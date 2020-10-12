За себя и за брата. Антон Миранчук становится важным игроком для сборной – и это сюрприз

Сборная не смогла выиграть у Турции, крайне слабо провела второй тайм, в течение которого чудом не запустила в свои ворота три-четыре мяча. Это был не самый приятный отрезок, хотя основные причины спада и лежат на поверхности. У нашей команды всё ещё нет основного вратаря, в котором можно было бы быть уверенным на 100 процентов, стабильных центральных защитников, из-за чего на поле до сих пор выходит Семёнов, и глубины обоймы.

Конкретно сейчас все трудности усугубились отсутствием важных футболистов (Марио Фернандеса, Джикии, Головина, отчасти Баринова и Алексея Миранчука) и плохой функциональной подготовкой. Календарь текущего сезона и вправду жесток, полноценных сборов не было ни у кого – многие игроки уже в октябре выходят на поле на морально-волевых. Никакого фундамента давно не осталось.



Всё это предельно ясно, поэтому сейчас, если честно, даже не хочется включать по отношению к сборной режим максимальной строгости, попрекать её катастрофической второй воскресной половиной и выискивать недостатки. Напротив, гораздо правильнее сосредоточиться на позитивных моментах, которых тоже было более чем достаточно. Что против Швеции, что против Турции наша сборная выдавала очень солидные первые таймы.



А если переходить от общего к частному, то одним из игровых (не ментальных, а именно игровых) лидеров на поле в обоих случаях становился Антон Миранчук. И это – неожиданное и оттого вдвойне приятное событие, учитывая сложную предысторию взаимоотношений семьи Миранчуков со сборной.

Как так вышло, что Антон сверкнул в сборной раньше Алексея?

Самое любопытное – тот факт, что Антон стал определяющим футболистом национальной команды (пусть на коротком отрезке, но всё же!) раньше брата. У Алексея, опережавшего Антона в спортивном развитии на протяжении почти всей карьеры, это до сих пор не получилось ни разу – даже в рамках одного микроцикла. Он ходил вокруг да около, получал стабильные вызовы, но считался всего лишь игроком обоймы. В ключевых играх Алексея задействовали нечасто (как пример – лишь одна, не имеющего турнирного значения встреча с Уругваем на ЧМ-2018), а причины уже не раз подчёркивались, в том числе самим Черчесовым: многовато потерь при выходе в атаку, недоработки в оборонительной фазе, хромающая тактическая подготовка.



Мы не знаем, как Алексей сыграл бы за сборную в 2020-м, поскольку обстоятельства изменились. Сам он вышел на пиковую для себя форму и продержался на ней с ноября 2019-го вплоть до летней травмы – в том числе Черчесов отмечал прогресс Миранчука и его выход на лидирующие позиции в клубе. Если бы не повреждение, в осеннем микроцикле Алексей наверняка бы использовался Черчесовым как игрок стартового состава. Увы.



Зато полноценный шанс получил Антон. Он фактически остался единственным кандидатом на позицию центрального атакующего полузащитника. Ещё был Бакаев, вышедший в первой игре с сербами в сентябре, но Зелимхан ещё менее структурный и тактически обученный игрок по сравнению с Миранчуками, к тому же, проигрывает в текущем тонусе.

Чем Антон был хорош в осенних матчах, а чем – не очень

Если попытаться найти некий идеал игры Антона среди всех его последних матчей за сборную, то образцовым, пожалуй, можно назвать первый тайм против Швеции. В нём он соответствовал всем ключевым требованиям для центрального атакующего полузащитника:



— обеспечивал поиск мяча между линиями, а также в зоне, выявленной тренерским штабом в качестве уязвимой у соперника – левом фланге. Миранчук отлично вписался в атакующую структуру, принял за 75 минут 21 передачу от партнёров, часто встречался с мячом в финальной трети, возле и внутри штрафной;

— при всей активности в поиске мяча Миранчук бережно с ним работал, почти не терял в переходах (в игре с Швецией лично я не встретил ни одного критического эпизода), тем самым не организовывал на свои ворота контратаки. А это особенно важно для штаба Черчесова;



— Антон совершил два удачных перехвата в рамках общекомандного прессинга с последующим развитием атак;



— Также Миранчук хорошо подстраивался под скидки Дзюбы и давал предложения как в сторону, так и за спину. Уже на 5-й минуте Антон после такого сброса от форварда убежал к лицевой и вошёл в штрафную с левого фланга;



— Антон выполнял неординарные действия с обострении и завершении, нанёс смачный удар в перекладину из сложной позиции;



— Дополнительная опция в игре Антона – качественные стандарты с правой ноги. Благодаря им сборная Россия имела моменты.



Тем контрольным матчем Миранчук всецело наиграл на попадание в стартовый состав в официальной игре с Турцией. По её итогам тоже можно и нужно выделить Антона: вновь очень приличное движение под мяч и количество предложений, снова неординарные действия в финальной стадии. Речь не только о классном голе (осознанное и своевременное заполнение зоны за спиной Дзюбы!), но ещё и о ключевых передачах в штрафную. Чуть больше везения — и Антон насобирал бы как минимум два



результативных паса. Должны были забивать Дзюба после углового (головой в упор выше ворот) и Ионов после мягкого заброса Миранчука на дальнюю штангу с левого фланга.



Если оценивать игру в комплексе, матч с Турцией всё же не оказался для Антона таким уж идеальным. Миранчук потерял несколько мячей в переходах (как минимум три эпизода в первом тайме), принимал неверные решения в выгодных ситуациях возле чужой штрафной. Плюс у него не такая быстрая, как у того же Головина, реакция при общекомандном прессинге. Это в принципе проблема для любого российского футболиста.



Но после того, как Антона заменили, количество структурных атак, количество предложений между линиями и обостряющих передач, — всё это резко снизилось. И поэтому мы вправе делать определённые выводы: конкретно на сегодняшний день Миранчук оказался для сборной важнейшим футболистом-созидателем. Его влияние на атакующую игру было достойным во всех осенних матчах сборной. В каждой игре от него шли ключевые обостряющие действия.

Что дальше?

А дальше, уже в следующем микроцикле, в сборную вернётся Головин – и это значит, что количество мест в атакующей группе снизится. Будем верить, что приедет после нескольких игр за «Аталанту» и Алексей Миранчук.



Но после сентябрьских и октябрьских матчей лично я совершенно не удивлюсь, если Антон Миранчук останется игроком стартового состава для Черчесова. А Головин, например, превратится с левого полузащитника со смещениями в середину – здесь он тоже умеет играть, тем более позиция для нашей команды не то чтобы без вопросов закрытая. Ни Жирков, ни Кузяев, ни Черышев – никого нельзя назвать 100-процентными вариантами.



А Антону Миранчуку хочется пожелать, чтобы как минимум такой же уровень он держал и в дальнейшем. Тогда его отъезд в Европу вслед за братом состоится совсем скоро. А сборная от всех этих событий только выиграет.



Использованы данные Wyscout.