Главные сорвавшиеся переходы лета Российской премьер-лиги

Трансферное окно в России – всё. Клубы РПЛ в течение ближайших двух недель ещё могут подписывать свободных агентов, но громких трансферов не предвидится. Летний период был очень длинным и насыщенным. В Россию приехало довольно много классных футболистов, но могло приехать ещё больше. Собрали все сорвавшиеся трансферы в одном тексте.

В России закрылось самое необычное трансферное окно. Все переходы последнего дня Мы ждали большего!

Родриго Де Пауль, «Зенит»

«Зенит» очень хотел подписать атакующего полузащитника в это окно. По нашим данным, хавбек «Удинезе» Родриго Де Пауль шёл под первым номером в шорт-листе питерцев. «Зенит» предлагал за аргентинца около 25 млн евро, долго вёл переговоры, но не смог договориться с «Удинезе» о цене. Хотя сам Де Пауль был готов ехать в Россию.

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«Локомотив» тщательно искал форварда в минувшее окно. По итогу москвичи остановились на Зе Луише. Но до этого «Локо» почти подписал Манджукича. По нашей информации, хорват был готов переехать в Россию, был согласован двухгодичный контракт с зарплатой 2.4 млн евро в год. Всё было готово, но в последний момент сделка сорвалась, потому что руководство «Локо» захотело зафиксировать курс евро в контракте Марио.

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Тикиньо Соареш, «Локомотив»

Ещё одним вариантом для «Локо» был нападающий «Порту» Тикиньо. Клубы договорились о трансфере бразильца, но московский клуб переключился на Манджукича, поэтому сделка не состоялась.

До варианта с Тикиньо были переговоры с Бентеке из «Кристал Пэлас». Но финансовые условия оказались неподъёмными для «Локомотива».

Бадель был первым пожеланием нового тренера «Локомотива» Марко Николича. Центральный полузащитник был очень нужен сербскому тренеру. «Локо» долго вёл переговоры, но не сумел договориться из-за финансовых запросов, плюс острая необходимости в хорвате отпала.

«Спартак» и правый защитник – одна из главных эпопей лета. Вариантов у красно-белых было миллион. Самый статусный, пожалуй, Серж Орье из «Тоттенхэма». Гендиректору «Спартака» Шамилю Газизову удалось договориться с «Тоттенхэмом» об аренде с правом выкупа, но Орье отказался ехать в Россию.

Фабьен Сентонс, «Спартак»

Ещё один вариант – защитник французского клуба «Мецц» Фабьен Сентонс. Он был одобрен Тедеско и был одним из главных вариантов для клуба. «Спартак» предложил за него 4 млн евро, но не смог договориться по цене.

Эльсеид Хюсай, «Спартак»

Ещё один статусный вариант «Спартака». Албанский защитник «Наполи» рассматривал вариант с уходом из итальянского клуба и был готов рассмотреть предложение «Спартака». Переговоры велись активно, но, по нашей информации, до решающей стадии не дошли, потому что Хюсай всё же решил остаться в «Наполи».

Томаш Тавареш, «Спартак»

Молодой правый защитник из «Бенфики» Томаш Тавареш тоже был целью «Спартака». Он считается восходящей звездой, но при этом был готов поехать в Россию. «Спартак» мог взять португальца в аренду с правом выкупа, но в финале переговоров произошли обстоятельства, сорвавшие сделку. В итоге, Тавареш уехал в аренду, но в «Алавес».

Хедира разорвал контракт с «Ювентусом», а «Спартак» рассматривал вариант с подписанием опорника. По нашей информации, Газизов действительно хотел подписать Хедиру в «Спартак», но Сами отказался.

Жоау Палинья, ЦСКА

ЦСКА был одним из главных хедлайнеров трансферной кампании. Клубу удалось купить игроков почти на все позиции, на которые хотели. Кроме одной – опорник. Главным вариантом для ЦСКА был Жоау Палинья, полузащитник «Спортинга». Он очень сильно нравился Гончаренко, который видел в португальце лидера полузащита. По нашей информации, ЦСКА давал 10 млн евро за Жоау, но договориться со «Спортингом» так и не смогли.

Родриго Бекао, ЦСКА

Мог состояться в это окно и камбек Бекао в ЦСКА. «Армейцы» искали центрального защитника, а Гончаренко очень нравится Бекао, тем более ему очень хорошо знакомы его возможности. Поэтому тренер красно-синих попросил руководство вернуть Родриго. ЦСКА давал за него 7 млн евро, но «Удинезе» вломил ответный ценник порядка 12 млн евро, на чём переговоры почти сразу прекратились.

Вагнер Лав, ЦСКА

Но камбек Бекао показался бы детским садом, если бы случился камбек Вагнера Лава. ЦСКА вёл переговоры со своей легендой, согласовал контракт и, по нашей информации, уже даже снял приветственный ролик для объявления о подписании. Но в самый последний момент сделку отменили. В итоге, Вагнер сейчас штампует голы за «Кайрат» и всё ещё мечтает вернуться в ЦСКА.

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Саркис Адамян, «Краснодар»

«Краснодар» искал игрока на фланг атаки, который не будет попадать под лимит. В «Краснодаре» вспомнили об армянском полузащитнике «Хоффенхайма» Саркисе Адамяне. Клубы договорились между собой, но сам полузащитник запросил зарплату около 2 млн евро, что не дало совершить сделку.