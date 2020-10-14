«Факел, который погас». Почему матч ФНЛ в Воронеже приостановили почти на час

Воронежский «Факел» сыграл в нулевую ничью с владикавказской «Аланией», а матч продолжался более двух часов. Всё из-за отключения электропитания, которое оставило без света не только стадион, но и весь центр города. Рассказываем, что же произошло в Воронеже, и из-за чего стадион оказался на некоторое время без освещения.

Когда выключился свет?

Матч был прерван на 80-й минуте, когда на стадионе неожиданно погас свет. Прервалась даже прямая трансляция матча. В это время болельщики зажгли фонарики на телефонах.

Оказалось, что электричество пропало во всех домах в квартале, а на игре присутствовал губернатор Воронежской области и бывший мэр Александр Гусев.

«Произошло отключение на кабельной линии Горэлектросети, работы ведутся, в сжатые сроки стараются восстановить электроснабжение», – отметили в пресс-службе горадминистрации, пообещав вернуть свет в течение часа.

Пока все ждали включение электричества, твиттер «Алании» выдал мощную шутку про факел, который погас.

Матч всё же продолжили

Диктор на стадионе попросил болельщиков не расходиться. Спустя некоторое время футболисты вышли на поле, но на стадионе света по-прежнему не было.

Потом на одной из мачт всё же загорелось несколько лампочек. Футболисты вышли на разминку, а через 57 минут после полного отключения электроэнергии матч всё же возобновился, начавшись с 81-й минуты на секундомере арбитра Сергея Чебана.

«Факел», игравший в меньшинстве с 66-й минуты после удаления Максима Григорьева, всё же смог выстоять, удержав ничейный результат до конца игры.