«Мне просто стыдно за свой народ». «Зенит» сенсационно проиграл чемпиону Бельгии

«Зенит» неожиданно проиграл бельгийскому «Брюгге» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. На 63-й минуте счёт в матче открыл Деннис Бонавернуте, но уже спустя десять минут хорватский защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен мощно пробил с дальней дистанции. Мяч попал в штангу, после чего отлетел от спины голкипера «Брюгге» Итана Хорвата прямо в ворота – 1:1. После забитого гола «Зенит» создал несколько опасных моментов у ворот бельгийцев, но так и не смог отправить победный мяч в ворота американского голкипера. Уже в добавленное время «Брюгге» забил второй гол в ворота Михаила Кержакова усилиями Шарля де Кетеларе, взяв важные три очка в первом туре группового этапа ЛЧ.

Столь неудачный старт «Зенита» в ЛЧ стал поводом для грусти со стороны болельщиков сине-бело-голубых и насмешек со стороны фанатов других российских клубов. Собрали реакцию соцсетей на сенсационное поражение питерцев.

Реакция соцсетей

Многие начали проводить параллели с известным фильмом «Залечь на дно в Брюгге» с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном. Придумали даже новый постер к киноленте, заменив главных героев на Сергея Семака, Артёма Дзюбу и Александра Медведева.

Один из пользователей твиттера сравнил игру «Зенита» в ЛЧ и в РПЛ

А вот так болельщики отреагировали на единственный гол в исполнении Деяна Ловрена, который всё же записали на вратаря «Брюгге» Итана Хорвата.

Фанаты сине-бело-голубых пребывают примерно в таком состоянии.

А болельщики других российских клубов, наоборот, торжествуют.