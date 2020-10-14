Спортдиректор «Зенита» уйдёт в «Юве»? Что мешает ему в России и при чём здесь Аршавин

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может воссоединиться с «Ювентусом» — с таким заголовком итальянские СМИ анонсировали возможное возвращение специалиста в стан «старой синьоры». По информации источника, руководство туринцев намерено расстаться с действующим спортивным директором Фабио Паратичи, а Рибалта фигурирует среди потенциальных сменщиков.

Что успел сделать Рибалта в России и почему «Ювентус» хочет вернуть испанца? Сейчас расскажем.

***

Хавьер Рибалта родился в Каталонии. С ранних лет грезил футбольной карьерой, но выдающимся игроком так и не стал. До 27 лет мучался, выступая за малоизвестные испанские команды из низших дивизионов, после чего закончил карьеру. Устроился администратором в команду «Кастельдефельс», но на родине не задержался — познакомился со спортивным директором «Ливерпуля» Мауро Педерцоли и уехал в Италию, где начал профессиональную карьеру скаута. Сначала Рибалта работал в «Торино», но уже через год перебрался на аналогичную должность в «Милан». В 2011 году пошёл на повышение, став главным скаутом итальянской «Новары».

Однако через полгода специалиста пригласили в «Ювентус», где Рибалта отработает 5 лет. За этот период «старая синьора» совершила ряд успешных трансферов, среди которых Поль Погба, Кингсли Коман, Альваро Мората, Сами Хедира, Пауло Дибала и другие. В Италии работой спортивного директора восхищались, называя Рибалту теневым героем «Юве». Но, как это обычно бывает, подобные герои не засиживаются на одном месте. В 2017 году Хавьер возглавил скаутскую службу «Манчестер Юнайтед». Поговаривают, что приглашение Рибалты — личная заслуга тогдашнего тренера «дьяволов» Жозе Моуринью. Но через год на специалиста вышел «Зенит», предложивший пост спортивного директора. Каталонец долго не думал и переехал в Питер, где у него появилось больше власти. Как уже потом писали английские газеты: «Манчестер» просто не мог соответствовать амбициям Хавьера Рибальты.

Чуть не покинул команду в первый же год

Приглашение Хавьера Рибалты не похоже на отчаянный шаг. По словам Сергея Фурсенко, специалист хорошо изучил команду: следил не только за товарищескими матчами, но и просмотрел большое количество игр за последний год. В июле 2018 года Рибалта был утверждён в должности спортивного директора «Зенита».

«У спортивного директора много обязанностей — это и поиск новых футболистов, и работа Академии, и подготовка наших резервов, — с милой улыбкой рассказывал Рибалта пресс-службе. — Мы будем продолжать искать футболистов, которые могут усилить состав «Зенита», но особенное внимание хочу уделить клубной Академии. Я очень счастлив, что стал частью такого клуба».

Фото: fc-zenit.ru

Большого количества новичков от новоиспечённого СД ждать не стоило. В прошлом сезоне питерцы потратили чуть менее € 100 млн на перестройку команды. В этот раз «Зениту» нужна была точечная трансферная компания. Если верить СМИ, ближе остальных к переезду в город на Неве были Диего Лаксальт из «Дженоа» и Лукас Вериссимо из «Сантоса», но ни уругваец, ни бразилец в Санкт-Петербург так и не прилетели. В сентябре «Зенит» объявил о подписании воспитанника «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Итальянец, покинувший родной клуб летом 2018, перешёл в питерскую команду в качестве свободного агента.

«Мне повезло, — с улыбкой на лице рассказывал футболист после перехода. — Я знал спортивного директора клуба Хавьера Рибалту, который быстро убедил меня перейти в клуб из Санкт-Петербурга».

Уникальные способности Рибалта продемонстрировал в зимнее ТО. Сначала за солидные € 40 млн Леандро Паредес был продан в «ПСЖ». На деньги, вырученные от аргентинца, питерцы сделали сразу три топовых приобретения.

— Ярослав Ракицкий из «Шахтёра» за € 10 млн.

— Сердар Азмун из «Рубина» за € 12 млн.

