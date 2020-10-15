Неймар превзойдёт Пеле по голам за сборную. А кто из них сильнее?

Неймар сделал хет-трик в матче с Перу – на счету бразильца уже 64 гола за национальную команду. Нападающий «ПСЖ» обошёл Роналдо, который в своё время наколотил 62 мяча в сборной. Сразу после матча Неймар опубликовал у себя в «Инстаграме» фотографию Роналдо с подписью: «При всём моём уважении к тебе ФЕНОМЕН».

Феномен – это основное прозвище Роналдо в Бразилии. По-нашему – «зубастик». Даже как-то странно, что у Неймара нет какого-то явного прозвища. Есть какие-то, но невзрачные… Хуже, чем «новый Робиньо», может быть только «старый Винисиус». А ведь Неймар не просто один из. Он наверняка станет лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

Теперь он уступает только Пеле, у которого на 13 голов больше. Отрыв приличный, но Неймару лишь 28 лет. Ещё 5-7 лет его карьера точно продлится. По три гола за год всяко будет забивать. Так что статус лучшего снайпера – вопрос времени.



И тут напрашивается вопрос: Неймар – более сильный футболист, чем король футбола? Более крутой? А в перспективе даже более легендарный?



Тут важно, чтобы не слишком заносило с такими сравнениями. Кому-то становится тошно просто от сопоставления Пеле и с Неймара. И на то есть основания. Пеле было значительно сложнее из-за ряда обстоятельств. Его карьера была серьёзнее омрачена травмами. В то время защитники могли играть шипами в ногу Пеле и не получать за это даже жёлтой карточки. Например, португальцы на ЧМ-1966 устроили охоту на Пеле. По современным правилам игра должна была бы закончиться досрочно из-за максимального количества удалений в составе сборной Португалии.

А случалось, что за год Пеле не проводил вообще ни одного матча за национальную команду (как в 1961-м и 1967-м). Свои 77 голов Пеле наколотил лишь за 92 матча. На счету Неймара уже 103 игры. То есть по соотношению матчей и голов Неймар (0,62), уже никогда не опередит Пеле (0,84).



Давайте обозначим ещё один важный момент. Пеле и Неймар – главные звёзды сборной Бразилии своего времени, но с разным отрывом. Сейчас Ней является идолом для Бразилии. Рядом и близко никого нет. А в 1962-м Пеле получил травму уже во втором матче чемпионата мира, и турнир уверенно затащила другая звезда – Гарринча. В разное время в сборной Бразилии хватало и других легендарных имён. А сейчас кого можно назвать полноценной звездой в сборной Бразилии, кроме Неймара? Мы видим, как вся команда должна отдавать ему мяч, если он просит. Для этого ему уже давно не нужна капитанская повязка, которую он утратил.

Он мог затмить Пеле. Почему великий Гарринча умер в нищете Малоизвестные подробности из жизни бразильского гения.

Нынешняя «десятка» сборной Бразилии имеет колоссальное влияние за счёт СМИ и соцсетей. В результате он постоянно берёт игру на себя и максимально часто бьёт с игры/штрафных/пенальти. Вот и в последнем матче против Перу два гола из трёх Неймар забил с пенальти.

Неймар ведь стал статусной персоной ещё юным. Когда ему было 18 лет и Дунга не брал его на ЧМ-2010, то это обернулось скандалом. Бразильское телевидение собирало подписи для петиции с требованием включить Неймара в состав футболистов, отправляющихся на мундиаль. Болельщики с плакатами скандировали у дома главного тренера сборной. Однако Неймара на ЧМ-2010 не взяли. А Пеле в те же самые 18 лет без такого давления поехал на ЧМ-1958. Даже будучи травмированным!



В те времена футбол вообще был другим. И не только в плане толерантности судей к грубости. Тогда были другие скорости, другие тренировки, другая медицина, другие поля и другие мячи. Даже штанги были другие – словно каменные. И это тоже имеет значение, потому что одну из своих самых тяжёлых травм Пеле получил ударившись именно о штангу на ЧМ-1962.



В этом плане, кажется невозможным сравнивать футболистов из разных эпох. Почти, как сравнивать извозчика и таксиста. Понятно, что оба делают что-то похожее, но слишком многое изменилось вокруг. С другой стороны, всё равно тяжело уйти от желания сравнить двух лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии.

Если сравнивать сохранившиеся телетрансляции, то визуально Неймар действительно смотрится изобретательнее. Как и Месси выглядит умнее по движению, чем Марадона. Потому что один пользуется ультрасовременным медицинским оборудованием, а другой закидывался кокаином после игр. Ладно, оставим Марадону, как особый случай. Смысл в том, что новое поколение изначально обладает более широким спектром для развития.

Вот и получается, что это не Неймар талантливее, а просто технологии продвинулись. Страшно представить, что показывал бы Пеле в наши дни.