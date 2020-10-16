Тест. Угадайте футболистов, игравших за «Спартак» и «Химки»

В субботу «Спартак» сыграет на выезде с «Химками». На первый взгляд, такие разные соперники! Одни – многократные чемпионы России, а другие только в этом сезоне вернулись в элиту. Хозяева с первых туров думают о борьбе за выживание в РПЛ и по ходу сезона сменили главного тренера, а гости снова мечтают о чемпионстве.
Тем не менее между «Химками» и «Спартаком» тоже есть кое-что общее. Связывают два клуба карьеры некоторых известных футболистов, поигравших и за подмосковную команду, и за столичных красно-белых. Например, сегодня за «Химки» выступает Денис Глушаков. Полузащитник выиграл золото в составе «Спартака» в 2017 году, а недавно стал новичком команды Игоря Черевченко.
Глушаков в наш тест не попадёт – это было бы слишком просто. Возможно, другие фамилии вам будет труднее вспомнить.
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