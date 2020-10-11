Россия — Турция. Ждём третью победу! LIVE!
Вся информация о матче — тут.
Привет, друзья! Октябрьская сессия сборной России продолжается. Следом за «товарняком» против шведов нас ждёт вполне себе официальный матч — против Турции в рамках Лиги наций. Сегодня результат уже имеет значение. Стартовали в турнире оптимистично — с двух побед подряд — хорошо бы сохранить взятый темп и продлить серию. Статистика обнадёживает: за 6 матчей ни одного поражения (4 выигрыша, 2 ничьи). Настораживают потери в составе: если Гильерме Черчесову есть кем заменить, то равноценной альтернативы Джикии и Фернандесу сегодня объективно нет. Будем надеяться, штаб сборной найдёт решение этой проблемы. Турки в этом розыгрыше ЛН ещё не побеждали — хочется верить, что и сегодня не победят. Начало матча — в 21:45 по Москве. Присоединяйтесь!
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