Акинфеев не был лучшим в туре, но всё равно возглавил рейтинг лучших вратарей РПЛ

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 11-го тура. Игорь Акинфеев вернул себе лидерство в таблице, а Александр Максименко старается не отставать.

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Слово Габулову.



В 11-м туре вратари не только спасали свои команды после моментов, созданных с игры, но и выручали после пенальти. Это очень важно: процент отбитых одиннадцатиметровых на выходных составил 50%: Ларссон и Кабелла свои шансы реализовали, Давиташвили и Мелкадзе — нет. При этом Рыжиков и Песьяков не случайно спасли свои команды в тех моментах — они в целом провели матчи ярко, на кураже.

Шамов сыграл «на ноль» против «Урала». По его воротам со средней и дальней дистанций били часто, но степень сложности этих ударов была не очень высока — с такими вратарь должен справляться.

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Большинство моментов пришлось на второй тайм. На 57-й минуте Егорычев бил головой после передачи Бикфалви через себя, но Шамов уверенно зафиксировал мяч. На 83-й минуте Эрик сам стрелял под опорную ногу вратаря с краю вратарской, но Егор и здесь сыграл надёжно и спокойно, хотя удар направлялся в неудобную ему зону. Мне вообще нравится, когда голкиперы в непростых эпизодах ловят, а не отбивают мячи.

Максименко качественно и эффективно действовал в матче против «Химок». Только благодаря игре вратаря в первом тайме «Спартак» не пропустил. На 24-й минуте Дядюн из штрафной опасно бил в дальний нижний угол из-под ног защитников, но Максименко среагировал. Он отбил мяч не в сторону, а ближе к центру — не совсем так, как нужно. Но тем не менее успел подняться и смутить набегающего Мирзова, который в итоге не смог открыть счёт на добивании. С двумя подряд ударами Кухарчука на 28-й минуте Максименко обязан был справляться, хотя по динамике момент тоже смотрелся опасно.

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Голкипер «Спартака» занял только четвёртое место, потому что пропустил дважды. В случае с голом Мирзова на 48-й минуте Максименко немного открыл угол и занял несбалансированную позицию — мог сыграть лучше. Тем не менее, Александр сохранил для «Спартака» победный счёт. На 89-й минуте Идову рвался к воротам, но Максименко своевременно сделал два шага вперёд для сокращения дистанции именно тогда, когда соперник касался мяча. Это особая вратарская фишка, чтобы не пропустить момент удара или не быть перекинутым.

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3. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Несмотря на то, что сыграть «на ноль» Акинфееву не удалось, он действовал полезно и качественно. Игорь совершил два очень важных и сложных спасения в матче против «Динамо». Уже на 7-й минуте при нулевом счёте Н'Жье неприятно бил в дальний верхний угол с краю штрафной, но вратарь вовремя среагировал и дотянулся до мяча. А момент на 86-й минуте при счёте 3:1 назову сложнейшим во всём матче. Ордец с краю штрафной прострелил на Грулёва, а тот с одиннадцатиметровой отметки плотно пробил с отскоком от газона под перекладину. Акинфеев сначала играл по Ордецу – был риск, что он не успеет занять правильную позицию, чтобы спасти ворота. Времени на это почти не оставалось, поэтому Игорь прямо во время перемещения кинулся за мячом и вытащил его из-под перекладины.

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На счету Песьякова — «сухарь» при отбитом пенальти. При этом Сергей совершил ряд важных и сложных спасений, например, на 23-й минуте. Полярус с левого фланга вошёл в штрафную и подал на дальнюю штангу, где его навес замыкал Харин. Вратарь быстро переместился из одного угла ворот в другой и в последний момент успел выбить мяч с ленточки. Конечно, удар Харина мог быть точнее и сильнее, но момент все равно на 100% голевой. К тому же, тот сейв Песьякова стал посылом всему «Ростову»: «Пора забивать». И уже в одной из следующих атак хозяева открыли счёт. Конечно, отмечу и пенальти, отбитый Сергеем на 40-й минуте уже при счёте 1:0. Было видно, что вратарь заранее выбрал угол, в который будет прыгать. Мне показалось, что поначалу Песьяков даже хотел зафиксировать мяч, но потом все же решил отбить его в сторону. Уверенные действия голкипера и его ключевые сейвы позволили «Ростову» обыграть «Ахмат».

Сергей сыграл очень ярко — только благодаря его действиям «Тамбов» победил на выезде. В первом тайме «Ротор» агрессивно атаковал и имел все шансы забить, но вратарь выручал после сложных ударов со средней дистанции. Например, на 26-й минуте Давиташвили плотно пробил с линии штрафной в дальний угол, но Рыжиков классическим образом сделал сейв: выбросил дальнюю руку и перевёл мяч в штангу. По траектории было очень похоже на гол, но вратарь успел своевременно среагировать и дотянуться до мяча. А через две минуты Зурико не смог пробить Сергея с пенальти — голкипер великолепно угадал угол. В одном игровом отрезке Рыжиков совершил сразу несколько ключевых спасений.

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На 76-й минуте Давиташвили уже с левого фланга вошёл в штрафную и бил в дальний угол, но Рыжиков и здесь дотянулся до мяча кончиками пальцев. Это показывает, что Сергей, несмотря на свой возраст, находится в очень хорошей физической форме. Хоть в предыдущих играх он был не очень стабилен, но эту победу для «Тамбова» добыл практически в одиночку.