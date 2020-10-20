У «Краснодара» в этот список попал и главный тренер.

За себя и за тех парней. Какие потери понесли наши клубы перед стартом еврокубков

Впервые три российских клуба сыграют в Лиге чемпионов на стадии группового этапа. Однако, начало турнира не предвещает ничего хорошего. Каждый наш клуб потерял одного или нескольких игроков перед самым стартом еврокубков. Разбираемся, кто не поможет своему клубу на этой неделе.

«Зенит» без Малкома и Дугласа Сантоса

Вчера на предматчевой пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал, кто пропустит домашний матч с «Брюгге». «Малком не сыграет. Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч. Остальные игроки готовятся. Есть небольшие проблемы, но, я думаю, они решаемы», — заявил Семак.



Как ни крути, потеря самого дорогостоящего игрока «Зенита» может сказаться на игре петербуржского клуба. Семаку придётся найти замену и Дугласу Сантосу, который в этом сезоне провёл все 11 матчей в чемпионате.

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«Локомотив» без Баринова, но с Чорлукой

У «железнодорожников» главная потеря — Дмитрий Баринов, который в конце августа перенёс операцию на крестообразной связке. Полузащитник продолжает восстанавливаться и верит, что ещё удастся сыграть в этом сезоне Лиги чемпионов. Что касается Чорлуки, то Ведран пропускал игру с «Уфой», однако, восстановился от повреждения и отправился вместе с командой в Австрию.

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«Краснодар» без нескольких нападающих

«Быки» среди российских клубов подходят к Лиге чемпионов с наибольшими потерями. Во Францию не полетели полузащитник Реми Кабелла, нападающий Евгений Марков и главный тренер Мурад Мусаев. Оба футболиста сдали сомнительные тесты на COVID-19, а Мусаев заболел ангиной.

Что касается травмированных игроков, то тут всё запутано. Главный тренер «Краснодара» допускал возвращение Ари в матче с «Рубином», но форвард в заявке не оказался. По словам Мусаева, решение по участию Вандерсона (пропустил последние четыре игры) против «Ренна» будет принято после небольшого обследования.



Скорее всего, игру пропустит Виктор Классон, у которого проблемы с приводящей мышцей. В матче против «Рубина» он сыграл всего 36 минут.

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ЦСКА без нескольких защитников

У «армейцев» пропустят первый еврокубковый матч следующие футболисты: Щенников (повреждение мышцы задней поверхности бедра), Набабкин (разрыв передней крестообразной связки правого колена), Фукс (повторная травма), Карпов (перелом носа и сотрясение мозга).



Под вопросом — участие в матче Ильзата Ахметова. В начале сентября он приступил к тренировкам в общей группе, но последний матч с «Динамо» пропустил. Помимо этого, нет решения по Фернандесу. 10 октября Марио был изолирован от сборной России, а в матче с «Динамо» в заявке не оказался.

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Надеемся, что отсутствие такого числа футболистов не скажется на игре наших клубов в групповой стадии еврокубков.