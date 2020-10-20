Как российские клубы дебютировали в основном раунде ЛЧ. Пособие для «Краснодара»

Сегодня «Краснодар» сыграет свой первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов. Противостоять «быкам» будет дерзкий «Ренн», начало игры — в 22:00 мск. В преддверии матча предлагаем вспомнить, как дебютировали наши клубы в главном клубном турнире Европы.

ЦСКА, сезон-1992/1993

Первым из российских клубов в Лиге чемпионов сыграл ЦСКА. Турнир тогда имел непривычную схему – никакого группового этапа, сразу матчи на вылет, по итогам которых определялись 8 лучших команд. Уже затем их делили на две группы, а победители встречались между собой в финале.



В дебютном матче «армейцы» одержали победу над исландским клубом «Викингур» (1:0), а автором исторического гола стал Дмитрий Карсаков. Чуть позже он, кстати, отметился забитым мячом в ворота «Барселоны» (3:2). ЦСКА смог дойти до элитного раунда, но занял последнее место в группе с «Марселем», «Рейнджерс» и «Брюгге».

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«Спартак», сезон-1993/1994

Через год Лига чемпионов игралась по той же схеме. Честь представлять Россию выпала московскому «Спартаку», ставшему тогда первым чемпионом страны. Дебют красно-белых пришёлся на выезд в Ригу, где их соперникам был местный «Сконто». Спартаковцы выиграли без особых проблем, разгромив соперника со счётом 5:0. Хет-триком в составе москвичей отметился Сергей Родионов.



«Спартак», как и ЦСКА, вышел в групповой этап, но пройти дальше не смог. Красно-белым досталась тяжёлая группа – «Барселона», «Монако» и «Галатасарай». Заняв третье место, «Спартак» покинул Лигу чемпионов. В список лучших бомбардиров турнира вошли сразу четверо спартаковцев: Валерий Карпин (5 мячей), Виктор Онопко, Николай Писарев и Сергей Родионов (по 4 гола).

«Локомотив», сезон-2001/2002

«Железнодорожники» пробились в групповой этап Лиги чемпионов со второй попытки. В сезоне-2000/2001 они уступили «Бешикташу» по сумме двух встреч с общим счётом 1:6. Спустя год «Локомотиву» в квалификации попался «Тироль», который подопечные Юрия Сёмина, пусть и не без труда, но всё-таки прошли (3:1, 0:1).



В первом матче «Локо» сыграл вничью с «Андерлехтом» (1:1). Помимо бельгийцев в группе были «Реал» и «Рома». «Локомотив» занял третье место и вышел в Кубок УЕФА, где уступил «Хапоэлю» из Тель-Авива на стадии 1/16 финала. Ярким событием стала победа «железнодорожников» над мадридским «Реалом» (2:0). Голами в составе «Локо» отметились Максим Бузникин и Игорь Черевченко.

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«Зенит», сезон-2008/2009

Ивица Крижанац против Алессандро Дель Пьеро Фото: fc-zenit.ru

После успеха в сезоне-2007/2008 (победы в чемпионате России и Кубке УЕФА), «Зенит» добрался до Лиги чемпионов. Досталась петербуржцам группа не из лёгких – «Ювентус», «Реал» и БАТЭ. В первом матче «Зенит» уступил на выезде «Юве» (0:1). Россияне смотрелись достойно, но пропустили в самой концовке встречи от Алессандро Дель Пьеро. Тогда капитан «Ювентуса» мощно пробил со штрафного, мяч «вильнул» перед Малафеевым и залетел в дальний угол.

Единственная победа «Зенита» случилась в выездном матче с БАТЭ (2:0). Чуть раньше команды сыграли вничью в Санкт-Петербурге (1:1). «Зенит» в итоге занял третье место и вышел в Кубок УЕФА. Там петербуржцы вылетели уже в 1/8 финала, уступив «Удинезе» по сумме двух матчей (0:2, 1:0). Через несколько месяцев Дик Адвокат, главный тренер «Зенита», был отправлен в отставку. Помимо неудач в еврокубках голландец провалил начало сезона в РФПЛ – к 17-му туру петербуржцы шли на седьмом месте в турнирной таблице.

