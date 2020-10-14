Россия — Венгрия. Битва за первое место в группе! LIVE

Всем привет, друзья! Сборная России завершает октябрьскую сессию домашним матчем Лиги наций с Венгрией. Пока нынешний месяц складывается для команды Станислава Черчесова непросто: проиграли шведам, не смогли обыграть Турцию, потеряли нескольких игроков. Да и соперник сегодня не самый простой — Венгрия является главным преследователем сборной России, а матч первого круга получился далеко не самым однозначным. Хочется верить, что сегодня наша команда порадует болельщиков нужным результатом и укрепит лидерство в турнирной таблице группы. Главное — правильно сыграть во втором тайме, а с этим, судя по предыдущим матчам, есть проблемы. Встреча начнётся в 21:45 мск. Подключайтесь к нашей онлайн-трансляции!