Ничья с Турцией – за счастье. Очень плохой второй тайм сборной России!

Сборная России потеряла первые очки в Лиге наций. После побед над Сербией и Венгрией команда Станислава Черчесова сыграла вничью дома с Турцией. Наши остаются лидерами группы, но венгры, победив на выезде сербов, сократили отставание до одного очка. Через три дня, 14 октября сборная России примет своего главного преследователя в Москве. Нужно прибавлять с точки зрения качества игры, чтобы не отдать первое место.

Главные события матча Россия – Турция:

— После тестирования на коронавирус в пятницу сборная России понесла ещё одну потерю: Марио Фернандес был изолирован от команды, как ранее Маринато Гильерме и Георгий Джикия.

«Перед венграми снова будет тест УЕФА… Надеемся, что и Джикия, и Марио, и Гильерме будут с нами. Игроки будут сдавать тесты каждый день. Если тесты окажутся отрицательными, возможно, мы их снова пригласим», – сказал Черчесов накануне сегодняшнего матча.

— Черчесов против Турции выбрал схему 4-2-3-1. Пару центральных защитников составили Андрей Семёнов, чьё участие в игре было вопросом из-за повреждения, и Фёдор Кудряшов. Любопытно, что в основе вышел Далер Кузяев, не имеющий практики на клубном уровне с конца прошлого сезона.

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— При счёте 0:0 сборная России играла очень солидно, так что забитый гол стал закономерным следствием преимущества хозяев. Наша команда агрессивно, слаженно прессинговала, а, беря паузы, грамотно перекрывала зоны. Очень много на рывках работал Кузяев, в течение 35-40 минут не чувствовалось, что он без практики. В первом тайме зенитовец имел два голевых момента. Именно он мог вывести сборную России вперёд, когда Алексей Ионов перехватил неточную передачу вратаря Мерта Гюнока, а Антон Миранчук и Артём Дзюба довели мяч до Кузяева – полузащитнику не хватило навыков форварда-киллера, он пробил в голкипера.

— Ионов и в целом очень полезно действовал в тактическом плане. С его перехвата началась голевая атака хозяев. Дальше Роман Зобнин протащил мяч к штрафной соперника и сделал передачу, а Артём Дзюба, как всегда выигрывавший множество единоборств, сыграл очень тонко. Капитан пропустил мяч, вытянув на себя Озана Кабака, благодаря чему Миранчук получил возможность нанести удар. Исполнил всё «железнодорожник» хорошо – в касание.

— Сборная Турции до этого вообще ни разу не пробила! Две важные фигуры, от которых должен был идти весь креатив – Озан Туфан и Хакан Чалханоглу – медленно работали с мячом. Прессинг гостей выглядел разрозненным. Команда Шенола Гюнеша только ближе к перерыву начала создавать напряжение у ворот Антона Шунина. Счёт ударов в первом тайме – 7:4 (в створ – 2:1).

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— После перерыва Гюнеш решил усилить давление на фланг Жиркова и Кузяева, выпустив на замену Дженгиза Ундера. Вингер «Лестера», перешедший летом из «Ромы», создал самый опасный момент сборной Турции на 50-й минуте. Жирков не помешал Ундеру навесить, и мяч после удара центрфорварда Бурака Йылмаза чиркнул о штангу. Повезло хозяевам в этом эпизоде. Черчесов отреагировал заменой подуставшего Кузяева на Дениса Черышева.

— Надо признать, что во втором тайме сборная Турции наиграла на свой гол, забитый на исходе часа матча. Наши явно «подсели», а когда сборная России не может прессинговать и отодвигать игру от своих ворот, снижая нагрузку на защитников, наружу вылезают слабости. Отдельным игрокам недостаёт класса, чтобы просто покатать мяч и не привозить при позиционной обороне. Хозяева кошмарно сыграли на стандарте – застыли словно восковые фигуры. Андрей Семёнов сделал шаг назад, когда остальные ловили оппонентов в офсайд. Но похоже всё было на системную ошибку.

— Сборная России уступила во втором тайме по ударам – 6:11 (в створ – 2:4). Замены от Черчесова и переход на 4-3-3 не сработали. Черышев ещё не в форме после травмы, а Мостового тренер и вовсе убрал спустя 20 минут. Ничья по такой игре – хороший результат для нашей команды.