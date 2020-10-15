Почему сборная России не выиграла ни одного матча в октябре. Главные причины

Три домашних матча – два очка. Результат для нашей сборной не самый весёлый, и сейчас у многих появляется соблазн броситься из одной крайности в другую, обвинить команду в нехватке идей, а тренерский штаб – в нехватке смелости, консерватизме, ставке на одних и тех же ветеранов, из-за чего средний возраст стартового состава взлетел до 30 с лишним лет. Тем более сопутствующих историй можно насобирать немало, среди них не только итоговое отсутствие побед, но и, например, всего лишь один удар в створ в последней игре с Турцией.

Парадокс по-русски — молодёжка вышла на Евро, но в первую сборную взять некого А в ноябре команде Черчесова свежие силы не помешают.

Один удар в створ – обманчивый показатель

Только «единичка» в графе точных ударов – последнее, на что хочется обращать сейчас внимание, поскольку если вы смотрели игру внимательно, то видели, что моментов сборная создала более чем достаточно хотя бы для минимальной победы.

В первом тайме были два выхода Оздоева и Ионова на ворота справа – Магомед на 10-й минуте затянул с решением, не решился на удар и плохо покатил вдоль ворот после паузы, а Алексей на 45-й увидел партнёров на дальней штанге, но не вложил мяч в ноги.

«Великолепный матч для страдающих бессонницей». Реакция соцсетей на ничью сборной России А всё ли так плохо?

Вторая половина стартовала с двух супершансов Ионова: сначала он «киксанул» после скидки Дзюбы, пытаясь пробить в касание, далее сотряс перекладину после атаки, которая вместила себя отличный выход через центральную зону через десяток коротких передач. Но в графе ударов в створ эти эпизоды не зачли. Значит, не настоящие моменты.



А если серьёзно, то кроме упомянутых атак было множество доставок мяча в хорошие позиции фланговых зон, немало стандартов (Оздоев, Бакаев – никто не исполнил как надо хотя бы один из них), тогда как на своей половине поля наблюдался абсолютный штиль. Сборная России очень уверенно уничтожала все подходы венгров в зародыше, и даже в первом тайме, который Черчесов назвал не очень удачным в плане прессинга, показатель PPDA (интенсивность прессинга, количество чужих передач на одно оборонительное действие) составил солидные 7,0. После перерыва он стал ещё лучше – 5,5. Соперник нанёс всего шесть ударов (три из штрафной), всего пять раз его владения достигали нашей штрафной (у России – 18).



Всё это – пусть демонстрация и не подавляющего преимущества, но такого перевеса часто хватает для спокойной победы, особенно если команда энергична, уверена в себе, обладает положительным импульсом. Но у сборной России как раз всего этого не хватило.

Причина №1. Нехватка прагматизма и реализации в нужных отрезках матчей

Никто меня не переубедит: плохая реализация своих моментов в ключевых отрезках игр – главная причина недобора очков во всех трёх случаях. Против Швеции был сильный первый тайм по количеству подходов и моментов, но соперник забил свой лёгкий гол со стандарта – а мы не использовали ничего. С Турцией была абсолютно провальная вторая половина, в течение которой команда могла пропустить три-четыре гола, зато перед этим ведь наблюдалась классная игра в стартовом отрезке, когда соперника вообще не было на поле. И можно было бы выжимать из первого тайма нечто большее, чем 1:0. Наконец, с Венгрией – не на 100, но на 80-процентов выигрышный матч с давлением на протяжении всей второй половины.



Атакующая игра сборной России не пылала огнём, в ней было не так много прогрессивных и наигранных комбинаций, но того, что она продемонстрировала, запросто могло хватить для побед хотя бы в двух матчах из трёх. Как показывает практика, реализация – нестабильная величина, она может скакать от игры к игре, не всегда поддаётся логическому объяснению. В этот раз команда Черчесова свой максимум не выжала. Раньше у неё получалось лучше.

Сборная России так и не выиграла дома в октябре. Лидерство в группе – под угрозой Ещё и результативная серия прервалась.

Причина №2. Отсутствие ключевых игроков

Банально, но факт: почти из всех линий выпали один-два важных футболиста.



Центр обороны лишился Джикии — игрока с задатками лидера, который пусть не идеален в позиционной игре, зато имеет положительную энергетику и имеет больше качеств ведущего защитника по сравнению с Семёновым, Кутеповым или Кудряшовым.

