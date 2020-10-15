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Россия — Венгрия — 0:0, Лига наций, реакция соцсетей

Россия — Венгрия — 0:0, Лига наций, реакция соцсет
Павел Прохоров
«Великолепный матч для страдающих бессонницей». Реакция соцсетей на ничью сборной России
А всё ли так плохо?
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сборная России сыграла вничью с командой Венгрии со счётом 0:0 в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Это уже вторая ничья к ряду в Лиге наций. Несмотря на первое место в группе, болельщики взволнованы игрой сборной и активно обсуждают её в соцсетях. Собрали самое интересное.

Реакция «Твиттера»

Реакция читателей «Чемпионата»

@renartickle

— Дождик — чаще, воздух — чище, снова плачут небеса… На какую же скучищу я потратил 2 часа…

@kart79mos

— Выход Газинского ослабил нашу сборную. Они со Смольниковым соревнуются, кто больше брака допустит?

@expert-patriot

— Во втором тайме наши возили соперника. Но результат не очень. Впереди выезды в Турцию и Сербию, и как-то тревожно немного.

@lesha959

— Один удар в створ… целый один! Прекрасная игра.

@soldatudachi

— В первом тайме — пациент скорее мертв, чем жив. Во втором ожил, и даже забегал. Сказались «усы втыка» в перерыве. Увы, не хватило для победы.

@odinvodin

— Отвратительная игра сборной, Дзюба просто священная корова, никогда не меняют.

@HeceH

— Ну и где эта суперсборная??? 1 удар в створ дома Венграм???

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