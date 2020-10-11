Под Евсеева денег не было. Под Рахимова – нашлись

Рашид Рахимов возглавил «Уфу». Сегодня утром клуб из Башкортостана на своём официальном сайте объявил о назначении российского специалиста на пост главного тренера. По информации «Чемпионата», руководство уфимского клуба отказалось от услуг Олега Кононова и Сергея Юрана, сделав выбор в пользу бывшего тренера «Ахмата».

Дебют в «Уфе»

Первую встречу под руководством Рахимова «Уфа» проведёт на выезде против «Локомотива». Нового главного тренера «Уфы» многое связывает с этим клубом: на протяжении года он играл за «железнодорожников» (1993-1994), а с 2007-го по 2009-й возглавлял московскую команду.



Рахимов — второй тренер в истории «Уфы» с локомотивским прошлым. Первым был Вадим Евсеев, которого, собственно, Рахимов и сменил. Штаб «Уфы» тоже поменяется. По словам председателя совета директоров клуба Ростислава Мурзагулова, два из трёх специалистов будут из топ-5 чемпионатов.



До сих пор самым продолжительным отрезком работы тренера «Уфы» был грозненский (с ноября 2013-го по май 2017 года).

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Трансферы

Естественно, что для решения задачи (она пока одна – подняться со дна) новому тренеру необходимы качественные исполнители. А у «Уфа» пока больше трансферов на выход, чем на вход. По данным transfermarkt.ru, клуб расстался с Фоминым (€ 3,5 млн), Игбуном (€ 2 млн), Уруновым (€ 1,5 млн), Неделчару (€ 550 тыс) и Вомбергаром (€ 450 тыс). Помимо продаж завершились аренды у Емельянова, Кругового и Терентьева. Свободными агентами ушли Пуцко, Козлов и Батютин.



Усилилась «Уфа» всего на € 1,24 млн: пришли Голубев (€ 700 тыс), Жамалетдинов (€ 270 тыс) и Камилов (€ 270 тыс). Ещё четверых взяли в аренду — Данченко, Бородина, Алибекова, Плиева.



Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал ТНВ, как будет строиться команда, и пообещал новому тренерскому штабу усиление.



«Нам нужно баланс опытных и молодых игроков восстанавливать. Сейчас у нас восстановилось финансирование. И мы возьмём таких футболистов, которые вернут в раздевалку состояние ответственности за результат. Футбол так работает, что в команде должен быть баланс. Поэтому и не бывает успешных команд, которые как мы бы состояли в значительной степени из молодежи.

Мы будем покупать готовых игроков. У нас в республике восстановились экономические показатели. Значительные средства были потрачены на меры поддержания экономики Башкортостана в период пандемии. Понятно, что футбол очень важен для имиджа республики, повышения инвестиционного потенциала, но мы понимаем, что у предприятий Башкирии были и другие насущные задачи в период пандемии.



Честно говоря, «Уфа» жила до сентября этого года на бюджет средней команды ФНЛ. Сейчас мы этот период перетерпели. Я благодарен всем, кто помог возобновить финансирование. С деньгами, которые были до сентября, продержаться в Премьер-Лиге было невозможно.



Из бюджета мы никогда не финансировались. В Башкирии есть ряд предприятий, которые помогают спорту высших достижений. Они передают средства в соответствующий региональный фонд Башкортостана. Это частные деньги и компании знают, на что эти средства идут, – заявил Мурзагулов.

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Комментарий руководства клуба

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал «Чемпионату» назначение Рахимова на пост главного тренера.



«Договорились с Рахимовым быстро. Задача одна, чтобы «Уфа» не находилась на том месте, на котором сейчас находится. Остановились на Рахимове. Очень сильный специалист. Контракт пока до конца сезона, а там посмотрим. Юрана и Кононова не рассматривали», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Болельщики уфимского клуба, судя по комментариям в «Инстаграме», оптимизма руководства относительно нового наставника не разделяют.

Развеять их скепсис можно только одним способом – подняв команду со дна.