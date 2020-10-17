«Зенит» едва не упустил победу над «Сочи». Пришлось поднимать со скамейки Дзюбу

«Зенит» вновь стал единоличным лидером РПЛ, победив в Петербурге «Сочи». Теперь – ответ за «Спартаком». Если красно-белые переиграют вечером «Химки», то догонят команду Сергея Семака по количеству набранных очков.
Главные события матча «Зенит» – «Сочи»:
— В основу «Зенита» помимо травмированного Малкома не попали Артём Дзюба и Магомед Оздоев. Очевидно, Сергей Семак держит в уме старт в Лиге чемпионов – через три дня матч с «Брюгге». Зато залечивший повреждение Себастьян Дриусси вышел с первых минут. Новички Вендел и Дмитрий Чистяков начали игру в запасе, как и восстановившийся после травмы голкипер Андрей Лунёв.
— За «Сочи» сыграл арендованный у «Зенита» защитник Эмануэль Маммана. Напомним, с нынешнего сезона РПЛ отменён запрет на участие арендованных футболистов в матчах с клубами, которым они принадлежат. В заявку сочинцев попал также приобретённый на днях новичок – хорватский нападающий Марко Дуганджич.
— Семак в отсутствие Дзюбы и Малкома предпочёл схему 4-4-2 ромбом. Сделал акцент на создание численного преимущества в центре. «Опорником» в линии полузащиты был Вильмар Барриос, полуфланги закрывали Далер Кузяев и Дуглас Сантос, а Дриусси исполнял роль свободного художника под нападающими. Впереди пару Сердару Азмуну составил Александр Ерохин.
Дуглас Сантос был одной из самых заметных фигур в первом тайме. Он сам мог открыть счёт (Маммана снял мяч с ноги), а на 17-й минуте «Зенит» забил благодаря бразильцу. Дуглас Сантос на рывке спас улетавший за пределы поля мяч, Азмун в два касания обработал и пробил, а Вячеслав Караваев преуспел на добивании.
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— Ерохин довольно успешно заменял капитана Дзюбу в качестве высокого форварда. Только за стартовые 10 минут он нанёс два опасных удара головой, выходя победителем в верховых единоборствах. Александр и забил второй гол «Зенита». Петербуржцы провели красивую комбинацию: Караваев сделал проникающий пас на Кузяева, Дуглас Сантос выиграл верх у своего соотечественника Жоаозиньо, а Ерохин здорово пробил в касание с левой.
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— Сочинцы нанесли в первом тайме всего два удара (в створ – один) против семи у «Зенита» (в створ – четыре). Обе попытки атаковать ворота сделал Кристиан Нобоа. Голкипер Михаил Кержаков, выведший команду на матч с капитанской повязкой, почти не имел работы. Например, Антон Заболотный совершил лишь четыре касания мяча за 45 минут. Форвард «Сочи» был заметнее при обороне, где действовал по Барриосу.
— Во втором тайме после замены Данила Кругового (похоже, у Семака есть вопросы к игре молодого защитника) на Андрея Мостового «Зенит» перешёл на обычные для себя 4-4-2. Мостовой с Друисси действовали на флангах атаки. Однако смена тактики не пошла на пользу сине-бело-голубым. На 57-й минуте «Зениту» забил игрок, которого петербургский клуб в это трансферное окно рассматривал в качестве своего потенциального новичка.
– Кирилл Заика. Свежий Заика ловко расправился с Дугласом Сантосом, убрав мяч под себя и уложив бразильца на землю, после чего пробил под перекладину. Эффект неожиданности в голевой атаке гостей – подключение защитника Ивана Миладиновича.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube
— Реакция Семака на пропущенный гол – три подряд замены и смена игроков атаки. На поле появились Дзюба с Оздоевым, дебютировал за «Зенит» Вендел. Но с точки зрения психологии игра уже поменялась не в пользу чемпиона. Сочинцы после перерыва были намного агрессивнее (фолов стало в два раза больше), тогда как петербуржцы больше не имели преимущества в центре. К сожалению для тренера гостей Владимира Федотова, который из-за дисквалификации смотрел матч с трибуны и висел на телефоне, давая указания стоявшему на бровке Олегу Фоменко, травму за четверть часа до конца получил лидер команды Кристиан Нобоа. Лучший бомбардир РПЛ ушёл с поля, держась за заднюю поверхность бедра.
— «Сочи» во втором тайме переиграл «Зенит»: статистика ударов – 3:8 (в створ – 2:2). В концовке лучший момент южан создал дальним ударом Артур Юсупов. Тем не менее забили сине-бело-голубые. Венделу было непросто войти в такую игру, но потом новичок продышался, разыгрался, совершил несколько полезных действий. Наконец, поучаствовал в голевой атаке. Завершил её ударом Дуглас Сантос – мяч рикошетом от защитника влетел в сетку ворот Сослана Джанаева.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube
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