Готовимся к Вечному дерби: истории про ножи и президента Сербии, который обнулил «Звезду»

Вечное дерби Белграда настолько вечное, что в Сербии считают каждый матч «Партизана» и «Црвены Звезды» (просто вдумайтесь, что вы знаете какое по счёту московское дерби пройдёт во втором круге РПЛ). 163-е дерби Белграда сыграют на домашнем стадионе «Партизана» при пустых трибунах – решение клуба, который сначала хотел запустить на стадион восемь-десять тысяч болельщиков, но отказался от идеи из-за роста заболеваний в Сербии.



В общем, «Партизан» – «Црвена» без зрителей, и все равно игроки покажут искромётный балканский футбол (очень верим!).



Смотрите дерби сегодня в 18:00 на Okko под комментарий Владимира Стогниенко, но сначала – давайте подготовимся. Главные драмы, герои и мотивы предстоящего дерби.

Почему «Партизан» и «Црвена» не любят друг друга?

Изначально дерби «Партизана» и «Црвены Звезды» не имело никакого социального подтекста. За клубы не болеют конкретные слои – на трибунах рядом стоят и рабочие, и студенты, и все-все-все. Да и политические разногласия сошли на нет – фанаты проповедуют радикально правые взгляды. Антагонизм можно объяснить только спортивными результатами. «Партизан» и «Црвена Звезда» родились с разницей в семь месяцев и быстро стали главной силой балканского футбола – как тут не возненавидеть друг друга?



В 70-е годы прошлого века фанатам стало тесно на стадионе, и противостояние перенеслось на улицы Белграда. Тогда же начали формироваться и фанатские группировки. В 1970 году была основана крупнейшая группировка болельщиков «Партизана» – «Гробари» (в переводе – «могильщики»), и поныне зажигающая на трибунах Белграда. Существует две версии возникновения того названия: чёрно-белые клубные цвета «Партизана», перенятые у «Ювентуса», и местонахождение домашнего стадиона команды (на Хумской улице – «хумка» в переводе с архаичного сербского означает «могила»).



«Гробари» первыми в Югославии переняли английскую модель боления: непрерывные песнопения, клубные шарфы, баннеры, барабаны, пиротехника… Но прославились они даже не этим, а агрессивным поведением на выездах – «гробари» оказывали организованную поддержку «Партизану» и в матчах чемпионата Югославии, и в Европе, всякий раз наводя шороху в других городах. За такое поведение фанатов «Партизана» даже прозвали «карательной экспедицией».



У «Црвены Звезды» же долгое время не было централизованной группировки – поддержку команде на равных правах оказывало пять фирм красно-белых, самыми мощными из которых были «Красные дьяволы» и «Зулусские воины». Но в 1989 году фирмы приняли решение объединиться в одну – «Делие» (в переводе – «Герои»). Именно тогда хулиганская составляющая дерби стала намного жарче.



И если в Ливерпуле можно легко встретить семью, где красная футбольная «кровь» смешана с синей, где болеют за «Ливерпуль» и «Эвертон». В Москве такое тоже в порядке вещей. Но только не в Белграде. Найти семью, где переживают за «Партизан» и «Црвену Звезду» одновременно, – невыполнимая миссия.



Как рассказывают сербские фанаты, они не терпят смешения «кровей» в своём роду. И если сын фаната «Партизана» станет болеть за «звездашей», ему придётся иметь с отцом серьёзный разговор. Бывали и истории, когда глава семейства запрещал своей сестре или дочери заводить отношения с фанатом соперника. В Сербии никак иначе – либо твоя семья за чёрно-белых, либо за красно-белых.

«Фэйр-плей? Не, не слышали». Вспоминаем хулиганские акции в дни белградского дерби

Уже в 1989 году «Гробари» и «Делие» устроили грандиозное побоище прямо на футбольном поле. В том дерби «Црвена Звезда» забила победный мяч в самой концовке игры, и 250 представителей «Делие», прорвавшись сквозь охрану, выбежали на поле – поздравить своих и отвесить тумаков игрокам «Партизана». «Гробари» сделали ответный ход и завязали массовую драку. В этом сражении принимало участие более 400 человек, один болельщик «Црвены Звезды» был убит, а 17 полицейских получили ранения. А после матча драка перенеслась на улицы города.



«Фэйр-плей? Не, не слышали». Именно под таким девизом проходят хулиганские столкновения фанатов в Белграде. Здесь привыкли использовать не только кулаки, но и ножи, бутылки, арматуру. Потому в день матча ходить в чьей-либо атрибутике по городу не принято – слишком смелый поступок, кончающийся разговорами на повышенных тонах. Как минимум.

