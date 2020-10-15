Очень странный трансфер «Зенита». Чистяков был нужен под Лигу чемпионов, а не для РПЛ

«Зенит» завершил летне-осеннюю трансферную кампанию приобретением защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова. Чемпион России взял 26-летнего игрока в аренду с правом выкупа. Из Петербурга в Ростов в свою очередь отправляется защитник Денис Терентьев, которого южный клуб выкупает за сумму около 300 тыс евро.

Любопытно, что этот трансфер ещё год назад предсказал Александр Григорян, тренировавший защитника в «Тамбове». Комментируя для «Чемпионата» первое в карьере Чистякова приглашение в сборную России, Григорян сказал:

«Абсолютно не удивительно, что Чистяков вызван в сборную. Он входит в тройку самых перспективных российских центральных защитников, которые могут заиграть на высоком уровне, в том числе и в национальной команде. Чистяков обладает всеми модельными характеристиками игрока сборной. Многие центральные защитники не имеют высокой скоростью, а у Чистякова она присутствует. Он хладнокровен, у него устойчивая психика. Это тот защитник, который умеет начать атаку и великолепно ведёт единоборства вверху. Самое большое его преимущество – ментальность. Чистяков понимает, что он способен играть на самом высоком уровне. Я Дмитрию сразу сказал, что он будет в топ-клубе… Зная, что он родом из Питера, я понимал, что рано или поздно Чистяков будет играть в «Зените».

Как вовремя уйти из «Зенита» и получить вызов в сборную России. Путь Чистякова Прежде чем стать игроком «Ростова» и одним из лучших защитников РПЛ, Дмитрий сменил не только несколько клубов, но и мировоззрение.

Действительно, петербургский клуб возвращает собственного воспитанника. С имиджевой точки зрения это выгодный трансферный ход. Дмитрия к тренировкам с основной привлекал ещё Андре Виллаш-Боаш. Защитник находился в системе «Зенита» до 2016-го, правда, уезжал на год в армянскую «Мику» на правах аренды. После этого были два сезона в ФНЛ в составе «Шинника» и «Тамбова» и переход в «Ростов» в июле 2019-го за 125 тыс евро (по данным Transfermarkt).

Но проблема в том, что трансфер Чистякова – запоздалый. Петербургскому клубу нужен был новичок в центр обороны под Лигу чемпионов, а заявка на этот турнир подавалась 6 октября. Мы уже писали о главной опасности для сине-бело-голубых в еврокубках: в распоряжении Сергея Семака будут всего два опытных центральных защитника – Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий.

У «Зенита» всего два центральных защитника под Лигу чемпионов. Что делать Семаку? Самый важный внутрироссийский трансфер «Зенита» так и не состоялся.

В РПЛ по большому счёту «Зенит» мог обойтись и без Чистякова. При высокой линии обороны левого центрального защитника способен сыграть не самый рослый, зато быстрый и здорово читающий игру Дуглас Сантос. С ролью правого центрального, скорее всего, справился бы 19-летний Данила Прохин. Он уже провёл шесть матчей в РПЛ, и на этом уровне не терялся, смотрелся достаточно уверенно.

Лига чемпионов – совсем иная история. Там «Зениту» придётся больше играть с низкой обороной, садиться глубоко в свою штрафную. По ситуации переходить на три центральных защитника, чтобы выдержать давление соперников серьёзного уровня. Возможно, просто тактически подстроиться под играющих в три центральных защитника дортмундскую «Боруссию» и «Лацио» (иногда с тройкой сзади выходит и «Брюгге»).

Усугубляет ситуацию то, что защитники «Зенита», прямо скажем, не короли верховых дуэлей. Лишь Ловрен по-настоящему силён в воздухе. Чистяков же – один из лучших в РПЛ по игре на «втором этаже». В прошлом сезоне, по данным InStat, он выигрывал 75% верховых дуэлей. Дмитрий мог допустить тактическую ошибку (в этом плане ему ещё есть куда расти), но борьбу за мяч у него выиграть очень сложно.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Зенит» должен был приобрести Чистякова до 6 октября. Говорят, десять дней назад переход Чистякова не состоялся якобы из-за нежелания Семака отпускать Терентьева. Если это правда, то логика тренера понятна: теперь Семак останется с одним-единственным штатным правым защитником Вячеславом Караваевым.

Прямой замены по позиции ему тоже нет, придётся кого-то переквалифицировать. Выходит, как в известном примере: натянешь короткое одеяло на голову – оголятся ноги. Значит, требовалось решать вопрос по игроку «Ростова» без включения в сделку Терентьева, либо приобрести другого российского центрального защитника уровня Чистякова. Для спортивного департамента клуба с такими амбициями, как у «Зенита», это не нерешаемая задача.

Аренда подразумевает, что Дмитрию ещё нужно заслужить полноценное возвращение в «Зенит», долгосрочный контракт с сине-бело-голубыми. Пока он не так много сыграл на уровне РПЛ – 24 матча. Свой единственный гол забил, разумеется, головой: в ворота принципиального соперника петербуржцев «Спартака».

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Вторая часть прошлого сезона получилась для Чистякова скомканной. Взлетев до сборной России, дальше он пережил серые, неприятные дни. В марте одноклубник Максим Осипенко случайно разбил Дмитрию голову шипами в матче с ЦСКА – защитника унесли с поля на носилках. Чистяков пропустил пару туров. В июле кандидат в сборную России получил серьёзное повреждение после жуткого фола Владимира Полуяхтова из «Крыльев Советов». Были подозрения на травму крестообразных связок, однако Дмитрию повезло. В результате он пропустил только два месяца из-за растяжения боковой связки колена.

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В новом сезоне Чистяков после выздоровления сыграл всего дважды в РПЛ, причём один раз на позиции опорного полузащитника. Валерий Карпин поэкспериментировал с ролью Дмитрия в гостевой встрече прошлого тура с «Сочи». Дебют Чистякова в основе родного клуба тоже может состояться в матче с «Сочи»: в ближайшую субботу чемпион принимает команду Владимира Федотова. Потом уже игра с «Брюгге», которую новичок «Зенита» посмотрит как рядовой болельщик.

Можно сказать, что «Зенит» осуществил очень странный трансфер. Правильно ли поступил клуб, покажет время.