не собирали толпы болельщиков, — признавался Лоизи. — С трибун за нашими играми следили два человека и их собаки. Но как только у нас заиграл Мозес — на нас стабильно приходило смотреть больше сотни человек. Со временем это число увеличилось вдвое. Перед игрой мне звонили и спрашивали: «Виктор играет сегодня?.. Если я скажу «нет», они не придут на игру! Им интересовалось достаточно клубов, среди которых был «Кристал Пэлас». Я сказал ему: «Послушай, Виктор, я не обижусь, если ты решишь уйти».

Мозес ушёл, но до сих пор не забывает первого тренера. В каждом интервью Тони Лоизи получает порцию комплиментов от футболиста.

После подписания контракта с «Пэлас» он получил место в одной из лучших частных школ Лондон. Это была «Вайтгифтская школа» – учебное заведение для перспективных спортсменов. Мозес продолжил играть за школу и юниорские команды «Кристал Пэлас». В 14-летнем возрасте юному футболисту удалось забить 50 мячей за сезон: «В 2005 году мы добрались до финала юношеского Кубка вместе с моей школой, — вспоминал футболист. — В решающем поединке мы обыграли «Гримсби» со счётом 5:0, а я стал автором всех пяти голов».

В 16 лет Виктор Мозес дебютировал за «Кристал Пэлас», начав карьеру во взрослом футболе. Мечта нигерийского мальчишки из Лагоса сбылась — он пробился в большой футбол.

Фото: goal.com

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После КП в карьере футболиста были «Уиган», «Челси», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм», «Фенербахче» и «Интер». У полузащитника всё ещё действующий контракт с «Челси». Лондонцам он попросту не нужен, но и сидеть в запасе нигериец не желает.

Переезд в Москву — новый вызов для футболиста. Кажется, от этого перехода выиграют все: «Спартак» закроет проблемную позицию, а сам Мозес будет постоянно играть.

Виктор многое видел в жизни: Россией и бесконечными разборками в «Спартаке» полузащитника (защитника?) точно не удивить.