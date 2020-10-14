Самые подешевевшие за год футболисты. Стоимость Месси снизилась на 40 млн!

Портал Transfermarkt обновил стоимость ведущих футболистов Европы. Пока одни дорожают – как, например, Ансу Фати (с 25 до 80 млн евро) – другие теряют в цене. Расскажем о тех, кто «подешевел» больше остальных за прошедший год. У всех разные причины падения трансферной стоимости.

Жизнь Ансу Фати – триллер. Война, коммунизм в испанском селе, запрет на футбол, три агента Неизвестные детали: от попрошайничества отца до особенностей контракта.

30 млн евро (150 – 120 млн евро)

Фото: Jan Kruger/Getty Images

Сенегалец ударно провёл сезон-2019/2020: на его счету 47 матчей за «Ливерпуль», 22 гола и 12 результативных передач. Почему же тогда упал ценник на Мане? Причина – в пандемии коронавируса. Весной 2020 года Transfermarkt заявил о том, что стоимости игроков упадут на 10-20% в зависимости от их возраста. Садио потерял как раз пятую часть своей цены. Кроме того, после рестарта сезона снизилась его результативность – всего 4 гола в 9 матчах. До паузы Мане действовал куда успешнее.

30 млн евро (150 – 120 млн евро)

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Похожая ситуация и у Гарри Кейна. Его стоимость также пострадала от кризиса на трансферном рынке. Форвард «Тоттенхэма», помимо всего прочего, пропустил несколько месяцев из-за травмы – в январе он получил разрыв мышцы задней поверхности бедра. Кейн вернулся в июне, когда возобновилась АПЛ, и забил 7 мячей в оставшихся 9 встречах. Статистика Гарри в сезоне-2020/2021: 8 матчей, 8 голов и 7 результативных передач. После такого стоимость Кейна наверняка вырастет.

30 млн евро (150 – 120 млн евро)

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Салах немного сбавил обороты после феноменального сезона-2017/2018. Тогда он забил 44 мяча в 52 встречах, а также 16 раз ассистировал своим партнёрам. Совершенно безумные цифры, до которых египтянин пока не может дотянуться. Так же, как и до трансферной цены в 150 млн евро, что была у него последние два года.

«Салах — подарок Аллаха». Как парнишка из бедной деревни стал идолом целого континента Неизвестные истории из жизни Мохамеда Салаха.

30 млн евро (150 – 120 млн евро)

Фото: Michael Regan/Getty Images

Удивляет стоимость Кевина Де Брёйне. Несмотря на успешную игру в прошлом году, бельгиец не подорожал. Кевин, в отличие от предыдущих игроков, упомянутых в списке, показал прогресс. Де Брёйне стал лучшим в АПЛ сезона-2019/2020 по системе «гол + пас», записав на свой счёт 13 забитых мячей и 20 результативных передач. Почему ценник на бельгийца остался прежним – большой вопрос.



За комментарием мы обратились к Артёму Заводнику, редактору русскоязычной версии портала Transfermarkt. По его словам, стоимости ведущих игроков, цена которых находится на уровне 100 млн евро и выше, останется прежней на какое-то время. Виной тому трансферный рынок и то, как он отреагировал на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Поэтому даже Де Брёйне не прибавил в цене, несмотря на то, что провёл отличный сезон. Косвенно повлияло и летнее трансферное окно – впервые за 5 лет не было ни одного перехода свыше 100 млн евро. Даже топ-клубы понесли финансовые потери, и осуществлять трансферы такой величины сейчас им тяжело.

32 млн евро (160 – 128 млн евро)

Фото: Alex Livesey — Danehouse/Getty Images

Вот уже три года Стерлинг играет на одинаково высоком уровне, набирая за сезон не менее 40 результативных действий. Как оказалось, Transfermarkt этого недостаточно. «На стоимость футболиста влияет не только качество его игры. Ценник формируется, в том числе, благодаря спросу на игрока», – сказал Артём Заводник. Интерес к Стерлингу проявляет «Реал», но «Манчестер Сити» вряд ли отпустит одного из своего лидеров.

32 млн евро (160 – 128 млн евро)

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Продолжает падать стоимость Неймара. Одной из причин является то, что бразилец играет в Лиге 1, котируемой ниже других ведущих чемпионатов. Помимо этого, снизилась результативность Неймара по сравнению с его первым сезоном в «ПСЖ». Мешают и травмы – за три года во Франции он пропустил почти 400 дней. Для сравнения, во времена «Барселоны» эта цифра была в два раза меньше.

Неймар всё ближе к тому, чтобы остаться в истории мальчишом-плохишом. А не победителем Инфантильная псевдозвезда или великомученик?

40 млн евро (120 – 80 млн евро)

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Переход Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» выглядит жуткой ошибкой. По крайней мере, пока что. Француз не оправдал ожиданий, возложенных на него каталонскими болельщиками. Второй сезон может помочь Гризманну реабилитироваться. Начал он неудачно – ни одного результативного действия в трёх матчах Ла Лиги. Посмотрим, как будет играть француз дальше.

Потратить 120 млн, чтобы получить головную боль. «Барселона» не находит места Гризманну Кажется, Куман не понимает, что делать с французом.

40 млн евро (140 – 100 млн евро)

Фото: Getty Images

При всех игровых качествах аргентинца, 33 года – солидный возраст. Именно он стал виной тому, что Месси теряет в цене. Для сравнения, Криштиану Роналду стоит уже 60 млн евро, хотя он старше Лео всего на два года. Прошлым летом Transfermarkt оценивал португальца в 90 млн евро. Месси ожидает примерно то же самое.

42 млн евро (60 – 18 млн евро)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Испанский голкипер провалился в «Челси». Сумасшедшие 80 млн евро, потраченные «аристократами» на Кепу, выглядят пустой тратой денег. Его ошибки приняли системный характер, почти в каждом матче случается «привоз» или грубый ляп. «Челси» нашёл нового вратаря в лице Эдуара Менди. Только непонятно, что теперь делать с Кепой.

«Челси» нашёл замену самому дорогому вратарю мира. Кто такой Эдуар Менди Кажется, Лэмпард окончательно разочаровался в Кепе.

60 млн евро (120 – 60 млн евро)

Фото: Getty Images

Ещё больше расстроил Эден Азар. Бельгиец приходил в «Реал» как один из сильнейших игроков мира на своей позиции. Едва оказавшись в новом клубе, Эден получил травму. Затем – ещё одну. Всего их набралось четыре за неполные полгода, что Азар находился в стане «сливочных». По информации испанской прессы, Эден боится получить очередное повреждение, что затягивает процесс его возвращения в строй. «Реал» даже нанял психолога, чтобы тот помог Азару перебороть свой страх. Вернуться на прежний уровень бельгийцу будет крайне сложно.