Марио Фернандес стабильно даёт большой объём включений в атаку в высоких точках, откликается на забросы из глубины, в том числе путём выигрыша единоборств – сейчас мы всего этого лишились. Смольников старался, давал движение, но в полной мере натурализованного бразильца заменить не смог.



Головин – это интенсивная работа с мячом в центральной зоне, дриблинг, а также быстрая реакция и сокращение расстояние при прессинге.



Черышев, который также был игровым лидером, приехал в разобранном состоянии – то есть можно сказать, что и не приезжал вовсе. Алексей Миранчук никогда не был важным игроком для стартового состава, но теоретически мог бы стать им сейчас (или хотя бы расширить глубину!), если смотреть на его летнюю форму. Но – восстановление от травмы.



Всё это – ни в коем случае не оправдания и не отговорки. Понимаю, что некоторые команды а-ля Украина выигрывают у Испании даже в ослабленном составе. Но, во-первых, сверху мы привели доводы в пользу того, что Россия в нынешнем виде играла отрезками очень достойно. Во-вторых, если бы ключевых игроков оказалось больше, то и шансы на благополучный исход однозначно бы повысились.

Причина №3. Недостаточная глубина обоймы

Пункт плавно вытекает из предыдущего: выбывших лидеров получилось заменить с потерей качества, а глубина пострадала ощутимо. Антон Миранчук сыграл классно два матча, но выпал в третьем. Кузяев действовал с ещё большими перепадами. На замены выходили Бакаев, Соболев, Мостовой – интересные творческие футболисты, но все они для сборной новички. А новички лидирующие роли сразу же на себя взять не способны. Поэтому они повысили уровень движения, но на результат не повлияли…



И это на самом деле – проблема, которую нужно решать, только не до конца понятно, как и когда. Мне, например, очень нравятся левый защитник Круговой, атакующий полузащитник-дриблёр Лесовой, я вижу потенциал дорасти до основы сборной в Дивееве и Облякове, а Глушенкова, к сожалению, получившего тяжёлую травму, вообще считаю потенциально сильнейшим игроком своего поколения. Все они достойны проб в национальной команде, но даже если тренерский штаб сборной их вызовет на следующий микроцикл, то смогут ли они сразу же, без раскачки, достичь результата? А результат будет очень нужен.



Процесс внедрения игроков из «молодёжки» в главную национальную команду – процесс не самый быстрый. И возможности ускорить его тоже не предвидится. Нужно было пробовать раньше, тогда бы готовые игроки были бы уже сейчас.

Причина №4. Всё ещё хромающий центр обороны

У нашей команды нет и не может быть запаса прочности в обороне, поэтому вдвойне важно, как мы реализуем собственные моменты. Думаю, примерно все понимают, что Семёнов – это прошлый день для сборной, но против Турции и Венгрии пришлось играть именно ему: Кутепов после длительного перерыва и в условиях нестабильной практики «поплыл», контрольная игра с Швецией ему не удалась. Выбыл Джикия – и защитная линия вообще приняла экспериментальный вид. Хорошо ещё, что с Венгрией на неё выпала минимальная нагрузка.



К слову, плохо в этом микроцикле сборная оборонялась и на стандартах – и там претензии не только к защитникам, но и вратарям, и в целом ко всей оборонительной структуре.

Причина №5. Нехватка энергетики у лидеров

Дзюба – основной индикатор. Когда он пылает положительной энергетикой, это видно со стороны, а остальная команда за ним подтягивается. Не сказать, что Артём сыграл совсем слабо, ни в коем случае. Против Венгрии он выполнил большой объём работы – 41 единоборство (20 победных), 18 верховых единоборств (11 победных), всё это очень крутые цифры для игрока атакующей группы.



Однако ни один из своих эпизодов Артём не решил – ни с Турцией (там было четыре удара, один – прям убойный), ни с Венгрией. А ещё он всё же чаще обычного терял мяч и принимал неверные решения. Было бы лучше, если бы Соболев выходил пораньше? Возможно, но, опять же, игровые отрезки спартаковского нападающего в матчах с Швецией и Венгрией показали, что в структуру при всех своих плюсах он пока не встроен.



Да и в целом можно сколько угодно предъявлять претензии Черчесову за консерватизм и высокий возраст стартового состава. Но есть ли у нас в стране футболисты, которые реально лучше на своих позициях – не потенциально, а прямо сейчас? Но факт в том, что в любом случае необходимо растить смену. И делать всё возможное, чтобы те же игроки из молодёжной национальной команды как можно скорее были готовы играть за главную. Они нужны на случай форс-мажора – и их в том числе не хватило в текущем микроцикле.