Парадокс по-русски — молодёжка вышла на Евро, но в первую сборную взять некого

Из хорошего — мы по-прежнему лидеры группы. Все решится в ноябре, где у нас два решающих выездных матча — с Турцией и Сербией.
Из плохого — сборная Черчесова не может выиграть три матча подряд, чего с ней не случалось 2,5 года. И если у турок в центре обороны, как заметил Геркус, играли футболисты «Ювентуса» и «Шальке» («А у нас Семенов и Кудряшов»), то у венгров в составе были парни из «Дунайски Стреды» и «Залаэгерсега». И ничего не изменилось — на выходе та же ничья. Клубная прописка в сборной не решает.
Впрочем, плохой результат — это слишком громко сказано. Нелучший – так точнее. Просто мы уже начали к другому привыкать. Но здесь вмешался объективный алгоритм: нет лидеров — не стопроцентная физическая форма — потеря очков. Да и соперники подобрались – все крепкие команды. С турками мы в рейтинге ФИФА идём вровень – на 32-й строчке. Шведы – 18-е, венгры – 52-е. Плюс-минус силы равны. Так стоит ли удивляться ничьим – даже домашним?
Слышу разговоры: «Скучно, без огня и голов…». А у сборной Черчесова когда-то сверхатакующий футбол был? Результат – в случае, когда все лидеры в строю, и у тренеров побольше времени на подготовку команды – да. И это уже стало её большим плюсом – мы научились побеждать равных соперников.
Сейчас не получилось. Кто-то удивлён? Я нет. Ничего удивительного, и уж тем более страшного в случившемся не нахожу. Все эти эмоции советую приберечь к следующему лету – к чемпионату Европы. Вот там они нам могут понадобиться. А сейчас, по большому счёту — сыграли и сыграли. Как пелось в одной попсовой песне: «Обычные дела».
Даже что-то понравилось – например, как Кудряшов в схеме с двумя центральными защитниками выглядел. И теперь, думается, именно он, а не Семёнов, фаворит в борьбе за место в основе в связке Джикией.
Что не понравилось – и в очередной раз заставляет задуматься о таком проблемном в отношении нашей сборной понятии как «обойма» — замены снова не усилили игру. Даже так — не решили её. В самом начале второго тайма вместо Миранчука и Кузяева вышли Бакаев и Мостовой. После двух наших опасных атак, и всего через 10 минут после перерыва. Что за это время такого исключительного должны были сделать на поле Антон и Далер? Или они успели настолько не выполнить тренерскую установку, полученную в раздевалке? Если же речь идёт о пресловутой физической форме (и выводах после матча с турками), то не сказать, чтобы Мостовой и Бакаев выглядели значительно лучше тех, кого заменили. И Караваев с Газинским старались, но…
И Соболев вышел лишь на 10 минут. Успел ли он за это время ответить на главный вопрос — связка Соболев — Дзюба отвергается Черчесовым как в принципе нежизнеспособная? Помню, у чехов на рубеже веков был устрашающий тандем форвардов, вошедший в историю под названием Две Башни — Ян Коллер (202 см) и Вратислав Локвенц (196 см). И ничего — в основе вдвоём выходили.
Что дальше?
В ноябре матчи с крепкими сборными даются нам, как правило, тяжело. Особенно на выезде. 2018 год – Германия – 0:3, Швеция – 0:2. 2016 – Катар – 1:2. 2014 – Австрия – 0:1. И так далее. И если уже сейчас у экспертов возникли вопросы к физической форме игроков, то верить, что через месяц она станет лучше – наивно. Донельзя уплотненный календарь («спасибо» коронавирусу), еврокубковые матчи каждую неделю, отсутствие полноценного отпуска летом… Откуда брать силы команде, которую и так многие называют «сборная 30+»?
Способна ли молодёжка, впервые за 8 лет вышедшая в финальный раунд чемпионата Европы, помочь кадрами (прежде всего — в атаку)? Боюсь, что таких бойцов, которые могли бы сразу повести первую сборную за собой, у Галактионова нет. Самые перспективные, на мой взгляд — Кучаев и Обляков. Остальные — Чалов, Шапи, Игнатьев, Лесовой, Грулёв, Уткин, Ломовицкий — реально не потянут. И это при том, что сегодняшний состав молодёжки называют едва ли не самым талантливым в истории (с чем я категорически не согласен, но об этом в другой раз).
Надежда на то, что в ноябре вернутся лидеры — Головин, Фернандес, Джикия и Алексей Миранчук. И с их помощью за 1-е место в группе (то есть — за выход в Лигу А) мы, как минимум, повоюем.
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