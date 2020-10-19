Если «Зенит» не выйдет в плей-офф ЛЧ, виноваты будут все, но отвечать придётся Семаку

Непростая это работа — быть тренером «Зенита». Внешне всё благополучно, кто-то даже скажет сказочно — состав, финансы, мифически безграничный админресурс. На деле же не только тренировать приходиться, но и право на своё кресло чуть ли не ежедневно отстаивать. В жёсткой внутриклубной борьбе.

То Семаку конфликт с Дзюбой приписывают. То с гендиректором Медведевым. То со спортивным директором Рибалтой. Или наоборот – им с Семаком. В данном случае неважно. Кто и чем может быть недоволен и насколько вообще всё это правда, разговор отдельный. Главное, что сама возможность таких «отношений» не вызывает удивления.

Потому что — «Игра Престолов». Всем и всегда хочется больше власти и денег. И решать-рулить. Даже в одном клубе, вроде бы, делая общее дело, даже в клубе-чемпионе, где, кажется, всё хорошо, хочется найти место потеплее и побогаче, чем у других. Так уж устроена жизнь и человеческая сущность.

Спортдиректор «Зенита» уйдёт в «Юве»? Что мешает ему в России и при чём здесь Аршавин Рибалта конфликтовал с Семаком и лишился рабочего процесса.

Сейчас вот Лига чемпионов, которую вполне можно рассматривать как Рубикон для Семака в «Зените». И если у него снова не получится выйти из группы, кому-то это будет только на руку. Можно будет доложить наверх: «А я предупреждал». Или даже: «Дайте мне (моему протеже) порулить, Семак не вывозит».

Если кому-то захочется обернуть неудачу в Лиге чемпионов против Семака – сделать это будет несложно. Вспомнить, например, что он то и дело на состав жалуется. Недовольство трансферной политикой проявляет. И считает, что невыход из группы — это нормально, это и есть уровень чемпиона России. Чем не крамола при таких-то возможностях?

И футбол у него скучный, незрелищный. И схема старомодная — 4-4-2. И вообще если бы не «Газпром»…

Но разве Семак так уж не прав по поводу нашего уровня в целом и «Зенита» в частности, когда спрашивает: «Разве мы топовая по европейским меркам команда?» Даже от чемпионского кресла РПЛ до плей-офф Лиги чемпионов — как до Луны гусиным шагом.

Когда мы там, в этом плей-офф последний раз были? Тот же «Зенит» ещё при Виллаш-Боаше с Халком, Витселем, Гараем и всей честной компанией.

Громкие планы по покорению заветного рубежа дублируются из года в год, а воз и ныне там. Семак ли в этом виноват?

Однако именно он станет крайним, если что. И два чемпионства с кубком и Суперкубком не помогут. Не спасёт и тот факт, что «Зенит» при подписании нового контракта якобы не ставил перед Семаком задачу выхода из группы в ЛЧ. Таковы неписаные правила этой игры престолов (в случае с нашим футболом именно так – с маленькой буквы) — виноват всегда только тренер. По умолчанию. Да он и сам это прекрасно понимает.

Семак говорит: «Жребий немного более удачный». Звучит как «казнить нельзя помиловать» Где запятую ставить?

Впрочем, весь групповой этап впереди (завтра первый матч с «Брюгге»), а расклад в клубе сейчас в его пользу — у Рибалты раскачать кресло под Семаком не получилось (и вот уже испанец по окончании сезона и срока контракта собирается покинуть Санкт-Петербург). Вопрос — кто следующий попробует? Берегитесь, Сергей Богданович, берегитесь. А главное – чтобы снять любые вопросы и сомнения — побеждайте в Европе.