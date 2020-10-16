Сравниваем траты «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» с тратами их конкурентов на групповом этапе ЛЧ.

Сколько потратили на трансферы под Лигу чемпионов российские клубы и их соперники

Через четыре-пять дней «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» стартуют в Лиге чемпионов. Трансферное окно в РПЛ открыто до вечера субботы, но новичков под еврокубки уже не взять. Составы наших команд в ЛЧ сформированы: все российские клубы подали заявки на групповой этап ещё 6 октября. Как много денег потратили на трансферы «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» по сравнению с их соперниками из Европы? Ответ на этот вопрос – в нашем материале.

Всё, что нужно знать о соперниках российских клубов в Лиге чемпионов У «Локомотива» вновь тяжёлая группа, а вот «Зениту» повезло.

Группа «A»: «Бавария», «Атлетико», «Ред Булл Зальцбург», «Локомотив»

«Атлетико», 90 млн евро

Испанцы остались в небольшом минусе по итогам летней трансферной кампании. Купили новичков на 90 млн, продали своих игроков – на 72,8 млн (по данным Transfermarkt). «Атлетико» по договору должен был выкупить у «Челси» Альваро Морату за 56 млн, правда, клуб уже избавился от форварда, отдав его в аренду «Ювентусу». Ещё 27 млн потрачено на выкуп Янника Карраско у «Далянь Про». Кроме того, вратарь Иво Грбич из хорватского «Локомотива» стоил 7 млн. Луиса Суареса взяли свободным агентом, а Лукаса Торрейру арендовали у «Арсенала».

«Бавария», 62 млн

Даже лучшей команде Европы потребовалось усиление состава. «Бавария» потратила 62 млн, а заработала на трансферах лишь 22 млн. За Лероя Зане из «Манчестер Сити» отдали 45 млн, за Марко Року из «Эспаньола» – 9 млн, за Буна Сарра из «Марселя» – 8 млн. Вдобавок мюнхенцы арендовали Дугласа Косту у «Ювентуса» и подписали трёх свободных агентов, включая Эрика Шупо-Мотинга из «ПСЖ».

«Локомотив», 15,3 млн

«Железнодорожники» отпустили Алексея Миранчука за 14,5 млн в «Аталанту», а сами отдали чуть больше за новичков – 15,3 млн. Зе Луиш из «Порту» стоил 7 млн, Франсуа Камано из «Бордо» – 5,5 млн, Виталий Лисакович из солигорского «Шахтёра» – 1,1 млн, Жасурбек Жалолиддинов из «Бунедкора» – 900 тыс, а Виталий Лысцов из «Крыльев Советов» – 800 тыс. На правах свободного агента в «Локомотив» перешёл также Слободан Райкович из «Перуджи».

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«Ред Булл Зальцбург», 5,5 млн

Австрийцы, с которыми «Локомотив», по всей видимости, будет конкурировать за третье место в группе, подписал двух молодых новичков на скромные для участника Лиги чемпионов 5,5 млн. 20-летний защитник Умар Соле из «Лиона» обошёлся в 4,5 млн, а 18-летний Самсон Тиджани из нигерийского «Коллинс Эдвин» – в 1 млн. «Ред Булл Зальцбург» скорее поставщик талантов для топ-лиг. Летом клуб заработал 9 млн.

Группа «E»: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн»

«Челси», 247,2 млн

Клуб Романа Абрамовича – самый щедрый на летнем рынке 2020-го. «Челси» за одно окно потратил на новичков больше, чем «Краснодар» за всю свою историю. Кая Хаверца («Байер») купили за 80 млн, Тимо Вернера («РБ Лейпциг») – за 53 млн, Бена Чилвела («Лестер») – за 50,2 млн, Хакима Зиеша («Аякс») – за 40 млн, Эдуара Менди («Ренн») – за 24 млн. Тьяго Силва и Маланг Сарр взяты свободными агентами. Своих игроков «Челси» продал на 76 млн.

