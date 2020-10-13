Нужен ли Рохо «Спартаку»? Он не играл почти 9 месяцев!

Сегодня днём стало известно, что защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может вернуться в «Спартак». Об этом сообщил futaa.com. По информации источника, футболист не тренируется с основной командой, а клуб не планирует заключать с 30-летним аргентинцем новый контракт, поскольку считает требования Рохо завышенными. У Маркоса есть три варианта продолжения карьеры: аренда в «Спортинг», возвращение в родной «Эстудиантес» или московский «Спартак». «Красные дьяволы» не включили аргентинца в заявку на сезон Лиги чемпионов, намекнув, что дни Рохо в Манчестере сочтены.

Рохо в «Спартаке»: начал за здравие, был оштрафован клубом на 50% месячной зарплаты, отправился в дубль

Рохо перешёл в «Спартак» в январе 2011 года. По данным transfermarkt.ru, красно-белые заплатили за защитника сборной Аргентины € 2 млн. Одновременно со «Спартаком» Маркосом интересовался «Наполи», но футболист остановил выбор на Москве.



Дебютный матч аргентинца выпал на встречу Лиги Европы против «Базеля», когда красно-белые на выезде отыгрались с 0:2. С тех пор Рохо закрепился в составе и играл в паре то с Сухи, то с Шешуковым. Первый и единственный гол за «Спартак» Маркос забил в Кубке России, поразив ворота «Краснодара».



Весной 2011 года Рохо не появлялся на поле из-за респираторной вирусной инфекции, а затем получил травмы икроножной мышцы и приводящей мышцы бедра, пропустив четыре матча. В июле Рохо отправился на Кубок Америки, но сыграл всего один матч, а по возвращении в «Спартак» был оштрафован вместе с Николасом Парехой на 50 % месячной зарплаты из-за того, что вернулся позже положенного срока. Защитники объяснили своё опозданием отсутствием билетов в Россию, а позже признали вину.



В конце лета Рохо впервые за долгое время вернулся в состав в матче против «Терека» и сыграл неудачно: ошибся в первом голе и заработал на себе пенальти в ворота «Спартака». После этого Маркос был переведён в дубль, а за оставшееся время в «Спартаке» сыграл шесть матчей.

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Рохо после «Спартака»: расцвёл в «Спортинге», поник в МЮ»

Летом 2012 года Рохо подписал четырёхлетний контракт со «Спортингом». За два сезона в Португалии аргентинец добился большого прогресса: стал одним из самых перспективных игроков Европы и привлёк внимание таких клубов, как «Барселона», ПСЖ», «Ливерпуль». За лиссабонский клуб Рохо провёл 61 матч и забил семь мячей (в «Спартаке» было всего 17 игр).



19 августа 2014 года Маркос стал игроком «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» заплатили € 20 млн за переход аргентинского защитника, а одна пятая часть этой суммы досталась «Спартаку».



«Теперь я — футболист «Манчестер Юнайтед», и это большая честь. Премьер-лига является самой захватывающей лигой в мире. Возможность играть здесь в составе самого большого клуба в мире — это мечта. Я ещё молод и хочу продолжать учиться игре, поэтому играть под руководством такого опытного тренера, как Луи ван Гал, — это превосходная возможность для меня. Я перешёл в «Юнайтед», чтобы усердно работать с партнёрами по команде для завоевания трофеев», — прокомментировал свой переход аргентинец.

Несмотря на позитивный настрой, у Рохо не задалось в Англии с первых дней: сначала он не мог получить рабочую визу, затем начались проблемы с травмами, а летом 2015 года был вовсе оштрафован на 200 тыс. евро из-за того, что забыл продлить свой паспорт и не смог вовремя отправиться с командой по турне в США. За шесть лет карьеры в Англии Рохо сыграл 122 матча и пропустил 93 встречи.



Слухи об уходе аргентинца ходят с лета 2015 года, но Маркос по-прежнему в «МЮ». Этой зимой Рохо уехал в аренду в «Эстудиантес», но сыграл за родной клуб всего один матч из-за проблем с бедром и пандемии. Там он помогал жителям родного города — раздавал продукты и финансово поддержал около 200 неблагополучных семей. В мае Рохо нарушил карантин и был замечен в компании брата и нескольких друзей с сигаретами и картами. Маркос хотел остаться в «Эстудиантесе», но «МЮ» не стал разрывать контракт с игроком, который действует до лета следующего года, а у родного клуба не хватило денег на приобретение защитника.

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Нужен ли Маркос нынешнему «Спартаку»?

«Спартак» продолжает поиски правого защитника, а эту позицию Рохо вряд ли сможет закрыть. Что касается центра обороны, то тут место Рохо как раз-таки есть. Неопытный Маслов пока не готов быть полноценным игроком стартового состава, а нестабильный Кутепов постоянно навевает мысли об укреплении защиты. Помимо этого, стоит учитывать возможный уход Жиго.



Правда, всё не так стабильно с игрой самого аргентинца. Рохо последний раз выходил на поле в феврале, а за последние три сезона провёл всего 30 матчей.

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Учитывая аппетиты аргентинца, вряд ли он готов будет поехать в Россию за маленькие деньги. В «Юнайтед» у Рохо большая зарплата, поэтому «Спартаку» надо будет выложить не меньше € 2,5 млн. В данном случае красно-белые могут обжечься и купить кота в мешке, нежели опытного защитника с европейским прошлым.