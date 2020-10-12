«Спартак» отделался штрафом. Но суд с Роспотребнадзором – сигнал всей РПЛ

«Спартак» избежал закрытия стадиона, но их суд с Роспотребнадзором – сигнал для всех клубов РПЛ (и их болельщиков), что за отсутствие масок и перчаток и несоблюдение социальной дистанции теперь может наказать не только КДК.

Предыстория. Кратко

После матча «Спартака» и «Зенита» на московский клуб обратил внимание Роспотребнадзор: ведомство, изучив все доступные материалы по игре, выявило грубые нарушения в обеспечении мер по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима. Началось расследование, по итогам которого на клуб и его гендиректора Шамиля Газизова составили протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ.

Власти будут судиться со «Спартаком». Неужели клуб действительно закроют? Споры возникли из-за количества зрителей на матче с «Зенитом». Как уже наказали красно-белых и насколько серьёзно могут наказать ещё.

«Спартаку» грозил штраф от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток. Суд назначили на 12 октября.

Что говорили представители клуба на заседании. Выделили главное

Позицию «Спартака» в суде обозначил глава юридического отдела Владислав Ляликов.



– Клуб самостоятельно приостановил деятельность стадиона до вынесения решения суда, «приняв социальную значимость происходящего».



– Клуб признал нарушение масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.



«Мы понимаем всю ответственность как организатора матчей. Принимаем все возможные организационные и технические меры, чтобы не допускать этих нарушений», – сказал Ляликов.



– Превышения зрителей не было – на матче было 20 738 человек, в квоту «Спартак» уложился.



– На матче было 795 контролёров-распорядителей, которые следили за соблюдением дистанции и использования масок и перчаток. «На практике это происходило так: если контролер-распорядитель устанавливал нарушение этих правил зрителем, он обращался к нарушителю с требованием пресечь нарушение. Одни относились к этому с пониманием, другие — игнорировали», — сказал Ляликов.



– «Спартак» показал видео, на которых зрители заходят на трибуны в масках, которые на входе, как и перчатки, раздают бесплатно. Перед матчем с «Зенитом» было получено 58 тысяч масок. Проход зрителей без масок и перчаток на стадион не допускался, по словам Ляликова.



– В день матча на стадион приезжал Роспотребнадзор. Клуб предъявил представителям ведомства запасы масок и перчаток, а также санитайзеры. Замечаний не было.



– Клуб попросил не применять такое наказание, как административное приостановление деятельности стадиона.



– «Спартак» проанализировал произошедшее на матче с «Зенитом» и принял действия, чтобы не допускать подобного рода нарушений.

Суд не вынес максимального наказания — «Спартак» получил штраф (тоже не самый большой)

300 тысяч из 500 максимальных, предусмотренных статьёй.



– Суд посчитал, что нарушения носили грубый характер, поэтому не нашел достаточных оснований для наказания в минимальном размере, – сообщил судья.



Решение может быть обжаловано в течение 20 суток, но сразу же после заседания глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сказал, что клуб этого делать не будет.

Наезд властей на «Спартак» – лицемерие. Нарушают все, а отдуваться опять Федуну? Забота о красно-белых получается какой-то специфичной.

В РПЛ уже отреагировали: Прядкин сказал, что подобный инцидент – сигнал для всех клубов

С судом из-за масок, перчаток и социальной дистанции футбольный клуб столкнулся первый раз, но, учитывая нынешнюю обстановку, на месте «Спартака» легко может оказаться любая команда. Президент РПЛ Сергей Прядкин сказал, что теперь каждый матч будет под особым вниманием со стороны органов власти, поэтому формального подхода к соблюдению профилактических мер быть не может.



«Наша общая обязанность — проявить повышенную ответственность, и это касается всех клубов РПЛ. Пользуясь случаем, хочется еще раз обратиться к болельщикам: не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте дистанцию и используйте средства защиты», – добавил он.