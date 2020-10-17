«Спартак» перевернул матч с «Химками» после выдуманного пенальти? Разбор Игоря Федотова

«Спартак» всё-таки обыграл «Химки» в матче 11-го тура РПЛ, хотя и пропустил первым в начале второго тайма. Один из ключевых моментов (кроме нескольких сейвов Александра Максименко) – назначение пенальти в ворота «Химок» на 56-й минуте матча. Кокорин сравнял счёт, после чего «Спартак» перевернул игру и забил ещё два. О важности 11-метрового сказал и главный тренер хозяев Игорь Черевченко. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал этот и другие спорные эпизода матча.

Первый гол Кокорина и дебют Мозеса. «Спартак» играл тайм, но этого хватило для победы «Спартак» без пятерых игроков победил «Химки».

В первом тайме споры вызвал момент на 34-й минуте: Логашов хватал за футболку Понсе, но Левников не назначил пенальти, а VAR вмешиваться не стал. «Задержка должна быть длительной, чтобы назначить штрафной удар, – говорит Федотов, – если бы такой момент был в центре, то Левников бы назначил штрафной. Да и если бы он назначил 11-метровый удар, то VAR бы в это не вмешался. Момент 50 на 50. Прихват короткий был, но мяч у Понсе не был под контролем, к мячу он не шёл. Так что основания для назначения пенальти в ворота «Химок» за задержку Понсе были, но я могу поддержать решение арбитра. Нельзя сказать, что он ошибся, это рабочий момент».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube

Но противостояние Понсе с Логашовым не закончилось на 34-й минуте. На 55-й у Левникова вновь появился шанс назначить пенальти в ворота «Химок» – после борьбы Понсе и Логашова в штрафной «Химок» вмешался VAR, и Левников лично пошёл смотреть повтор. После чего 11-метровый в ворота «Химок» он всё-таки назначил. По мнению Федотова делать этого не следовало:



«Для меня момент с Логашовым и Понсе в первом тайме более очевидный, чем с назначением 11-метрового во втором, – рассказывает Федотов, – для меня эпизод на 53-й минуте игровой. Да, был удар головой, потом нога куда-то идёт… Но если в эпизоде в первом тайме его не позвали смотреть повтор, то почему позвали тут?»

Тест. Угадайте футболистов, игравших за «Спартак» и «Химки» Справитесь?

При этом Федотов предположил, что судьи, назначая пенальти во втором тайме, исправляли собственную ошибку: «Можно предположить, что в перерыве арбитры посмотрели момент с Понсе и Логашовым в первом тайме, поняли, что ошиблись, и начали что-то выдумывать. Будь я на VAR, пригласил бы его смотреть первый эпизод. Здесь же Понсе промахнулся не от контакта, он не попал как надо по мячу, таких моментов много. Левников ошибся, назначив пенальти в ворота «Химок» в эпизоде с Понсе»