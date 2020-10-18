«Манчестер Сити» проваливается на старте сезона. Виноваты Гвардиола, психология и травмы

После матча с «Лестером» расстроенный Пеп Гвардиола говорил:



«Мы занервничали и допустили три пенальти в наши ворота, а когда такое происходит, выиграть не получится. Я не знаю, сколько моментов они создали. Мы занервничали из-за отсутствия моментов. «Лестер» не хотел играть, они хотели только контратаковать».

Вообще-то ключевым посылом этого спича Гвардиолы была претензия «Лестеру» за однотипность игры. Но на поверхности лежит только «Мы занервничали». Семь очков в четырех матчах – «Сити» действительно очень слабо входит в этот сезон.

«Манчестер Сити» победил «Арсенал», а Агуэро зачем-то потрогал девушку-судью И это без Де Брёйне!

Что случилось с «Сити»?

Этим летом «Лион» накрыл депрессией «Сити», вынеся его в четвертьфинале ЛЧ, и неожиданно запустил в нем механизм саморазрушения.



И причин для этого просто море. Смотрите.



Первое – и без того эмоциональный Пеп стал нервознее относиться к сложным ситуациям. До игры с «Лестером» он рассуждал о сложности графика, после – о контратаках, которые все ему испортили.



Второе – травмы. В начале октября в составе «Сити» не хватало десять игроков. Сейчас от травм лечатся трое (Сандлер, Жезус и Агуэро). Все это приводит к вынужденным перестановкам. Например, в центре нападения выходил Стерлинг, а в составе неожиданно появлялись некоторые юниоры.



Третье – недостаток времени. У Гвардиолы фактически не было предсезонной подготовки (и об этом он говорил лично). Новички, за которых «Сити» в сумме отдал почти 164 млн евро, просто не успели влиться в состав и подстроиться под требования Гвардиолы.



Четвертое – еще одна проблема стала объектом сборки из трех предыдущих. В некоторых моментах «Сити» просто ужасен: плохая реализация, глупые привозы, странные решения во время матчей. Гвардиола пытается завуалировать недостатки какими-то смелыми решениями, но отрицательные результаты в матчах выдают их.



Пятое – простите за пошлость, но проблему идеально сформулировал бывший игрок «Манчестер Сити» Майка Ричардс:



«У них много хороших игроков в составе, но нет лидеров. Компани ушел в 2019-м, сейчас уехал Давид Сильва. У Гвардиолы просто нет игроков, которые бы смогли взбодрить команду в сложной ситуации».

«Ливерпуль» гениально продаёт ненужных игроков. И речь не о Коутиньо 160 млн доказательств гениальности. И один тайный герой.

А что там у Зинченко? Он уходит?

Пока что вряд ли. Но ему очень мешают травмы. За последний год (статистика по трансфермаркету, начиная с 18 октября-2019) у Зинченко было шесть повреждений, от которых он в сумме восстанавливался около 120 дней (и пропустил 21 матч «Сити» во всех турнирах).



Последнюю травму он получил через пять дней после того, как оправился от предпоследней.

В этом сезоне АПЛ он лишь раз попал в заявку – на тот самый матч с «Лестером»: отсидел в запасе и так и не вышел на поле. В начале октября автор The Athletic Сэм Ли писал, что «Сити» рассматривает вариант с продажей Зинченко – более того, по нему были несколько предложений, но до конкретики дело не дошло. Были даже нелепые слухи об аренде в «Барсу».



А потом Пеп успокоил всех персональных фанатов: несмотря на очередную травму Зинченко все еще нужен этому «Сити».

Так что, «Сити» – все?

Трудно говорить об этом на такой ранней стадии сезона. Скорее, нет, чем да. У «Сити» отличный состав. Спустя некоторое время лидеры вернутся на поле, новички вольются в игру – и команде станет проще.



Что касается психологического состояния Гвардиолы, то и тут вроде как все неплохо. Инсайды из внутреннего стана «Ман Сити» шепчут, что Гвардиола в раздевалке ведет себя более-менее адекватно, открытых конфликтов ни у кого ни с кем нет.



Правда в том, что прямо сейчас на Гвардиолу свалилась огромная горстка всех этих минусов. Сверху – проигранная борьба за чемпионство в прошлом сезоне «Ливерпулю» и заканчивающийся контракт Гвардиолы. Новый, как сказал сам Пеп, нужно еще заслужить.