Тихонов уехал тренировать в Казахстан. Кажется, он столкнется с проблемами

Андрей Тихонов долго оставался без клуба. Он покинул «Крылья» более двух лет назад, и это было не самое доброе расставание. Ему тогда еще в начале сезона говорили, что на его место готовят Миодрага Божовича. Тихонов рассказывал:

– Мне пять разных футбольных людей позвонили и сказали, что Божович уже на чемоданах сидит и ждёт. Я с себя ответственности не снимаю. Говорю только о том, что трансферы делали не под сборы, а после старта чемпионата. Хотя я просил.

– Выглядит, будто так происходило намеренно, чтобы привести Божовича.

– Тут уже каждый сам догадывается, намеренно или нет.

Похоже, после той истории Тихонов стал избирательнее подходить к командам. За эти два года у него были предложения из ФНЛ, Белорусии, Эстонии, но он отказывался. Тем более, что Тихонов и без клуба – востребованная персона. Тут и телевидение, и букмекеры, и даже не самые очевидные фонды.

Так не могло продолжаться долго. Наверняка Тихонову интереснее тренировать, а не оттаскивать Широкова от судьи. И вот теперь стало официально известно о назначении в «Астане». Официальное объявление пришлось на 50-летие Тихонова. Страшно представить, сколько звонков он получил за день.

С одной стороны можно порадоваться за Тихонова, с другой – состояние клуба вызывает вопросы. «Астана» выиграла предыдущие шесть чемпионатов, но теперь идет второй в таблице с отставанием в 8 очков от «Кайрата» с Вагнером Лавом. По потерянным очкам «Астана» вообще третья. Это все равно, что представить себе «Ювентус» или «Баварию» на третьем месте в таблице по потерянным очкам. На сегодня уровень ожиданий предполагает разочарование командой.

Нужно понимать и какой инфраструктурой обладает «Астана». Хочется верить, что Тихонов понимал ситуацию прежде, чем подписывать контракт. Дело в том, что у самой титулованной команды страны нет своей базы. Даже у «Тараза» есть – трёхэтажная, а игроки «Астаны» после тренировки на арендованном стадионе идут не в свой зал, а в один из фитнес-центров и перед матчем заселяются в отель.

Сразу вспоминается как Моуринью возглавил «Челси» и чуть ли не на второй день потребовал от Абрамовича построить современную базу для команды. Едва ли в Казахстане у Тихонова будет возможность требовать что-то подобное. Впрочем именно сейчас «Астане» не нужна база. Об этом Тихонову придется беспокоиться позже. Из-за коронавируса все матчи лиги проходят в одном городе – Алма-Ате.

Тихонов может столкнуться и с другими сложностями. В «Астане» до сих пор чувствуется влияние старого руководства во главе с Саяном Хамитжановым. Есть те, кто надеются на его возвращение. Им провал Тихонова будет на руку. Хотелось бы верить, что игроки «Астаны» будут слушать именно главного тренера, а никого-то другого. Кажется, именно к этому призывал один из последних тренеров «Астаны» Роман Григорчук. Да и вообще, слишком много подозрений можно услышать в местных СМИ.

Тихонов, судя по всему, не был главным кандидатом на пост тренера «Астаны». В какой-то момент велись переговоры с Сергеем Ташуевым. В последний момент руководство клуба рассчитывало на Владимира Вайсса. Тот поступил максимально корректно и не оставил ради большей зарпалты сборную Грузии, которая очень близка к выходу на чемпионат Европы (осталось обыграть Северную Македонию в ноябре).

В 2009-м Тихонов играл в этой команде, но с тех пор изменилось почти все. Клуб называется уже не «Локомотив», а «Астана». Столица переименована в Нур-Султан. Все футболисты уже сменились – даже вечный вратарь Ненад Ерич (38 лет) пришел на следующий год после ухода Тихонова. Кажется, единственный человек, кто остался со времен Тихонова – Николай Родионов. Он когда-то был администратором, но уже давно работает тренером вратарей. И, кстати, не только в «Астане», но и сборной Казахстана.

Вообще было много случаев, когда наши уезжали работать в Казахстан. У Аршавину удалось сделать неплохую историю. Люди на деревья залезали, чтобы увидеть лучшего футболиста в истории России. А вот у других россиян получалось не так славно. У Бородюка со сборной Казахстана явно не сложилось. У Маминова был какой-то лютый ужас в «Актобе». Да и по отношению к самому Тихонову клуб повел себя некрасиво при расставании в 2010-м, выдумывая прогул, чтобы не выплачивать зарплату.

Так что Тихонову хочется пожелать удачи, как и любому тренеру. Тем более, что в этом случае присутствует значительная доля тревоги.