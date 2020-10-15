Парадокс по-русски — молодёжка вышла на Евро, но в первую сборную взять некого

Из хорошего — мы по-прежнему лидеры группы. Все решится в ноябре, где у нас два решающих выездных матча — с Турцией и Сербией.



Из плохого — сборная Черчесова не может выиграть три матча подряд, чего с ней не случалось 2,5 года. И если у турок в центре обороны, как заметил Геркус, играли футболисты «Ювентуса» и «Шальке» («А у нас Семенов и Кудряшов»), то у венгров в составе были парни из «Дунайски Стреды» и «Залаэгерсега». И ничего не изменилось — на выходе та же ничья. Клубная прописка в сборной не решает.

6 очков из 6 — вопросов нет. Но с центром обороны сборной нужно что-то делать На всю страну один Джикия.

Впрочем, плохой результат — это слишком громко сказано. Нелучший – так точнее. Просто мы уже начали к другому привыкать. Но здесь вмешался объективный алгоритм: нет лидеров — не стопроцентная физическая форма — потеря очков. Да и соперники подобрались – все крепкие команды. С турками мы в рейтинге ФИФА идём вровень – на 32-й строчке. Шведы – 18-е, венгры – 52-е. Плюс-минус силы равны. Так стоит ли удивляться ничьим – даже домашним?



Слышу разговоры: «Скучно, без огня и голов…». А у сборной Черчесова когда-то сверхатакующий футбол был? Результат – в случае, когда все лидеры в строю, и у тренеров побольше времени на подготовку команды – да. И это уже стало её большим плюсом – мы научились побеждать равных соперников.



Сейчас не получилось. Кто-то удивлён? Я нет. Ничего удивительного, и уж тем более страшного в случившемся не нахожу. Все эти эмоции советую приберечь к следующему лету – к чемпионату Европы. Вот там они нам могут понадобиться. А сейчас, по большому счёту — сыграли и сыграли. Как пелось в одной попсовой песне: «Обычные дела».



Даже что-то понравилось – например, как Кудряшов в схеме с двумя центральными защитниками выглядел. И теперь, думается, именно он, а не Семёнов, фаворит в борьбе за место в основе в связке Джикией.



Что не понравилось – и в очередной раз заставляет задуматься о таком проблемном в отношении нашей сборной понятии как «обойма» — замены снова не усилили игру. Даже так — не решили её. В самом начале второго тайма вместо Миранчука и Кузяева вышли Бакаев и Мостовой. После двух наших опасных атак, и всего через 10 минут после перерыва. Что за это время такого исключительного должны были сделать на поле Антон и Далер? Или они успели настолько не выполнить тренерскую установку, полученную в раздевалке? Если же речь идёт о пресловутой физической форме (и выводах после матча с турками), то не сказать, чтобы Мостовой и Бакаев выглядели значительно лучше тех, кого заменили. И Караваев с Газинским старались, но…



И Соболев вышел лишь на 10 минут. Успел ли он за это время ответить на главный вопрос — связка Соболев — Дзюба отвергается Черчесовым как в принципе нежизнеспособная? Помню, у чехов на рубеже веков был устрашающий тандем форвардов, вошедший в историю под названием Две Башни — Ян Коллер (202 см) и Вратислав Локвенц (196 см). И ничего — в основе вдвоём выходили.

Самый известный гигант в истории РПЛ. Коллер носил бутсы 51-го размера, а ездил… на «Ниве» Ещё он восхищался «Жигулёвским» пивзаводом и не полетел на странный матч с «Тереком».

Что дальше?



В ноябре матчи с крепкими сборными даются нам, как правило, тяжело. Особенно на выезде. 2018 год – Германия – 0:3, Швеция – 0:2. 2016 – Катар – 1:2. 2014 – Австрия – 0:1. И так далее. И если уже сейчас у экспертов возникли вопросы к физической форме игроков, то верить, что через месяц она станет лучше – наивно. Донельзя уплотненный календарь («спасибо» коронавирусу), еврокубковые матчи каждую неделю, отсутствие полноценного отпуска летом… Откуда брать силы команде, которую и так многие называют «сборная 30+»?

Способна ли молодёжка, впервые за 8 лет вышедшая в финальный раунд чемпионата Европы, помочь кадрами (прежде всего — в атаку)? Боюсь, что таких бойцов, которые могли бы сразу повести первую сборную за собой, у Галактионова нет. Самые перспективные, на мой взгляд — Кучаев и Обляков. Остальные — Чалов, Шапи, Игнатьев, Лесовой, Грулёв, Уткин, Ломовицкий — реально не потянут. И это при том, что сегодняшний состав молодёжки называют едва ли не самым талантливым в истории (с чем я категорически не согласен, но об этом в другой раз).

Сафонов в первой сборной, а у Шапи и Игнатьева – проблемы. Детство кончилось – что дальше? Затяжной кризис звёздных воспитанников «Краснодара»: причины и прогнозы.

Надежда на то, что в ноябре вернутся лидеры — Головин, Фернандес, Джикия и Алексей Миранчук. И с их помощью за 1-е место в группе (то есть — за выход в Лигу А) мы, как минимум, повоюем.