Трагедии на дерби – не редкость. В 1999 году 17-летний болельщик «Звезды» погиб из-за прямого попадания в него сигнальной ракетой с чужого сектора, двумя годами спустя смертельное ножевое ранение в драке получил «гробарь» Фальке. А в 2004-м полицейский, пытаясь остановить беспорядки, прострелил щёку болельщику «Црвены Звезды» резиновой пулей – к счастью для фаната, ранение не стало фатальным. Последний случай со смертью фаната произошёл в 2006 году – тогда от ножевых ранений скончался сторонник «Партизана» Александр Панич. «Скорую помощь», которая пыталась его спасти, «звездаши» тогда закидали камнями…



А в 2000 году случился, пожалуй, самый трагикомичный эпизод в истории дерби. Матч пришлось прервать уже на четвёртой минуте из-за «гробарей», выбежавших на поле бить игроков «Црвены Звезды». Фанаты красно-белых тоже в долгу не остались и ринулись защищать своих. В эпической потасовке досталось даже президенту «Партизана» Драгану Джаичу. После матча Джаич, в прошлом заслуженный нападающий чёрно-белых, затаил серьёзную обиду на «звездашей» и недоумевал: что это за страна, где главу футбольного клуба могут избить «как последнее дерьмо»? Впрочем, Джаичу это не помешало отработать в «Партизане» ещё пять лет.

Эмоции. Однажды после дерби Кежмана хотели убить на протяжении 10 дней

Игроки и сами не прочь подлить масла в огонь страстей белградского дерби. Обожаемый фанатами «Партизана» Матея Кежман в одном из матчей на стадионе «Црвены Звезды» забил, сделал счёт 2:1 в пользу чёрно-белых – и побежал праздновать гол к сектору «звездашей», изображая расстрел фанатов соперника из автомата. Как позже рассказывал Кежман, это было его реакцией на оскорбительные песни в адрес него самого и его мамы. Вот только те эмоции дорого стоили Матее…



«Это была не лучшая идея. На протяжении 10 дней меня хотели убить. В итоге пришлось пойти в самое популярное сербское ТВ-шоу и публично извиниться. В противном случае оставаться в Белграде было бы невозможно», – рассказывал однажды Кежман. Всё-таки в подобных матчах адреналин настолько бьёт в голову, что эмоции берут верх над разумом.

Что случилось с игроком, который поиграл в двух клубах?

Голкипер Владимир Стойкович оказался в молодёжной команде «Црвены Звезды» в 15-летнем возрасте. Пробиться в основу «звездашей» из-за спины Владимира Дишленковича ему долго не удавалось, и в 20 лет он решил спуститься на «этаж» ниже и получить игровую практику в «Земуне». Тогда-то и взошла звезда Стойковича – в сезоне-2004/05 он едва ли не в одиночку остановил бывшую команду, сделав «сухарь» и собственноручно отдал «Партизану» чемпионский титул. После этого в Белграде поняли, что голкипер вырос из пелёнок и готов играть за «Звезду».



Стойковичу понадобился один сезон, чтобы проявить себя в стане красно-белых и получить предложение из-за рубежа – летом 2006-го он пополнил состав французского «Нанта». Болельщики «Црвены Звезды» гордились этим трансфером, верили в безоблачное будущее Стойковича в Европе. Вот только четыре года спустя голкипер разом сжёг все мосты – и перешёл в «Партизан».



Почему Владимир вдруг решил играть в футболке принципиального соперника родного клуба? Сказались и желание Стойковича иметь игровую практику, которую ему не давали в лиссабонском «Спортинге», и амбиции «Партизана», который в сезоне-2010/11 вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Подлил масла в огонь и сам Стойкович своими высказываниями: «Я согласился перейти в «Партизан» по профессиональным причинам. Я хочу помочь этому клубу стать номером один».



Такого фанаты «Црвены Звезды» не простили. Они пытались атаковать базу «Партизана», чтобы поговорить со Стойковичем «по душам», и чёрно-белым пришлось приглашать на тренировки полицию, чтобы она обеспечивала порядок. На интернет-ресурсах, посвящённых «Звезде», фанаты выложили некролог, посвящённый голкиперу – что его, мягко говоря, не обрадовало. В октябре 2010-го безумие вокруг фигуры Стойковича достигло высшей точки – перед эпическим матчем сербов против Италии болельщики кинули в него файер, а вскоре вовсю покуражились над ним во время Вечного дерби. К счастью, без последствий для здоровья.

