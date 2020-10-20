Лига чемпионов возвращается! Как сыграют «Зенит» и «Краснодар»? LIVE

Всем привет, друзья! Кажется, совсем недавно «Бавария» выиграла трофей Лиги чемпионов, а на дворе уже новый розыгрыш турнира. И речь именно про основную сетку, а не квалификационные раунды. Отрадно осознавать, что впервые в истории Россия будет представлена сразу тремя клубами. И сегодня в борьбу на групповой стадии вступают сразу две команды РПЛ. «Зенит» выступит забойщиком и начнёт свой матч с «Брюгге» в 19:55 мск, а спустя два часа «Краснодар» (дебютант основного раунда турнира) встретится на выезде с «Ренном». И сегодня как никогда хочется, чтобы первый блин не вышел комом, поскольку у некоторых до сих пор остался осадочек после провального выступления наших клубов в прошлом сезоне. Следить за событиями матчей можно с помощью нашей онлайн-трансляции. Присоединяйтесь!

Составы «Зенита» и «Брюгге» на матч 1-го тура Лиги чемпионов Сначала старые Только важные Live Кирилл Закатченко Составы «Зенита» и «Брюгге» на матч 1-го тура Лиги чемпионов А вот и составы подоспели. Изучаем!



«Зенит»: Кержаков, Круговой, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Кузяев, Дриусси, Азмун, Дзюба.



«Брюгге»: Хорват, Соболь, Мехеле, Рикка, Мата, Ритс, Вормер, Ванакен, де Кетеларе, Дьятта, Деннис. 19:10 Кирилл Закатченко Михаил Боярский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге» Ждём стартовых составов. А пока предлагаем вашему вниманию мнение о предстоящем матче известного болельщика «Зенита», артиста Михаила Боярского. «Сегодня жду от «Зенита» уверенной победы со счётом 3:0. Рассчитываю, что Семак и Тимощук максимально хорошо подготовили команду. Верю в победу», — сказал Боярский.