Встречи фарм-клубов? Матчи «Спартака» и «Зенита» могут затмить московское дерби

В прошлом туре дерби двух столиц выдалось огненным, а в этом туре будет не менее интересное противостояние между ЦСКА и «Динамо». Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин набрал всего одно очко: угадал исход встречи «Сочи» — «Ростов».
Читатель Виталий Владимиров из Красногорска заработал 7 баллов. Он угадал счёт матча «Спартак» — «Зенит» и исходы встреч «Локомотив» — «Химки» и «Динамо» — «Краснодар».
Корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Росип верно предсказал счёт матча «Уфа» — «Ротор» и разницу в игре «Спартак» — «Зенит». Это 8 очков.
Таблица после 10-го тура
Специалисты — 97
Журналисты — 96
Читатели — 77
Худшие результаты
Игорь Колыванов — 1 (4-й тур)
Алексей Игонин — 1 (10-й тур)
Евгений Марков — 2 (7-й тур)
Хамильтон Норов (Москва) — 4 (5-й тур)
Тимофей Симоненко (Москва) — 4 (7-й тур)
Лучшие результаты
Дмитрий Радченко — 13 (2-й тур)
Валерий Гладилин — 16 (6-й тур)
Дмитрий Доронин (Дзержинск) — 17 (6-й тур)
Борис Игнатьев — 17 (3-й тур)
Салават Муртазин — 18 (4-й тур)
Играем дальше.
Прогноз специалистов
Сергей Кирьяков, бывший нападающий «Динамо»:
«Зенит» — «Сочи» — 2:0
Интрига ясна: много бывших футболистов «Зенита» играют за «Сочи». Много разговоров ходит об этом матче. Думаю, многое что предсказывается — не сбудется. «Зениту» надо выигрывать, подтверждать свой уровень и надеяться, что «Спартак» где-то оступится. Будет хороший футбол с обеих сторон.
«Локомотив» — «Уфа» — 2:0
У «Уфы» новый тренер, значит, должен быть эмоциональный подъём, тем более турнирная ситуация печальная. Вряд ли какие-то «сюрпризы» будут с «Локомотивом», им нужны очки. Сегодня «железнодорожники» сильнее уфимцев.
«Краснодар» — «Рубин» — 3:1
«Краснодар» после фееричного попадания в групповой этап Лиги чемпионов оступился против «Динамо». Этому были объективные причины. Сейчас ситуация такова, что им нужно включаться и подниматься по турнирной таблице. Статус участника Лиги чемпионов это обязывает. Хозяева должны показать класс и обыграть «Рубин».
«Химки» — «Спартак» — 0:3
«Спартак» играет с одним из аутсайдеров, и естественно все ждут от красно-белых убедительную победу.
«Ротор» — «Тамбов» — 2:1
Один из последних шансов для «Ротора», чтобы как-то чуть-чуть поправить турнирное положение против ближайшего конкурента. Ещё предстоит много игр, но против таких команд, как «Тамбов», это матч за шесть очков. Думаю, волгоградская команда добьётся первой победы.
«Арсенал» — «Урал» — 2:0
«Урал» испытывает трудности, «Арсенал» — тоже, но с приобретением Джорджевича и Панченко проблемные зоны закрыты. Домашняя игра даёт все основания полагать, что «Арсенал» выиграет.
ЦСКА — «Динамо» — 2:2
Столичное дерби. Не знаю, успеет ли новый тренер «Динамо» к этой игре. Понятно, что сейчас все пристально будут наблюдать за бело-голубыми: как всё будет происходить, насколько быстро команда сможет прибавить. Дерби есть дерби. Будет искромётный футбол, надеюсь на забитые голы с обеих сторон.
«Ростов» — «Ахмат» — 1:1
Неоднозначный матч: «Ростов» теряет игроков, «Ахмат» находится в тени. Будет упорная борьба, которая завершится результативной ничьей.
Прогноз читателей
Дмитрий Шляков (Череповец):
«Зенит» — «Сочи» — 1:0
Чемпион страны подходит к матчу не в оптимальных кондициях — многие игроки провели тяжёлые матчи в своих сборных. Но всё же «Зенит» по составу сильнее «Сочи» и даже в таком состоянии обязан обыгрывать южан.
