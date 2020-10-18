Бэйл дебютировал за «Тоттенхэм» при счёте 3:0. Закончили – 3:3!

Совершенно невероятным получился матч 5-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Вест Хэм». Команда Жозе Моуринью упустила преимущество в три мяча, выигрывая со счётом 3:0 к 82-й минуте! Такого со «шпорами» не случалось с 2001 года, когда они проиграли «Манчестер Юнайтед» – 3:5.

Казалось, «Тоттенхэм» благодаря своей убийственной связке Сон Хын Мин – Гарри Кейн сделал результат всего за четверть часа. Уже на 1-й минуте англичанин отправил корейца к воротам «Вест Хэма» классной длинной передачей со своей половины поля, а тот легко расправился один в один с Фабианом Бальбуэна и нанёс удар в дальний угол. Кстати, Сон Хын Мин забил семь голов в новом сезоне АПЛ после семи ударов в створ – уникальная точность.

Ещё через семь минут Кейн забил с паса Сон Хын Мина. Игроки «Тоттенхэма» разыграли комбинацию накоротке, затем форвард прокинул мяч между ног Деклана Райса и пробил из-за штрафной. Попал в не защищённый вратарём ближний угол.

В третьем голе на 16-й минуте Сон Хын Мин тоже поучаствовал. Он отправил мяч из центра на левый фланг, куда прибежал защитник Серхио Регилон. Испанец выполнил точный кросс, а Кейн ударом головой с линии вратарской оформил дубль. У Гарри пять голов и семь ассистов в пяти турах. Это рекорд АПЛ – никто не начинал сезон настолько результативно.

«Тоттенхэм» контролировал ситуацию на поле, и, видимо, все в команде решили, что игра сделана. Жозе Моуриньо даже выпустил за 20 минут до конца Гарета Бэйла. Хотя перед матчем тренер «шпор» не был уверен в том, когда валлиец сможет дебютировать: с «Вест Хэмом» или в следующем матче Лиги Европы с австрийским ЛАСКом.

«Возможно, Бэйл сыграет в воскресенье, – говорил Моуринью. – Если этого не произойдёт, то он выйдет в четверг. Мы ещё не решили. Но он близок к возвращению. Конечно, Гарет очень хочет сыграть с первого дня. Но это было невозможно. Он отлично работает, вероятно, так, как не мог работать уже некоторое время. Во время нашей первой беседы с Бэйлом я спросил, какая позиция у него любимая. Он ответил, что любит играть справа. Он не «десятка», не нападающий, и уже не играет слева, как в ранние годы карьеры. Гарет назвал правый фланг, и это хорошая точка отсчёта. Когда он будет работать с привычной интенсивностью и динамикой, сможет стать таким же ключевым игроком, каким был при переходе в «Реал».

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За отведённое ему время Бэйл совершил 11 касаний мяча и дважды пробил по воротам. С его первым ударом в створ легко справился Лукаш Фабиански. А на 93-й минуте, уже при счёте 3:2, валлиец мог добить соперника, однако загубил верный момент. На скорости ворвался в штрафную, пройдя между двумя защитниками, но после его удара в дальний угол мяч пролетел рядом со штангой.

Пока Гарет находился на поле, «Вест Хэм» превратил 0:3 в 3:3! На 82-й минуте после подачи со штрафного Бальбуэна продавил Муссу Сиссоко в воздухе. Парагваец забил головой.

Ещё через три минуты собственные ворота поразил защитник «шпор» Давинсон Санчес. Этот гол сделали хитрая скрытая передача Андрея Ярмоленко и рывок защитника-новичка «Вест Хэма» Владимира Цоуфала. Чех прострелил слева – Санчес «нырнул», и забил в падении головой.

Наконец, на 94-й минуте, вскоре после промаха Бэйла, случилось маленькое чудо. «Вест Хэм» подавал штрафной, мяч вынесли, а первым на подборе оказался Мануэль Лансини. Аргентинец пробил метров с 22-23 и попал идеально – в самую девятку!

«Это футбол. Конечно, я должен проанализировать второй тайм, но сделаю это не на публике. Для вас я скажу, что это футбол и отмечу веру игроков «Вест Хэма» в себя… Мы контролировали игру: Кейн попал в штангу вместо того, чтобы решить исход матча, и Бэйл должен был снимать все вопросы о победителе. Исходя из событий, напрашивался скорее наш четвёртый гол, но это футбол», – повторял после матча одну и ту же фразу шокированный потерей очков Моуринью.

Очевидно, в четверг он не выпустит Бэйла даже при счёте 3:0.