Наша молодёжка снова на Евро! Во втором тайме можно было рассматривать дома

В 21-м веке наша молодёжная сборная играла на Евро лишь один раз – в 2013 году. Теперь это случится снова – в 2021-м. Для этого сборной России было достаточно выиграть в Риге, что и произошло. Причём весьма уверенно.

Правда, первые 25 минут россияне выглядели невзрачно – много брака в передачах и отсутствие опасных моментов у ворот соперника. А вот после гола Кучаева в середине тайма наша сборная действительно стала похожа на лидера группы. Лесовой не пошёл в дриблинг, как обычно, а сыграл в касание пяткой. В результате получилась красивая комбинация и Кучаев бил головой без помех.



Второй тайм начался с гола Евгеньева после подачи штрафного и скидки Чалова – 0:2, а затем ещё Лесовому дали пробить дважды со средней дистанции. Первый раз мяч прошёл сильно выше, а во второй – точно в угол. 0:3 – результат был сделан. Оставшиеся 35 минут особых проблем не возникало, хотя в какой-то момент грубые ошибки допустили Евгеньев и Глебов у своих ворот. Из россиян многие могли забить четвёртый мяч, но удалось это сделать Ломовицкому. В конце матча сборная России могла уже не напрягаться и изучать архитектуру Риги. Для этого даже не требовалось уходить с поля. Из-за отсутствия трибуны за воротами было видно, как старые здания считаются с современными. Пропущенный мяч на 93-й минуте уже не имел значения.

Сейчас достаточно легко манипулировать фактами, чтобы утверждать, будто выход на Евро является большим успехом или наоборот – несущественным результатом. С одной стороны, действительно повезло с соперниками по группе. С другой – наша команда при жеребьёвке была в третьей корзине (сербы – в первой, поляки – во второй). В такой ситуации занять первое место – это круто по умолчанию. Да, сейчас хочется благодарить сербов за победу над поляками. Без этого мы вряд ли остались бы на первой строчке. Хотя, по сути, это лишь вопрос последовательности матчей. В другой ситуации благодарили бы болгар (или вообще никого) – это не так важно и не может обесценивать итоговый результат.



Выход на Евро – важная имиджевая история. Молодёжный Евро-2021 европейские скауты отслеживают побольше, чем РПЛ. Уже выход из отборочной группы наверняка позитивно отразится на наших игроках. Косвенно даже на тех, кто никогда не вызывался в молодёжку. Одно дело, когда ты не проходишь в топ-команду, а другое дело, если не попал даже в слабую.

Важная имиджевая история и для нашей лиги. Всё-таки на уровне молодёжных сборных соревнуются преимущественно игроки из своего родного национального чемпионата. Радует, что Евгеньев, Маслов, Лесовой и остальные парни из РПЛ не уступают таким же сверстникам из Сербии и Польши.



Важная имиджевая история и для тренера Михаила Галактионова. Его этап в «Ахмате» был не самым убедительным. После того, как ему в Грозном дали контракт на 3,5 года у Галактионова не было побед (3 поражения и 1 ничья), и он покинул клуб. А ведь на тот момент являлся одним из трёх самых молодых тренеров в ведущих лигах Европы – вместе с Нагельсманном и Тедеско.

Это просто праздник какой-то! Российская молодёжка сыграет на Евро впервые за восемь лет! Наконец-то!

Мы вышли на Евро. Сделан хороший шаг. Осталось показать себя на самом турнире, где будут уже не Эстония и Латвия.