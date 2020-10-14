У Мозеса немало игровых проблем, но он однозначно усилит «Спартак». Объясняем, чем именно

Сейчас, когда Виктор Мозес одной ногой в «Спартаке» и официальное объявление его трансфера всё ближе, важно попытаться абстрагироваться как от звёздного статуса футболиста, так и шаблонных, гуляющих по интернету характеристик: «Это переделанный в защитника вингер, который хорош в атаке и плох в обороне». Хочется подойти к вопросу глубже и разобраться, почему красно-белые выбрали именно его.

«Челси», «Ливерпуль», «Интер»… «Спартак»?! Виктор Мозес собрался в РПЛ В Лондоне у Конте он был топом. Что пошло не так?

Это вряд ли случай, когда кто-то из клуба тыкнул пальцем в небо (как было, например, в случае с Тилем) и в одиночку решил судьбу приобретения. Выбор на проблемную позицию правого защитника был тщательным, в СМИ за три месяца всплыли фамилии пары десятков кандидатов – и казалось, что поток слухов не остановится никогда.

Зато сейчас, когда сезон уже в самом разгаре, мы реально можем понять, какой защитник требовался Тедеско на правый фланг. Он уже построил работоспособную структуру с чёткими алгоритмами, и новичка необходимо примеривать именно под них. Кардинально меняться при немецком тренере скорее всего ничего уже не будет.

Но для начала мы ответим на очень важный вопрос: а, может, стоило всё-таки оставить Зобнина на фланге (ведь он там достойно справлялся!) и лучше приобрести игрока в опорную зону?

Почему было важно убрать Зобнина с правого фланга

Зобнин действительно добился прогресса на позиции правого защитника, полностью адаптировался к роли, стал прибавлять в скоростном дриблинге и фланговых передачах. Но всё же для «Спартака» изначально было лучше приобрести направо профильного футболиста – по двум причинам.

Во-первых, уникальная работоспособность Зобнина и его тактическая грамотность более уместны в центральной зоне. Не так просто найти на позицию опорника или бокс-ту-бокс игрока с похожими характеристиками: быстрого, динамичного, умеющего работать и сохранять мячи под давлением, способного разворачиваться с мячом, быстро сокращающего расстояние в прессинге, цепкого. А в последний сезон-полтора Зобнин стал прибавлять ещё и в поддержке атаки в чужой трети и штрафной. На фланге далеко не все его лучшие качества использовались на 100 процентов.

Во-вторых, таково попросту желание Зобнина. Сам он себя считает игроком центральной зоны – плюс такое же мнение у тренерского штаба сборной России, представители которого пусть и не давят на игрока, но наверняка имеют определённое влияние. В данной ситуации оставлять Зобнина на фланге на долгосрочной основе – значит, где-то идти против его воли, что не совсем справедливо по отношению к лидеру команды.

«Ищут Газизов, Зарема, весь клуб – только вот Зобнин пока еще тут». «Спартак» без запаса «Спартаку» не хватает игроков. А чего не хватает «Зениту»? Мотивации?!

Поэтому и был выбран такой вариант: перевод Романа направо – временная мера, практика прекратится сразу же после прихода профильного футболиста. И приоритетом в планах трансферной кампании был именно приезд крайнего защитника, а не центрального полузащитника.

Теперь можно спокойно переходить к обсуждению качеств выбранного флангового игрока – Мозеса.

Фактор розыгрыша от ворот и начала атаки

Самые базовые вещи лежат на поверхности и уже неоднократно обсуждались: баланс игровых качеств Мозеса смещён в сторону атаки, ему гораздо сложнее проявлять себя в системе 4-Х-Х, зато при схеме с тремя центральными защитниками он расцветает, что случалось при работе с Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

Принципы работы Тедеско напоминают те, что сложились у Конте, — это касается не только структуры, но и нюансов, поэтому новую деталь примерить гораздо проще. Но сугубо спартаковский контекст всё же тоже важен – и поэтому встроим мысленно Мозеса именно в игру красно-белых.

Первая отличительная черта «Спартака», которую он приобрёл в новом сезоне и которой Тедеско очень гордится, — выход в атаку через короткий и средний пас, минимальное количество упрощений, попытки розыгрыша при ударах от ворот. Всё это он подчёркивал, например, после предыдущего матча с «Зенитом», когда говорил, что по сравнению с соперником игра его команды – настоящая «тики-така».

Правая половина поля при розыгрышах от ворот, да и вообще начале позиционной атаки, используется гораздо чаще, чем левая. На это влияют пасовые характеристики защитников (у Маслова они лучше, чем у Джикии, а у Зобнина лучше, чем у Айртона), поэтому мяч чаще всего в начальной стадии уходит вправо. Для сравнения, у Зобнина в среднем по сезону 47 передач за 90 минут, у Айртона – 36, причём бразилец чаще получает мяч уже в ближе к финальной трети.

