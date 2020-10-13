Российская молодёжка в шаге от долгожданного попадания на Евро. Как всё не испортить

Сегодня молодёжная России может впервые за восемь лет выйти на чемпионат Европы. Команда Михаила Галактионова лидирует в отборочной группе, и для сохранения первого места ей достаточно выиграть у Латвии в Риге. Таблица нашей группы – здесь:

Сборная Латвии занимает последнее место и не одержала ни одной победы, поэтому можно подумать, что такого соперника Россия должна легко разорвать за тайм, как Эстонию в прошлую пятницу. Тем не менее латвийцы крепче, чем кажется. За весь отборочный цикл они лишь раз проиграли с разницей более одного мяча (как раз нашим в Ростове – 0:2) и сыграли вничью с Сербией (дважды!), Болгарией и Эстонией. Так что недооценим соперника – получим серьёзные неприятности.

Преследующая лидера сборная Польши отстаёт от команды Галактионова на четыре очка при одной игре в запасе. Поляки сегодня сыграют дома с Болгарией в 19:00 по Москве, а 17 ноября также на своём поле с Латвией. Календарь у нашего конкурента удобный, но не сказать чтобы простой. Болгары в случае победы обойдут Польшу, а, значит, отбывать номер в Гдыне не станут. Поэтому теоретически нашим может хватить ничьей в Латвии.



Кстати, пандемия внесла свои коррективы в сроки проведения Евро-2021, который примут Венгрия со Словенией. Изначально планировалось, что турнир пройдёт с 9 по 26 июня, но летом этого года УЕФА поменял даты. Команды сыграют в два этапа. Групповой с участием 16 сборных запланирован на 24-31 марта, а матчи плей-офф на 31 мая – 6 июня.



Две путёвки отданы Венгрии и Словении как хозяевам Евро-2021. Остальные 14 мест получат победители девяти отборочных групп и пять лучших команд из числа финишировавших вторыми. Таким образом, если сборная России провалится в Латвии и уступит лидерство Польше, нам придётся смотреть на ситуацию в остальных отборочных группах.

Первые голы Чалова в сезоне! Фёдор забил два за молодёжку Сборная России сохраняет шансы на Евро.

Прежде всего, нужно сказать, что при определении пяти «счастливых неудачников» учитываются очки, набранные с первой, третьей, четвёртой и пятой командами группы. Результаты матчей России с аутсайдером в зачёт не пойдут. Причина в том, что не во всех группах есть шесть сборных.

Тест. Что вы знаете о наиболее зрелищных домашних матчах сборной России? Вспоминаем яркие моменты истории перед встречей с Турцией в Лиге наций.

Если Латвия сыграет вничью с Россией или победит, то, скорее всего, шестое место займёт Эстония. Наша команда взяла одно очко у Польши, четыре – у Болгарии, шесть – у Сербии. Добавляем сюда три или четыре очка, в зависимости от результата игры в Риге, с латвийцами. В общей сумме у нашей команды будет 14-15 баллов.



Судя по всему, этого окажется недостаточно. Вот рейтинг сборных, занимающих на данный момент вторые места в других группах:

1. Франция – 15 очков (6 матчей);

2. Румыния – 13 (7);

3. Германия – 12 (6);

4. Португалия – 12 (5);

5. Австрия – 12 (7);

6. Шотландия – 11 (6);

7. Италия – 10 (5);

8. Северная Македония – 7 (5).

Как видите, у французов, немцев и шотландцев ещё по две игры в запасе, а у португальцев и итальянцев вообще по три (без учёта встреч с аутсайдерами). Румынии достаточно выиграть оставшийся один матч, чтобы набрать больше. Впрочем, в некоторых группах вторые ещё могут обойти первых, что соответственно отразится на рейтинге. Поэтому все расклады на данный момент – приблизительные. Пожелаем сборной России победить Латвию и не доводить дело до ненужных подсчётов.