— Вильмар Барриос из «Бока Хуниорс» за € 15 млн.

Азмун переходит в «Зенит». Зачем этот трансфер Семаку и Бердыеву? Иранец будет забивать вместо Кокорина.

Сергей Семак здорово внедрил новичков в состав — они сходу заиграли в основе. По итогам чемпионата «Зенит» стал чемпионом страны. В Питере золотых медалей ждали четыре года.

Пожалуй, один лишь трансфер Маркизио не оправдал надежд. Травмы не позволили футболисту показать былой уровень. В конце сезона контракт с именитым итальянцем был разорван. Мауро, получивший «подъёмные» за подписание и годичную заработную плату, вряд ли пожалел о решении переехать в Питер. В «инстаграме» он часто выкладывал живописные фотографии Санкт-Петербургской архитектуры, а в каждом интервью восторгался красотой города.

Как взаимодействует с Семаком и кого «Зенит» мог приобрести в зимнее ТО

Летнее межсезонье – самое горячее время для спортивного директора. Перед началом сезона корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов в беседе с Хавьером Рибалтой узнал достаточно интересных подробностей. Вспомним самые запоминающиеся высказывания специалиста.

Подробности о работе в новом клубе:

«В «Зените» я спортивный директор, а в предыдущих клубах у меня была другая роль. Теперь я меньше путешествую как скаут, а больше вовлечён в текущие дела по ходу сезона и принятие решений. Вот главная разница. Но с точки зрения поиска игроков работа более-менее похожая. «Зенит», как и любой большой клуб, нуждается только в сильных футболистах. Требования к спортивному директору в петербургском клубе очень высокие, и это хороший стимул для меня».

Взаимодействие с Сергеем Семаком:

«У нас очень хорошо налажена коммуникация с Семаком и его тренерским штабом. Перед открытием трансферного окна мы обсуждаем, какие позиции должны усилить. После этого разбираем конкретные имена. Я называю ему определённых игроков, он свои пожелания. Мы ранжируем потенциальных новичков и начинаем работу над приобретением».

Почему клуб не подписал Акунью и Лоди:

«Акуньей интересовались в январе. «Спортинг» потребовал сумму, которую мы не готовы были платить за этого игрока. «Зенит» стоял на своей цене, однако португальский клуб не принял предложение. Акунья был бы хорошим приобретением для нас, но за адекватную сумму. Всё-таки ему уже 28 лет. Ренан Лоди, вне всяких сомнений, привлекательный вариант. Вот только трудно выиграть борьбу за игрока, когда в переговоры вступает мадридский «Атлетико». Просто сам футболист выбрал топовый испанский клуб».

Рибалта: наша цель на лето – три-четыре новичка. Скоро будет левый защитник Спортивный директор «Зенита» рассказал в интервью для «Чемпионата» о своей работе в петербургском клубе и трансферных задачах.

Малком и многие другие

В летнее ТО в 2019 году «Зенит» снова зажёг, потратив в общей сумме более € 65 млн. Вспоминаем покупки питерцев.



— Александр Васютин из «Сарпсборга» за € 700 тыс.

— Йордан Осорио (аренда) из «Порту» за € 1 млн.

— Данил Круговой из «Уфы» за € 2 млн.

— Алексей Сутормин из «Рубина» ̶з̶а̶ ̶₽̶ ̶5̶0̶ ̶т̶ы̶с̶ за € 3 млн.

— Вячеслав Караваев из «Витесса» за € 8 млн.

— Дуглас Сантос из «Гамбурга» за € 12,5 млн.

— Малком из «Барселоны» за € 40 млн.



Трансферная кампания впечатляет, но всё ли так хорошо внутри клуба? Оказывается, Рибалта мог покинуть «Зенит» ещё зимой.

«Зимой Хавьер думал об уходе из «Зенита», — громыхнул инсайдом генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. — Но я предложил ему поработать вместе, и он согласился. По результатам трансферной кампании, думаю, очевидно, что это правильное решение».

Так или иначе, специалист остался в клубе, а «Зенит», как и год назад, ушёл на зимний перерыв в ранге единоличного лидера чемпионата.