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«Ренн», 71 млн

Французский клуб не ограничился трансфером Менди в «Челси». «Ренн» заработал за лето 49,88 млн. Но на новичков благодаря выходу в Лигу чемпионов главный конкурент «Краснодара» потратил ещё больше – 71 млн. Самым дорогим приобретением стал Жереми Доку: за 18-летнего вингера «Андерлехт» получил 26 млн! Серу Гирасси из «Амьена» стоил 15 млн, Мартен Терье из «Лиона» – 12 млн, Альфред Гомис из «Дижона» – 10 млн, Найеф Агерд из «Дижона» – 4 млн. На аренды Дальберта из «Интера» и Даниэле Ругани из «Ювентуса» ушло в общей сумме 4 млн.

«Севилья», 64,5 млн

Победитель Лиги Европы тоже не пожалел серьёзных денег для укрепления состава. «Севилья» оставила на рынке 64,5 млн, а сама заработала лишь 9,5 млн. В команду пришли, либо были выкуплены после аренд Сусо («Милан», 21 млн), Оскар Родригес («Реал», 13,5 млн), Уссама Идрисси (АЗ, 12 млн), Маркос Акунья («Спортинг», 10,5 млн), Боно («Жирона», 4 млн), Карим Рекик («Герта», 2 млн) и Иван Ракитич («Барселона», 1,5 млн).

«Краснодар», 3,3 млн

Краснодарский клуб, можно сказать, усилился под нынешнюю Лигу чемпионов год назад, когда приобрёл Реми Кабелла, Тонни де Вильену, Егора Сорокина, Кайо, Руслана Камболова и Маркуса Берга на общую сумму в 28,4 млн евро. Теперь же «быки» потратили лишь 3,3 млн – на Евгения Чернова из «Ростова» (3 млн) и Евгения Маркова из «Динамо» (300 тыс). Игорь Смольников с Евгением Городовым перешли свободными агентами. Но и заработал «Краснодар» всего ничего – 700 тыс за трансфер Артёма Голубева в «Уфу».

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Группа «F»: «Зенит», «Боруссия» Дортмунд, «Лацио», «Брюгге»

«Боруссия» Дортмунд, 48 млн

У Дортмунда расходы составили 48 млн, а доходы – всего 5,5 млн. «Боруссия» выкупила Эмре Джана у «Ювентуса» за 25 млн и Джуда Беллингема у «Бирмингема» за 23 млн. Особенно впечатлила сумма трансфера англичанина, которому всего 17 лет. Помимо того, немцы арендовали Рейниера у «Реала» и подписали на правах свободного агента Тома Мёнье из «ПСЖ». К слову, Андре Шюррле попал в графу «новички» как вернувшийся из «Спартака» игрок. Но он тут же завершил карьеру.

«Зенит», 32,3 млн

Петербургский клуб занял 40-е место в рейтинге лидеров летнего окна по затратам на новичков. «Зенит» отдал 32,3 млн евро за Вендела из «Спортинга» (20,3 млн) и Деяна Ловрена из «Ливерпуля» (12 млн). Других новичков у сине-бело-голубых под Лигу чемпионов нет. Заработал чемпион России 4,98 млн. «Парма» выкупила Эрнани за 4,48 млн, а «Эльче» арендовал Эмилиано Ригони за 500 тыс. Не самая крутая трансферная кампания в истории «Зенита».

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«Лацио», 29,5 млн

Римский клуб потратил чуть меньше петербургского. Ушли эти 29,5 млн на Ведата Мурики из «Фенербахче» (17,5 млн), Мохамеда Фареса из СПАЛа (8 млн), Жана-Даниэля Акпа-Акпро из «Салернитаны» (3 млн) и аренду Уэсли Худта у «Саутгемптона» (1 млн). Пепе Рейна из «Милана» и Гонсало Эскаланте из «Эйбара» подписаны свободными агентами. Ещё «Лацио» арендовал у «МЮ» Андреаса Перейру с правом выкупа за 27 млн. Заработали итальянцы лишь 4,3 млн.

«Брюгге», 0 евро

Чемпион Бельгии – уникальный для Лиги чемпионов участник трансферного рынка. На приобретение новичков «Брюгге» не потратил ни евро! Группа игроков вернулась из аренд, а, кроме того, клуб арендовал 21-летнего вингера «Аякса» Ноа Ланга. Первый соперник «Зенита» в Лиге чемпионов будет рассчитывать в еврокубках на сыгранность старого состава. Впрочем, и собственные трансферы не принесли «Брюгге» доходов, так что тратить, по всей видимости, было просто нечего.