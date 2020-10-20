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«Зенит» — «Брюгге» — 1:2, Лига чемпионов, реакция соцсетей, 20 октября 2020

Мне просто стыдно за свой народ
Дмитрий Росип
«Мне просто стыдно за свой народ». «Зенит» сенсационно проиграл чемпиону Бельгии
Реакция соцсетей на поражение сине-бело-голубых.
Футбол / Лига чемпионов 0

«Зенит» неожиданно проиграл бельгийскому «Брюгге» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. На 63-й минуте счёт в матче открыл Деннис Бонавернуте, но уже спустя десять минут хорватский защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен мощно пробил с дальней дистанции. Мяч попал в штангу, после чего отлетел от спины голкипера «Брюгге» Итана Хорвата прямо в ворота – 1:1. После забитого гола «Зенит» создал несколько опасных моментов у ворот бельгийцев, но так и не смог отправить победный мяч в ворота американского голкипера. Уже в добавленное время «Брюгге» забил второй гол в ворота Михаила Кержакова усилиями Шарля де Кетеларе, взяв важные три очка в первом туре группового этапа ЛЧ.

Столь неудачный старт «Зенита» в ЛЧ стал поводом для грусти со стороны болельщиков сине-бело-голубых и насмешек со стороны фанатов других российских клубов. Собрали реакцию соцсетей на сенсационное поражение питерцев.

Реакция соцсетей

Многие начали проводить параллели с известным фильмом «Залечь на дно в Брюгге» с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном. Придумали даже новый постер к киноленте, заменив главных героев на Сергея Семака, Артёма Дзюбу и Александра Медведева.

Один из пользователей твиттера сравнил игру «Зенита» в ЛЧ и в РПЛ

А вот так болельщики отреагировали на единственный гол в исполнении Деяна Ловрена, который всё же записали на вратаря «Брюгге» Итана Хорвата.

Фанаты сине-бело-голубых пребывают примерно в таком состоянии.

А болельщики других российских клубов, наоборот, торжествуют.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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