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«Рубин», сезон-2009/2010

Кристиан Ансальди борется с Олегом Гусевым в дебютном матче «Рубина» в ЛЧ (на заднем плане Роман Ерёменко). В соперниках — киевское «Динамо» Фото: РИА Новости

Ярко дебютировал в Лиге чемпионов «Рубин». В первом матче казанцы уступили киевскому «Динамо» (1:3), но затем началось самое интересное: сначала им удалось отнять очки у «Интера» (1:1), а затем и вовсе случилась победа на выезде над «Барселоной» (2:1). «Рубин» и дома принёс массу хлопот каталонцам, сыграв с ними вничью 0:0. Правда, для выхода из группы этого не хватило – вновь третье место, столь привычное для российских клубов.



Казанцы, как и «Зенит» годом ранее, вылетели из второго по значимости турнира Европы уже на стадии 1/8 финала. В двухматчевом противостоянии «Вольфсбург» оказался сильнее «Рубина» (1:1, 2:1). Как бы то ни было, триумф на «Камп Ноу» у нас помнят до сих пор.

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«Ростов», сезон-2016/2017

«Ростов» против мюнхенской «Баварии» Фото: Adam Pretty/Getty Images

По схожему сценарию прошло знакомство с Лигой чемпионов у другой команды Курбана Бердыева. «Ростов», сенсационно занявший второе место в сезоне РПЛ — 2015/2016, прошёл в квалификации «Андерлехт» и «Аякс». В групповом этапе дончанам попались «Атлетико», «Бавария» и «ПСВ».



Дебютный матч «Ростова» в ЛЧ вряд ли можно считать успешным – разгром на выезде от «Баварии» (5:0). Затем была ничья в домашней встрече с «ПСВ» (2:2). Дважды «Ростов» уступил «Атлетико» (0:1, 1:2), но выглядел достойно и боролся до конца. Дончане в предпоследнем матче группового этапа сотворили чудо – обыграли на своём поле «Баварию» (3:2). «Ростов» занял третье место и вышел в Лигу Европы, где уступил «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала. «Мужики» – так назвал свою команду Курбан Бердыев. Иначе и не скажешь!

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Бонус: «Алания» и «Динамо» (Москва)

Нельзя не отметить также два российских клуба, которые не смогли пройти квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Алания», прервавшая гегемонию «Спартака» в 1990-х, из-за низкого коэффициента России тогда пролетела мимо группового этапа. В квалификации ЛЧ сезона-1996/1997 подопечным Валерия Газзаева достался «Рейнджерс». Шотландский клуб оказался на голову сильнее «Алании» – 10:3 по итогам двухматчевого противостояния. Особенно болезненным получилось домашнее поражение со счётом 2:7.

В 2009 году квалификацию не прошло московское «Динамо». Заняв годом ранее третье место в РФПЛ, бело-голубые получили право на участие в Лиге чемпионов. Соперниками «Динамо» по третьему квалификационному раунду был «Селтик». Динамовцы на выезде добились минимальной победы благодаря голу Александра Кокорина, но уступили шотландцам дома со счётом 2:0. Больше «Динамо» так высоко не забиралось.

Георгиос Самарас оставил московское «Динамо» без Лиги чемпионов Фото: РИА Новости

«Краснодар» мог оказаться в групповом этапе Лиги чемпионов чуть раньше. В прошлом году «быки» уступили «Олимпиакосу» по сумме двух матчей, однако всё было понятно после выездного поражения со счётом 0:4. Греческий клуб выиграл и в гостях (2:1), чем заставил поклонников «Краснодара» отложить мечты о Лиге чемпионов ещё как минимум на год.



В этом сезоне «быки» оказались сильнее ПАОКа – две победы, оба раза по 2:1. Напомним, что «Краснодар» попал в группу к «Севилье», «Челси» и «Ренну». Пожелаем удачи «Краснодару» и другим российским клубам в еврокубках!