«Не думаю, что будет много новостей в зимнее ТО, — рассуждал о планах Рибалта. — Во-первых, в «Зените» уже собран очень боеспособный состав, куда не всегда проходят сильные футболисты, которые остаются в запасе. Во-вторых, вот-вот вернутся в строй такие важные игроки, как Александр Кокорин и Малком. Это два больших зимних трансфера для нас, то, чего мы ждём больше всего».

Но все мы помним, как обошлись с Александром Кокориным. Сначала форварда отправили в дубль, затем отдали в аренду в «Сочи». Но в этой ситуации вопросов к Хавьеру нет. Он, как и Семак, хотел видеть нападающего в команде.

Чтоб не сел. Кокорин в «Сочи» — идеальное решение и для игрока, и для «Зенита» Егоров — о новых фокусах из Санкт-Петербурга и примере Дзюбы, который надо помнить.

Конфликт с Семаком — правда или ложь?

В узких кругах давно говорят о конфликте главного тренера «Зенита» Сергея Семака и спортивного директора клуба Хавьера Рибалты. По данным СМИ, Семак мог покинуть команду перед стартом сезона-2020/2021 из-за сложных взаимоотношений с генеральным директором питерцев Александром Медведевым и СД Рибалтой. Если верить инсайдерам, причин множество:

1) Семак очень хотел оставить Кокорина в команде — руководство было против.

2) Обещанные новички так и не появились перед началом чемпионата.

3) Ассистентам в тренерском штабе предложили новые контракты всего на год.

4) Рибалта обвинил Семака в уходе Ивановича.

По информации «Чемпионата», напряжение между ними действительно есть. Однако оба опровергают конфликт.

«Это очередная глупая выдумка, — недоброжелательно говорил Рибалта. — Кому-то просто не нравится видеть победы «Зенита», который доказывает свое превосходство только на поле. У меня прекрасные отношения с Семаком, в команде настоящая чемпионская атмосфера, именно она является залогом наших побед».

Семак же иронично отреагировал на слухи, опубликовав совместное фото со своим “обидчиком”.

Но, как и зимой 2019 года, Рибалта остался и продолжил заниматься свою работу. В нынешнее ТО «Зенит» совершил два громких трансфера: команду пополнили защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен и полузащитник «Спортинга» Вендел. Последний прилетел в Санкт-Петербург этой ночью. Но, кажется, от Хавьера ждали большего.

***

Уйдёт Рибалта или нет — неизвестно. Но, по нашей информации, велика вероятность, что испанец покинет свой пост, если не сейчас, то по истечении срока контракта. Причём инициатива исходит от него самого. На место Хавьера уже есть кандидат— легендарный Андрей Аршавин. На сегодняшний день экс-футболист сборной России занимает должность директора по спортивным вопросам департамента клуба по развитию молодежного футбола. Но по нашим данным, в последнее время Аршавин становится всё более влиятельным в «Зените». Полнота власти в спортивной составляющей постепенно отходит к нему. Хотя, если верить словам гендиректора клуба, Рибалта и Аршавин взаимодействуют в подготовке молодёжи.

В таланте Рибалты никто не сомневается. Он уже давно всем и всё доказал. В Питере испанец хотел чуть больше власти, но слишком поздно понял, что её не будет. К примеру, по нашим данным, Рибалту очень расстраивает тот факт, что многие последние покупки «Зенита» с ним не согласовываются. Это касается прихода россиян. Например, трансфер Сутормина — история, к которой Рибалта вообще не имел отношения. Согласитесь, странно, что спортивный директор вообще не касается трансфера российского футболиста? К этому же можно отнести историю с арендой «Сочи» Александра Кокорина, когда с Рибалтой, игроком и Семаком не стали советоваться. Кстати, назначение Аршавина с испанцем тоже не было согласовано. Поэтому, если Рибалта покинет клуб, удивляться не придётся. Уход специалиста — потеря для питерцев? В плане имиджа, возможно, но не более. В Питере благодарны каталонцу за роскошные трансферы, но ничего в нашей жизни не бывает вечно.