Последние новости: обнуление результатов в пользу «Црвены» и объединение фанатов «Партизана» после смерти легендарного фаната

• Президент Сербии Александр Вучич с детства болеет за «Црвену» во всех видах спорта и не скрывает этого, а болельщики «Партизана» видят связь между его предпочтениями и последними титулами «Звезды» в разных лигах. Фанаты «Партизана» даже выступили с баннером: «Лиги, где цыгане не идут на первом месте, отменяются, пока поддельные титулы отмечаются с фанатами». В чемпионате Сербии по футболу играют, как в переходном сезоне РПЛ: сначала регулярка, потом плей-офф, в котором команды разделяются на две восьмёрки и рубятся за чемпионство и спасение – каждый в своей половине. Из-за пандемии коронавируса плей-офф отменили, а доиграли только четыре регулярных тура. В итоге, после первой же победы чемпионом стала «Звезда». То же самое произошло в футзале – «Звезда» досрочно стала чемпионом. В баскетболе сезон остановили – «Звезда» была третьей и в итоге не увидела чужого чемпионства. Гандбол тоже не доиграли – там «Црвена» шла на последнем месте и спаслась от вылета. В хоккее – ещё больше странного. Чемпиона определили только во взрослом хоккее, а вот чемпионаты других возрастов остановили. Угадаете, кто взял кубок, а кто его лишился?

Другие новости – фанатские. До лета 2020 года фанаты «Партизана» располагались на трёх разных секторах (то есть прыгали, пели и кричали разное, ещё и не вместе) – всё из-за фанатского раскола с краткой предысторией: одни хотели захватить власть на трибуне, устроили революцию прямо по ходу дерби, но проиграли и раздетыми бежали по беговым дорожкам стадиона в окружении полиции. Революция не удалась – и так не самый дружный фанатский движ окончательно разделился на три части. Однако на летнем кубковом дерби фанаты болели вместе. Одна из причин объединение – смерть легендарного болельщика «Партизана» Миши Тумбаса, который, несмотря на инвалидность, много десятилетий поддерживал «Партизан» во всех видах спорта, дружил со спортсменами, получал от клуба подарки и запомнился как душевными акциями вроде очистки стадиона «Партизана» от снега, так и эпатажем – по интернету до сих пор ходит картинка, как Миша разделся догола на баскетболе и, улыбаясь, вращательными движениями болеет за «Партизан».

Фанаты ЦСКА говорят, что будут болеть за «Партизан», а спартаковцы – за «Црвену». Почему?

Флаги клубов-друзей часто встречаются на стадионах в Сербии и России. Сербы приезжают поболеть за «братушек» на европейские выезды, болельщики из России – аналогично поддерживают их у себя дома. Правда, у этой дружбы нет ни социального, ни романтичного объяснение – всё построено на общении конкретных людей.



В 1999-м фанаты «Спартака» посетили матч «Звезды», играющей в тех же красно-белых цветах, сблизились, а через 15 лет встречали их в Москве на первом матче в истории «Открытие Арены».



Армейцы же подружились с «Партизаном» в 2006 году, когда русские болельщики приехали на матч сборной Сербии и выпили ракии с нужными людьми. Теперь цвета обоих клубов – постоянный атрибут домашних и гостевых матчей ЦСКА и «Партизана», в Москве поют про Белград и наоборот.



Так что наверняка ваш знакомый болельщик ЦСКА будет сегодня за «Партизан», а спартаковец – за «Црвену».

Интересно ли смотреть дерби, если знаешь только Натхо?

«Црвена» три сезона подряд выигрывала чемпионат и снова идет на первом месте, опережая третий в таблице «Партизан» на восемь очков. Идёт лучше всех: десять побед в десяти турах, разница мячей 34:3, только один раз «Црвена» забила меньше трех голов. Правда, не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, через кипрскую «Омонию».



Еврокубковых результат «Црвены» отражает уровень чемпионата Сербии, где фанаты создают на трибунах больше красоты, чем футболисты на поле. Но дерби по традиции – вне сербского футбола, особенный день, когда надо смотреть на борьбу, эмоции и голы, разжигающие Белград.



За «Партизан» по-прежнему играет Бибрас Натхо – автор золотого гола в полуфинале Кубка Сербии с «Црвеной» и хороший друг болельщиков ЦСКА и «Рубина». Будет за кого поболеть персонально!



За «Црвену» из-за положительного теста не сыграют лучший бомбардир этого сезона Мирко Иванич (6 голов) и выступавший с 2013-го по 2016-й за «Ростов» Канга.



Включайте вечное дерби! Футбол + отдача игроков + заряд от сербских фанатов даже за пределами стадиона = эмоциональный футбольный вечер.