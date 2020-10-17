«Зенит» едва не упустил победу над «Сочи». Пришлось поднимать со скамейки Дзюбу

Чемпион забил три без травмированного Малкома, а Дзюба с Венделом сыграли всего 30 минут.

«Зенит» вновь стал единоличным лидером РПЛ, победив в Петербурге «Сочи». Теперь – ответ за «Спартаком». Если красно-белые переиграют вечером «Химки», то догонят команду Сергея Семака по количеству набранных очков.

Главные события матча «Зенит» – «Сочи»:

— В основу «Зенита» помимо травмированного Малкома не попали Артём Дзюба и Магомед Оздоев. Очевидно, Сергей Семак держит в уме старт в Лиге чемпионов – через три дня матч с «Брюгге». Зато залечивший повреждение Себастьян Дриусси вышел с первых минут. Новички Вендел и Дмитрий Чистяков начали игру в запасе, как и восстановившийся после травмы голкипер Андрей Лунёв.

— За «Сочи» сыграл арендованный у «Зенита» защитник Эмануэль Маммана. Напомним, с нынешнего сезона РПЛ отменён запрет на участие арендованных футболистов в матчах с клубами, которым они принадлежат. В заявку сочинцев попал также приобретённый на днях новичок – хорватский нападающий Марко Дуганджич.

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— Семак в отсутствие Дзюбы и Малкома предпочёл схему 4-4-2 ромбом. Сделал акцент на создание численного преимущества в центре. «Опорником» в линии полузащиты был Вильмар Барриос, полуфланги закрывали Далер Кузяев и Дуглас Сантос, а Дриусси исполнял роль свободного художника под нападающими. Впереди пару Сердару Азмуну составил Александр Ерохин.

Дуглас Сантос был одной из самых заметных фигур в первом тайме. Он сам мог открыть счёт (Маммана снял мяч с ноги), а на 17-й минуте «Зенит» забил благодаря бразильцу. Дуглас Сантос на рывке спас улетавший за пределы поля мяч, Азмун в два касания обработал и пробил, а Вячеслав Караваев преуспел на добивании.

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— Ерохин довольно успешно заменял капитана Дзюбу в качестве высокого форварда. Только за стартовые 10 минут он нанёс два опасных удара головой, выходя победителем в верховых единоборствах. Александр и забил второй гол «Зенита». Петербуржцы провели красивую комбинацию: Караваев сделал проникающий пас на Кузяева, Дуглас Сантос выиграл верх у своего соотечественника Жоаозиньо, а Ерохин здорово пробил в касание с левой.

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— Сочинцы нанесли в первом тайме всего два удара (в створ – один) против семи у «Зенита» (в створ – четыре). Обе попытки атаковать ворота сделал Кристиан Нобоа. Голкипер Михаил Кержаков, выведший команду на матч с капитанской повязкой, почти не имел работы. Например, Антон Заболотный совершил лишь четыре касания мяча за 45 минут. Форвард «Сочи» был заметнее при обороне, где действовал по Барриосу.

Очень странный трансфер «Зенита». Чистяков был нужен под Лигу чемпионов, а не для РПЛ Петербургский клуб слишком поздно вернул своего воспитанника.

— Во втором тайме после замены Данила Кругового (похоже, у Семака есть вопросы к игре молодого защитника) на Андрея Мостового «Зенит» перешёл на обычные для себя 4-4-2. Мостовой с Друисси действовали на флангах атаки. Однако смена тактики не пошла на пользу сине-бело-голубым. На 57-й минуте «Зениту» забил игрок, которого петербургский клуб в это трансферное окно рассматривал в качестве своего потенциального новичка.

– Кирилл Заика. Свежий Заика ловко расправился с Дугласом Сантосом, убрав мяч под себя и уложив бразильца на землю, после чего пробил под перекладину. Эффект неожиданности в голевой атаке гостей – подключение защитника Ивана Миладиновича.

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— Реакция Семака на пропущенный гол – три подряд замены и смена игроков атаки. На поле появились Дзюба с Оздоевым, дебютировал за «Зенит» Вендел. Но с точки зрения психологии игра уже поменялась не в пользу чемпиона. Сочинцы после перерыва были намного агрессивнее (фолов стало в два раза больше), тогда как петербуржцы больше не имели преимущества в центре. К сожалению для тренера гостей Владимира Федотова, который из-за дисквалификации смотрел матч с трибуны и висел на телефоне, давая указания стоявшему на бровке Олегу Фоменко, травму за четверть часа до конца получил лидер команды Кристиан Нобоа. Лучший бомбардир РПЛ ушёл с поля, держась за заднюю поверхность бедра.

— «Сочи» во втором тайме переиграл «Зенит»: статистика ударов – 3:8 (в створ – 2:2). В концовке лучший момент южан создал дальним ударом Артур Юсупов. Тем не менее забили сине-бело-голубые. Венделу было непросто войти в такую игру, но потом новичок продышался, разыгрался, совершил несколько полезных действий. Наконец, поучаствовал в голевой атаке. Завершил её ударом Дуглас Сантос – мяч рикошетом от защитника влетел в сетку ворот Сослана Джанаева.

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