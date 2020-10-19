Все хвалят Влашича и Кучаева. Но Обляков тоже превратился в важнейшего футболиста для ЦСКА

Пусть ЦСКА пока и нестабилен в рамках сменившейся игровой структуры и играет от матча к матчу (да даже от тайма к тайму!) с лёгкими перепадами, но сейчас уже определённо можно сказать, что во многих аспектах позиционного футбола команда стала интереснее по сравнению с прошлым сезоном.

Потенциал ЦСКА – борьба за золото. Но для начала бы не повторить провал с «Лудогорцем» А «Динамо» ждёт Шварца и возвращения клубу советских традиций.

ЦСКА скорректировал принципы, пропала зависимость от включений Марио Фернандеса и подстройки партнёров под него на правом фланге. Влашич получил ещё больше свободы на позиции блуждающей по всей ширине поля «десятки» и повысил среднее количество ударов на 25% (с 3,2 до 4 попыток за 90 минут), Кучаев на новой атакующей позиции добился самого впечатляющего скачка во всей лиге, превратился в бомбардира, успел набрать «5+2» результативных баллов, начал в 2,5 раза чаще касаться мяча в чужой штрафной (в воскресенье было 10 касаний!) и наладил идеальное взаимопонимание с Чаловым. Теперь их рокировка местами и взаимный подыгрыш – очень зрелищное и эффективное оружие.

При этом полностью потенциал ЦСКА ещё не раскрыт по причинам кадровых ограничений. Только-только вернулся после травмы Дзагоев (и сыграл с «Динамо» здорово), продолжает восстановление Ахметов, адаптируется к новой стране и новому чемпионату Гайч, через пробы и ошибки ищется оптимальная зона для Эджуке, а ещё можно укрепить линию обороны Бруно Фуксом. То есть в каждой линии может добавиться минимум по одному интересному исполнителю – и если грамотно склеить из всего этого великолепия пазл, то уровень команды окажется очень высоким. Не будем говорить «чемпионским», поскольку до этого ещё слишком далеко.

Его признал даже Акинфеев. Это говорит о многом

Когда пресса и болельщики – да вообще все вокруг – хвалят Кучаева за внезапно появившуюся результативность, Акинфеева – за суперспасения, Влашича – за колоссальный объём атакующей активности, а Марадишвили – за подстраховку и прочие оборонительные действия, важно не забыть ещё об одном ключевом футболисте команды, которому почему-то оказывают меньше внимания. Речь об Облякове, в воскресенье вновь выдавшем очень сочный и уверенный футбол.

Пару недель назад Акинфееву задали вопрос, кого из партнёров он считает самым командным футболистом. Голкипер и капитан ЦСКА без всякого перечисления альтернатив назвал как раз Облякова, сопроводив выбор описанием: «Ваня – тёмная лошадка. Многие его ругают, может быть, правильно, а может, и нет. Но по той картине, что я вижу, он делает очень большой объём работы».

Матч с «Динамо» — наглядная демонстрация сильных сторон Облякова. Если бы не его работа, команда не доставляла бы так легко и быстро мяч в опасные зоны.

В последний год-полтора Обляков окончательно превратился из атакующего полузащитника в центрального, посаженного относительно низко и оказывающего поддержку атакам из глубины, а не высоких позиций. Несколько раз в чемпионате-2019/2020 Гончаренко затыкал Обляковым брешь на левом фланге, однако изначально было понятно, что это спорное и промежуточное решение. Как, кстати, и в случае с Кучаевым.

Шварцу это вряд ли понравилось. «Динамо» проиграло ЦСКА впервые с апреля 2016-го Динамовцы уступили в дерби перед приездом нового главного тренера.

Сейчас Обляков – самый системный игрок в ЦСКА. Когда он играет на позиции глубинного диспетчера, даёт команде две ключевые, очень важные характеристики.

Во-первых, Иван – наиболее вовлечённый в розыгрыш мяча футболист. Количество игровых связей, направленных к нему, максимальное, то есть через него проходит большая часть позиционных и быстрых атак. В воскресенье Обляков получил 61 передачу от партнёров и выполнил 85, показав классную точность – 92%. Важно подчеркнуть, что это не были исключительно пасы ближним партнёрам. Там, где можно было сыграть остро, Обляков делал это — отрезал соперников, запускал мячи на фланг на ход партнёрам, суммарно выполнил 13 передач в последнюю треть (больше всех) и 3 передачи в штрафную. 11 пасов — с продвижением мяча.

Обляков не сбивает темп атаки, расстаётся с мячом настолько быстро, насколько это возможно – но не в ущерб балансу между остротой и надёжностью. Задача номер один – не потерять мяч, задача номер два – по возможности продвинуть его. Когда команда при передаче на опорника не боится, что через пару секунд ей придётся дружно бежать назад после обреза, – это здорово. Иван это чувство уверенности партнёрам стабильно даёт, грубых ошибок у него становится всё меньше.

Во-вторых, даже при среднем уровне ведении силовых и динамичных единоборств у Облякова реально крутые навыки в перехватах и подборах за счёт позиционного расположения и чтения эпизодов, выбега из-за спин. Против «Динамо» он совершил 10 перехватов, 9 отборов и подборов (6 — на чужой половине). Обляков стал лидером команды по количеству возвратов мяча непосредственно на чужой половине. Когда команда сразу же после потери возвращает себе владение – опять же это круто — такие эпизоды и обеспечивают доминирование.

Дополнительные опции: поддержка второго темпа, способность смачно пробить из зоны подбора, качественные забросы в штрафную с левой, подачи со стандартов, — всё это тоже раскрашивает игру Облякова в яркие краски. Если Иван отыграет на таком же уровне осень, и в частности матчи Лиги Европы, то обязательно получит вызов в сборную. Вписаться в номинально основной центральный треугольник (Зобнин – Оздоев – Головин) будет непросто, однако качественный глубинный распасовщик, который двигает мяч и вдобавок неплохо и быстро возвращает владение, однозначно пригодится национальной команде.