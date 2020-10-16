Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Кто из футболистов играл за «Спартак» и «Химки» – тест

Кто из футболистов играл за «Спартак» и «Химки»
Анатолий Романов
Тест. Угадайте футболистов, игравших за «Спартак» и «Химки»
Справитесь?
Футбол / РПЛ 0

В субботу «Спартак» сыграет на выезде с «Химками». На первый взгляд, такие разные соперники! Одни – многократные чемпионы России, а другие только в этом сезоне вернулись в элиту. Хозяева с первых туров думают о борьбе за выживание в РПЛ и по ходу сезона сменили главного тренера, а гости снова мечтают о чемпионстве.

Тем не менее между «Химками» и «Спартаком» тоже есть кое-что общее. Связывают два клуба карьеры некоторых известных футболистов, поигравших и за подмосковную команду, и за столичных красно-белых. Например, сегодня за «Химки» выступает Денис Глушаков. Полузащитник выиграл золото в составе «Спартака» в 2017 году, а недавно стал новичком команды Игоря Черевченко.

«Кокорин сказал, что ждёт меня в «Спартаке». Интервью с Денисом Глушаковым
Рассказал о переходе в «Химки», ощущениях от нового «Спартака» и даже о любви к работе в огороде.

Глушаков в наш тест не попадёт – это было бы слишком просто. Возможно, другие фамилии вам будет труднее вспомнить.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020