Во Франции натурализация работает, а у нас — нет. Не хотим? Не умеем? Не нуждаемся?

Где наши Камавинги? Если вы ещё не знаете, кто это, узнаете после «Ренн» – «Краснодар»

Жиго, Ле Таллек, Ондуа. Новые герои саги о получении иностранцами российских паспортов, а вывод прежний — в процессе «натурализация по-русски» прослеживаются фундаментальные изъяны. Или мы его неправильно понимаем, или к нам в этом деле несерьёзно относятся. Варианты «новых русских» либо совсем смешные персоны (у кого-то жена русская, кому-то агенты советуют наш паспорт получить, кто-то от нечего делать воду баламутит), либо те, кто шанс сыграть за свою сборную потерял (а то и не получал вовсе), а в РПЛ уже давно и только поэтому выбирает Россию (с Фернандесом, Гильерме и Ари в принципе так и получилось).

Если уж к чему-то в этом вопросе и стремиться, так это к натурализации будущей звезды. И задача, и удача одновременно. Как пример-ориентир — Эдуардо Камавинга в сборной Франции. 17 лет, центральный полузащитник «Ренна», главный сейчас талант в средней линии «трёхцветных» — против украинцев вышел в основе (он, а не Погба), и, забив ударом через себя, положил начало рекордному разгрому команды Шевченко — 7:1 (посмотрите видео — Дешам аж подпрыгнул на бровке, когда Камавинга свой трюк исполнил). Сегодня этот бодрый юноша на домашнем «Роазон Парке» в первом туре Лиги чемпионов протестирует наш «Краснодар».

Первый матч «Краснодар» сыграл с Красным Сулином. А теперь может с «Баварией» или «Барсой» 12 лет как целая жизнь.

Не француз по крови, он родился в Анголе в семье конголезских беженцев. Семья переехала в Европу, когда Эдуардо было всего два года. Воспитанник школы «Ренна». Сейчас «трансфермаркт» оценивает его в 50 млн евро. Ни в «Краснодаре», ни во всей РПЛ никто таких денег не стоит. Ещё раз – пацану 17 лет!

Вот это, считаю, футбольная натурализация, какой она должна быть. С правильным подходом на будущее и взаимной выгодой. У французов в этом отношении есть чему поучиться. А вспомнив их золотой состав на ЧМ-2018, даже шляпу снять.

Я всё понимаю про бывшие колонии и мигрантов. Так и у нас с приезжим людом проблем нет. И вполне можно вообразить картину — уроженец какой-нибудь экс-республики СССР с детских лет в Москве (что твой Джимми в фильме «Цирк» на руках у Любови Орловой), вырос тут, отучился, футбольного ума-разума набрался, да и начал всех разрывать за сборную России. Такой расклад, думаю, всех устроит. Даже Романа Павлюченко, который из интервью в интервью повторяет мантру: «Должны играть наши. Мы не остров, а огромная страна».

«Сирены, мигалки — думал, нас убивать приехали. А это кортеж Федуна» Роман Павлюченко рассказывает о скандальном интервью для The Sun, а также о зарубах Дзюба — Прудников и Дзюба — Уткин.

Но у нас такая схема почему-то не работает (или работает, но крайне редко, как в единичном случае с Джикией, который родился в Москве, но мог выступать за Грузию – Черчесов вовремя талант рассмотрел). Не растут? Не учатся? Нет таких?

Но и от приглашений в сборную возрастных чужаков, которые не на голову сильнее собственной молодёжи (ещё вопрос, что у таких легионеров с мотивацией) толку мало, если он вообще есть. Эту сомнительную нишу пусть Сигал, Депардье, Монсон и Рой Джонс в шоу-бизнесе закрывают.

В футболе нам нужны только Камавинги.

P.S. Воспитанник академии «Краснодара» Даниил Уткин против французского вундеркинда — для меня это сегодня главная дуэль матча.