«Локомотив» — «Уфа» — 1:0
У вице-чемпиона также многие игроки были задействованы в своих национальных командах. Учитывая нынешнее положение дел в уфимской команде, победу одержат «железнодорожники».
«Краснодар» — «Рубин» — 1:1
В преддверии дебюта на групповой стадии Лиги Чемпионов «Краснодар» наверняка побережёт силы. Очень важно стартовать не с поражения, тем более выездная игра и в соперниках главный конкурент — «Ренн». Этим обязательно воспользуется команда «строителя стадионов» Леонида Слуцкого и зацепится за ничью.
«Химки» — «Спартак» — 0:2
«Спартак» набрал неплохую форму и вряд ли позволит своим «друзьям» из «Химок» отобрать очки.
«Ротор» — «Тамбов» — 1:2
Никак новичку РПЛ не удаётся одержать победу в этом сезоне. Не удастся это сделать и на этот раз. Гости в последних матчах смотрелись лучше, да и опыта в борьбе за выживание в Премьер-Лиге имеют больше.
«Арсенал» — «Урал» — 1:1
«Арсенал» несколько дней назад усилился сильным форвардом Лукой Джордживичем. Это прекрасное усиление для туляков. «Урал» — крепкий середняк РПЛ и очки отдавать не любит.
ЦСКА — «Динамо» — 2:0
ЦСКА в этом сезоне выглядит стабильнее, чем в предыдущем, и до конца будет бороться за Лигу Чемпионов. «Динамо» опять на перепутье — в команде новый тренер с новыми требованиями. «Армейцы» должны обыгрывать динамовцев на классе и самоотдаче.
«Ростов» — «Ахмат» — 1:1
«Ростов» в этом сезоне не похож на себя прошлогоднего. Команда никак не может обрести стабильность. Потеря сильного нападающего наверняка скажется на них. «Ахмат» неуступчив, и наверняка воспользуется проблемами соперника.
Прогноз журналистов
Максим Пахомов, корреспондент «Чемпионата»:
«Зенит» – «Сочи» — 2:1
В любой другой момент можно было бы поставить на более крупный счёт в пользу хозяев, но не все их лидеры готовы к матчу. Плюс Дзюба находится не в лучшем состоянии – тащить весь сезон и клуб, и сборную всё-таки тяжело. А «Сочи» в этом сезоне хорош, поэтому гол сообразить гости точно смогут. Но победа будет за «Зенитом».
«Краснодар» – «Рубин» — 1:1
Отличная проверка для команды Слуцкого. И есть ощущение, что он её пройдёт. «Рубин» хорошо отыграет в обороне и поймает хозяев на контратаке, но и «Краснодар» один гол точно способен забить.
«Локомотив» – «Уфа» — 2:0
Обычно от команд, поменявших тренера, ждут положительного результата, но «Уфе» не повезло с соперником. «Локомотив» должен побеждать на классе. И ещё жду дебютного гола от Зе Луиша.
«Химки» — «Спартак» — 1:3
Если «Локо» должен на классе отыгрывать «Уфу», то «Спартак» обязан разбираться с «Химками». Но отсутствие Джикии скажется, поэтому гол (скорее всего со стандарта) забьют хозяева.
«Ротор» — «Тамбов» — 1:1
«Ротор» тяжело воспринимать как-то иначе, чем как команду, которая будущий сезон проведёт в ФНЛ. «Тамбов» выглядит увереннее, но какие-то очки хозяева должны зацепить.
«Арсенал» — «Урал» — 2:2
От этого матча жду голов, но не победителя. Победа «Урала» кажется более вероятной, но «Арсенал» играет дома, поэтому поставлю на ничью.
ЦСКА — «Динамо» — 1:1
Нет, «армейцы» не победят и продолжат свою печальную серию в матчах с «Динамо». При этом проигрывать они не должны, если, конечно, хотят бороться за чемпионство. 1:1 – оптимальный результат для дерби.
«Ростов» — «Ахмат» — 1:0
«Ростов» не фаворит. У команды Карпина большие потери (ушёл Ионов, Чистяков, Шомуродов), поэтому логичнее было бы спрогнозировать ничью или даже победу «Ахмата». Но хозяевам пора побеждать, и именно сейчас — когда всё против и всё идёт не так.
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