Так выглядела карта передач в матче с «Зенитом». Среднее расположение Зобнина (47) при касаниях мяча ниже, чем у Айртона (6), зато количество связей межу ним и центральными защитниками выше, что подчёркивается толщиной линий. Идеальное начало атаки для «Спартака»: вывести мяч через правый фланг в центр, затем резко развернуть его и доставить набравшему ход Айртону в широкой позиции.

Резюмируя, Тедеско вряд ли сможет переделать Айртона, наделить его интеллектом и качественной работой с мячом в сжатых пространствах под давлением – поэтому правая сторона при выходе из-под прессинга всё так же будет использоваться в приоритете. Соответственно, команде нужен правый защитник с хорошими передачами в развитие атаки.

Мозес под эту роль подходит. Я бы выделил у него три черты: во-первых, у него действительно зрячие и качественные передачи вперёд, между линиями, во фланги или забросы в зоны на форвардов; во-вторых, он не боится задействовать нерабочую левую ногу (тоже важно при выходе из-под прессинга, когда мяч направляется под левую и нужно играть вперёд без потери времени); в-третьих, у Мозеса есть неплохой силовой дриблинг, он прикрывает мяч корпусом и разворачивается, подобраться к нему и оттолкнуть не так-то просто.

В том же последнем периоде в «Интере», несмотря на ограниченную игровую практику, Мозес хорошо встроился в командный футбол и при выходах на поле был вовлечён в атакующие действия во всех третях поля. У него хорошие показатели и по количеству передач (44,29 за 90 минут), и по общей точности передач (82 процента), при этом доля продвигающих мяч пасов составляла 14 процентов – достойный показатель.

Фактор поддержки атаки из высоких позиций

Фланговый защитник в системе Тедеско – вовсе не линейный игрок, который бегает по всему флангу в широких позициях. Он должен уметь менять зону в зависимости от игровой ситуации.

Например, если опорник (Крал) садится при начале атаки во фланг, то фланговый защитник смещается к центру и уходит выше, занимает полуфланговую позицию, может искать мяч как на одной линии с нападающими, так и между линиями чуть в оттяжке.

Если мяч находится в центральной зоне или ближе к противоположной бровке, то фланговые защитники занимают максимально широкую и высокую позицию, чтобы растянуть чужую оборону и дать адрес для диагональной передачи. То есть фактически защитники превращаются в крайних форвардов.

Мозес всему этому обучен: в том же «Интере» он часто открывался на одной линии с нападающими и, получив передачу, резко резал в угол и влетал в штрафную. Поддержка атаки из высоких позиций у него развита на высочайшем уровне – в этом он интереснее и Зобнина, и Рассказова. И вновь обязательно нужно упомянуть левую ногу, которую Мозес не боится задействовать: если соперник закрывает ему правую, он спокойно уберёт мяч назад и навесит с нерабочей.

Цифры говорят нам, что у Зобнина больше передач под удар (2,02 по сезону), но, во-первых, я и не отрицаю, что Роман – очень достойный латераль при 3-Х-Х. Во-вторых, львиная доля этих передач – подачи со стандартов, ведь в «Спартаке» он один из основных подающих.

Фактор индивидуальных качеств

В чём Мозес однозначно сильнее и интереснее бразильца Гуги, которого, говорят, очень хотел Тедеско и у которого тоже классные пасовые характеристики, — в индивидуальных качествах и самостоятельном ведении мяча. На протяжении всех сезонов у нигерийца достойные показатели в дриблинге. В «Интере» они составили 5,6 попыток за 90 минут (61,7% успешности), плюс ещё было по 3,33 progressive runs (забегов с мячом).

Крайний защитник, который не только получит мяч в высокой и широкой позиции, но ещё и улучшит ситуацию для последующей передачи, — очень симпатичная опция. И её не был бы способен дать Гуга. А Рассказов не давал по факту: у Николая вообще сильно хромало качество работы с мячом в финальных точках. Пусть объём он и демонстрировал

Фактор оборонительных характеристик

Безусловно, у Мозеса есть недостатки. Он обладает пусть хорошей для фланга, но не уникальной скоростью. У него не сказочное исполнение последней передачи и навеса, иначе голевых пасов при таком объёме высоких включений по карьере было бы больше. Он не очень резкий при смене направлений, из-за чего его обыгрывают на пространстве. Плюс в обороне сказывается плохой тайминг: Мойзес часто летит в отбор раньше времени, открывает коридор и спокойно позволяет себя обходить. Хотя в менее динамичных эпизодах он справляется уверенно: у него есть цепкость и мощь.

Трансфер Мозеса вряд ли можно назвать идеальным для «Спартака», учитывая фактор возраста, проскакивающего мышечного травматизма, отсутствия дальнейшего трансферного потенциала. А если в итоге его возьмут только в аренду, то появятся вопросы и по мотивации – не у всех временщиков в России она была на высоте.

Но если Мозес покажет в «Спартаке» свои сильные качества, то он однозначно усилит структуру команды, сделает её ещё более атакующей и выведет на новый уровень. А Зобнин вернётся в центр – и тоже будет плюсом для красно-белых.

Использованы данные Wyscout.