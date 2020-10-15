«Великолепный матч для страдающих бессонницей». Реакция соцсетей на ничью сборной России

Сборная России сыграла вничью с командой Венгрии со счётом 0:0 в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Это уже вторая ничья к ряду в Лиге наций. Несмотря на первое место в группе, болельщики взволнованы игрой сборной и активно обсуждают её в соцсетях. Собрали самое интересное.
Реакция «Твиттера»
Реакция читателей «Чемпионата»
@renartickle
— Дождик — чаще, воздух — чище, снова плачут небеса… На какую же скучищу я потратил 2 часа…
@kart79mos
— Выход Газинского ослабил нашу сборную. Они со Смольниковым соревнуются, кто больше брака допустит?
@expert-patriot
— Во втором тайме наши возили соперника. Но результат не очень. Впереди выезды в Турцию и Сербию, и как-то тревожно немного.
@lesha959
— Один удар в створ… целый один! Прекрасная игра.
@soldatudachi
— В первом тайме — пациент скорее мертв, чем жив. Во втором ожил, и даже забегал. Сказались «усы втыка» в перерыве. Увы, не хватило для победы.
@odinvodin
— Отвратительная игра сборной, Дзюба просто священная корова, никогда не меняют.
@HeceH
— Ну и где эта суперсборная??? 1 удар в створ дома Венграм???
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