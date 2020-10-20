Ван Дейк рискует не сыграть в этом сезоне. И заменить его некем

В минувшие выходные лидер обороны «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил ужасную травму после столкновения с голкипером «Эвертона» Джорданом Пикфордом. Английскому вратарю удалось избежать наказания. После нескольких обследований выяснилось, что 29-летний нидерландский защитник повредил переднюю крестообразную связку колена. Теперь его ждёт операция и длительное восстановление, которое может затянуться до конца нынешнего сезона. Разбираемся, насколько потеря ван Дейка повредит «Ливерпулю».

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Почему Пикфорда не удалили или не наказали после матча?

На 6-й минуте очередного мерсисайдского дерби вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд столкнулся с ван Дейком в штрафной, ударив его по ногам. Но арбитр Майкл Оливер не стал наказывать англичанина и назначать пенальти в его ворота, потому что VAR определил, что ван Дейк находился в офсайде.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

После матча Футбольная ассоциация Англии сообщила, что Джордан Пикфорд не будет подвергнут санкциям и дисквалификации из-за травмы защитника «Ливерпуля».

А вот бывший английский арбитр Марк Халси остался удивлён тем, что вратарю «Эвертона» не дали красную карточку.

«Действия Пикфорда против ван Дейка – это подкат, который подвергает здоровье футболиста опасности, применяется чрезмерная сила. За это Пикфорд заслуживал удаления. Должна была быть показана красная карточка.

Почему этого не произошло, нам может объяснить только Профессиональная комиссия по контролю за проведением матчей. Удивительно, что вышло заявление, в котором они не признали, что здесь нужна была красная, это серьёзный фол. Я поражён», – сказал Халси в интервью BBC.

Влияние ван Дейка на игру мерсисайдцев в обороне

Нидерландец пропустил всего лишь один матч АПЛ с тех пор, как присоединился к «Ливерпулю» в январе 2018 года. За почти три проведённых года в стане красных ван Дейк ни разу не получал столь серьёзную травму. Его два полных сезона принесли мерсисайдской команде 196 очков. В сезоне АПЛ — 2018/2019 «Ливерпуль» с Вирджилом в составе набрал 97 очков, заняв второе место, а уже в следующем сезоне стал чемпионом Англии с 99.

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Сезон-2018/2019 завершился для футболиста сразу несколькими личными наградами. Он стал игроком года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации, игроком года в «Ливерпуле», а также первым защитником, получившим награду лучшего футболиста года в Европе по версии УЕФА.

Фото: Barrington Coombs/Getty Images

В сезоне-2018/2019 красные пропустили меньше всех голов в АПЛ – 22 мяча, а ван Дейк провёл все 38 матчей в стартовом составе. В чемпионском сезоне мерсисайдцы пропустили уже 33 гола, но этот результат вновь стал лучшим в АПЛ.

Благодаря уверенной игре нидерландца оборона «Ливерпуля» обрела мощь и стала лучшей в Англии. Например, в 95 матчах АПЛ, в которых ван Дейк выходил в старте, красные пропустили всего 78 мячей, оставив свои ворота сухими в 44 играх. Для сравнения, в 95 матчах чемпионата Англии до его дебюта они пропустили 117 мячей и 29 раз уходили с поля без пропущенных мячей.

При нидерландском защитнике «Ливерпуль» стал пропускать меньше по той причине, что ван Дейка очень тяжело обыграть один в один. В сезоне-2018/2019 он провёл более 1000 минут на поле, так и не позволив соперникам обыграть себя.

Он также занимает второе место по проценту выигранных верховых единоборств, уступая только партнёру по команде Жоэлю Матипу. Нидерландец вступал в воздушные дуэли 622 раза, из которых выиграл 74,6%.

Но наиболее показательно то, что во всех турнирах процент побед «Ливерпуля» с ван Дейком (130 игр) составляет 70%, а без него (13 игр) — 46%. Так что без главного защитника команду Юргену Клоппа точно ждут большие проблемы.

Дефицит центральных защитников в составе

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что «Ливерпулю» просто необходимо выйти на трансферный рынок зимой, иначе его родному клубу точно не удастся защитить титул АПЛ.

«Большой вопрос в том, сможет ли «Ливерпуль» выиграть титул без ван Дейка. В каждой команде, завоевавшей титул или претендующей на него, есть три-четыре выдающихся игрока, которых нельзя заменить, как бы хорош ни был тренер или команда.

Думаю, что травма ван Дейка делает чемпионскую гонку непредсказуемой. «Ливерпулю» точно придётся выйти на трансферный рынок в январе. Я знаю, что трансферное окно только что закрылось, но «Ливерпуль» должен быть готов к 1 января, чтобы купить кого-то. Центр защиты – слабая зона клуба, и это может помешать им достичь своих целей», – сказал Каррагер.

Ван Дейк ездил в соседний город, чтобы подработать. Это длилось почти год Что прошёл самый дорогой защитник мира: был не нужен ни одному клубу, потерял 12 кг из-за болезни, прекратил общение с отцом.

Но до открытия зимнего трансферного окна надо ждать больше двух месяцев, так что Клоппу придётся искать замену нидерландцу из игроков нынешнего состава. К тому же появились слухи, что после матча с «Эвертоном» на травму пожаловался Жоэль Матип. Камерунцу была сделана томография, которая не выявила серьёзных повреждений, но его появление в составе в матче ЛЧ против «Аякса» остаётся под вопросом.

Фото: Michael Regan/Getty Images

В обойме «Ливерпуля» осталась только молодёжь. Это 23-летний Джозеф Гомес, его сверстник Натаниел Филлипс (один матч в составе первой команды), а также 18-летний нидерландец Сепп ван ден Берг (4 матча), пришедший в команду летом прошлого года из «ПЕК Зволле».

Возможен вариант, при котором Фабиньо станет центральным защитником красных и заменит ван Дейка в паре либо с Матипом, либо с Гомесом. Клопп уже использовал бразильца в этом амплуа в победном матче с «Челси» (2:0). Фабиньо прекрасно сыграл в паре с ван Дейком, отдав 97% точных передач и совершив четыре отбора (больше всех в игре).

В любом случае Клоппу изрядно придётся поломать голову, чтобы решить эту серьёзную проблему. Ясно только одно: травма ван Дейка действительно усложняет «Ливерпулю» борьбу за титул АПЛ и выход из группы ЛЧ. Теперь оборона мерсисайдцев – их уязвимое место.