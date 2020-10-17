VAR украл победу у «Ливерпуля». Клопп не смог реабилитироваться за позорное поражение

«Ура! Матчи сборных закончились» — в большинстве случаев примерно так болельщики реагируют на возвращение клубного футбола. Субботний день подарил нам сразу два старейших дерби: «Эвертон» — «Ливерпуль» и «Интер» — «Милан». Мерсисайдскому дерби выпала честь открывать пятый тур английской Премьер-Лиги.

Последние матчи перед перерывом на сборные

В прошлом туре «Астон Вилла» неожиданно разгромила «Ливерпуль» со счётом 7:2. Это было первое поражение банды Юргена Клоппа после трёх побед в чемпионате. Результат, кстати, стал историческим — семь мячей красные не пропускали с 1963 года.

У «Эвертона» всё хорошо. В прошлом туре команда Карло Анчелотти уверенно переиграла «Брайтон» (4:2). «Ириски» возглавили турнирную таблицу АПЛ, набрав максимальное количество очков на старте сезона (12).

Проблемы с составом

В преддверии дерби обе команды имели проблемы с составом.

«Эвертон»:

Не сыграли: Джеррэд Брэнтуэйт, Жан-Филипп Гбамин, Джонджо Кенни, Дженк Тосун и Мэйсон Холгейт.

Восстановились: Йерри Мина, Лука Динь, Шеймус Колуман, Аллан и Андре Гомеш и Аллан



«Ливерпуль»:

Не сыграли: Алисон Бекеа, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Восстановились: Садио Мане, Тьяго Алькантара, Жоэль Матип и Шердан Шакири.

Что говорили тренеры перед игрой

Юрген Клопп и Карло Анчелотти — давние друзья. Перед матчем они в милой форме обменялись любезностями.



«Летом у «Эвертона» было отличное трансферное окно, — с улыбкой на лице начал Клопп. — Они нашли именно тех игроков, которые им были нужны для улучшения и без того довольно хорошей команды. Футболисты привыкли к тому, что требует Карло — именно это делает их довольно сильной командой. То, что я думаю о Карло Анчелотти, никогда не было секретом.

Анчелотти — замечательный человек. С первого дня, когда я услышал, что он подпишет контракт с «Эвертоном», считал его достойным претендентом.

Анчелотти назвал Клоппа другом, заряжающим энергией.

Мои отношения с Клоппом? Мы хорошие друзья, — с широкой улыбкой ответил Анчелотти. — Конечно, мы постоянно заняты и у нас не так много времени на встречи. Но каждый раз, когда мы встречаемся, мы здорово проводим время. Он фантастический человек. Когда я нахожусь рядом с ним — он буквально заряжает меня энергией. Я очень уважаю его и для меня большая честь считаться его другом».

Интересные факты о дерби

— Это было 237-е мерсисайдское дерби ( побед «Эвертона» — 66., ничьи — 76, побед «Ливерпуля» — 95).

— Последняя победа «Эвертона» над «Ливерпулем» состоялась ровно 10 лет назад — 17 октября 2010 года. Вы только взгляните на эти составы десятилетней давности.

В той игре «ириски» одержали победу со счётом 2:0, а авторами точных ударов стали Тим Кэхилл (сейчас работает экспертом на австралийском телевидении) и нынешний главный тренер «Арсенала» Микель Артета. С тех пор команды сыграли между собой 19 раз.

Тревел-интервью с Тимом Кэхиллом – про Индию, кенгуру, кухню Самоа и работу в Катаре Легенда «Эвертона» вспоминает Гуса и говорит, что Билялетдинов – весельчак.

— В последний раз «Эвертон» в качестве лидера АПЛ встречался с «Ливерпулем» в 1989 году.

— Последние 7 из 8 матчей на «Гудисон Парк» заканчивались вничью. Ещё один забавный факт — в трёх последних играх на табло было 0:0.

— Если бы «Эвертон» победил, то смог бы повторить рекорд сезона-1938/1939. Тогда «ирискам» удалось начать сезон с 5 побед в чемпионате.

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Стартовые составы

За день до игры медиа прогнозируют стартовые составы команд. Стоит отметить, большинство из них идеально справилось с задачей.

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Мина, Коулман, Гомеш, Аллан, Дукуре, Родригес, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Хендерсон, Мане, Салах, Фирмино.

Из интересного: Андре Гомеш вернулся в стартовый состав «Эвертона». Тьяго Алькантара дебютировал в старте у «Ливерпуля».

Быстрый гол на третьей минуте и травма Ван Дейка

Едва ли не первая атака гостей стала результативной. Салах здорово увидел подключившегося к атаке Робертсона на фланге (правда, Садио Мане чуть всё не испортил), тот здорово продавил Коулмана и выкатил на свободного Мане — сенегалец расстрелял ворота Пикофрда и открыл счёт в игре.

«Ливерпуль» не сбавил оборотов. После очередного углового у ворот хозяев снова жарко. После неудачного корнера первым на подборе был Фабиньо. Бразилец здорово забросил мяч на оставшегося после стандарта Ван Дейка, но неуклюжий Джордан Пикфорд сбил звёздного защитника.

Момент даже просматривали на возможный пенальти. Но VAR усмотрел крошечный офсайд у защитника красных. Ван Дейк игру продолжить не смог — вместо него вышел Джо Гомес.

Ближе к 15-й минуте инициатива перешла к хозяевам. Первый угловой у ворот Адриана закончился голом. Кин сравнял счёт после идеальной передачи Хамеса.

VAR украл победу у «Ливерпуля»

Во второй тайме «Эвертон» был ближе к голу, но забил «Ливерпуль». Размашистая атака гостей закончилась точным ударом Мохаммеда Салаха — Мо идеально отреагировал на отскок в чужой штрафной.

«Ириски» отыгрались спустя 10 минут. На подачу Диня с правого фланга откликнулся Кальвер-Льюин. Доминик продавил Робертсона в штрафной и отправил мяч аккурат в правый угол Адриана. Кстати, этот мяч позволил форварду войти в историю — ему удалось забить в пяти стартовых турах АПЛ. Ранее лишь три футболиста могли сотворить подобное.

На 90-й минуте «Эвертон» остался вдесятером. Ришарлисон в жёстком подкате срубил Алькантару — судья ничего не оставалось, как достать красную карточку из кармана.

Но и это ещё не всё! На последних секундах «Ливерпуль» забил третий и, кажется, вырвал победу в дерби. Символично, что автором гола стал капитан команды Джордан Хендерсон. Но видеопомощник помог главному арбитру Майклу Оливеру и мяч был отменён — Садио Мане угодил в офсайд.

Свисток об окончании игры фиксирует 2:2 на табло «Гудисон Парк». Это восьмая ничейная игра в последних девяти матчах на этом стадионе.