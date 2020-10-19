Если «Зенит» не выйдет в плей-офф ЛЧ, виноваты будут все, но отвечать придётся Семаку

Непростая это работа — быть тренером «Зенита». Внешне всё благополучно, кто-то даже скажет сказочно — состав, финансы, мифически безграничный админресурс. На деле же не только тренировать приходиться, но и право на своё кресло чуть ли не ежедневно отстаивать. В жёсткой внутриклубной борьбе.
То Семаку конфликт с Дзюбой приписывают. То с гендиректором Медведевым. То со спортивным директором Рибалтой. Или наоборот – им с Семаком. В данном случае неважно. Кто и чем может быть недоволен и насколько вообще всё это правда, разговор отдельный. Главное, что сама возможность таких «отношений» не вызывает удивления.
Потому что — «Игра Престолов». Всем и всегда хочется больше власти и денег. И решать-рулить. Даже в одном клубе, вроде бы, делая общее дело, даже в клубе-чемпионе, где, кажется, всё хорошо, хочется найти место потеплее и побогаче, чем у других. Так уж устроена жизнь и человеческая сущность.
Сейчас вот Лига чемпионов, которую вполне можно рассматривать как Рубикон для Семака в «Зените». И если у него снова не получится выйти из группы, кому-то это будет только на руку. Можно будет доложить наверх: «А я предупреждал». Или даже: «Дайте мне (моему протеже) порулить, Семак не вывозит».
Если кому-то захочется обернуть неудачу в Лиге чемпионов против Семака – сделать это будет несложно. Вспомнить, например, что он то и дело на состав жалуется. Недовольство трансферной политикой проявляет. И считает, что невыход из группы — это нормально, это и есть уровень чемпиона России. Чем не крамола при таких-то возможностях?
И футбол у него скучный, незрелищный. И схема старомодная — 4-4-2. И вообще если бы не «Газпром»…
Но разве Семак так уж не прав по поводу нашего уровня в целом и «Зенита» в частности, когда спрашивает: «Разве мы топовая по европейским меркам команда?» Даже от чемпионского кресла РПЛ до плей-офф Лиги чемпионов — как до Луны гусиным шагом.
Когда мы там, в этом плей-офф последний раз были? Тот же «Зенит» ещё при Виллаш-Боаше с Халком, Витселем, Гараем и всей честной компанией.
Громкие планы по покорению заветного рубежа дублируются из года в год, а воз и ныне там. Семак ли в этом виноват?
Однако именно он станет крайним, если что. И два чемпионства с кубком и Суперкубком не помогут. Не спасёт и тот факт, что «Зенит» при подписании нового контракта якобы не ставил перед Семаком задачу выхода из группы в ЛЧ. Таковы неписаные правила этой игры престолов (в случае с нашим футболом именно так – с маленькой буквы) — виноват всегда только тренер. По умолчанию. Да он и сам это прекрасно понимает.
Впрочем, весь групповой этап впереди (завтра первый матч с «Брюгге»), а расклад в клубе сейчас в его пользу — у Рибалты раскачать кресло под Семаком не получилось (и вот уже испанец по окончании сезона и срока контракта собирается покинуть Санкт-Петербург). Вопрос — кто следующий попробует? Берегитесь, Сергей Богданович, берегитесь. А главное – чтобы снять любые вопросы и сомнения — побеждайте в Европе.
- 19 октября 2020
-
14:18
-
14:07
-
14:04
-
13:47
-
13:45
-
13:03
-
13:02
-
12:57
-
12:45
-
12:39
-
12:29
-
12:14
-
12:12
-
12:08
-
11:58
-
11:47
-
11:37
-
11:27
-
11:08
-
11:04
-
10:30
-
10:12
-
09:58
-
09:52
-
09:38
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
08:30
-
07:08
-
06:50
-
06:37
-
06:14
-
06:11
-
05:42