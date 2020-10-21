«Краснодар» отдувается за всю Россию в Европе. Крутой гол Рамиреса подарил ничью в Ренне

«Краснодар» опять возражает против того, чтобы критики опускали наш чемпионат ниже плинтуса после позорных поражений в еврокубках. Команда Мурада Мусаева в отличие «Зенита» достаточно хорошо сыграла в матче с «Ренном», который стал дебютным для клуба в Лиге чемпионов. Ничья во Франции – удачное начало.

Главные события матча «Ренн» – «Краснодар»:

— В своём первом матче в карьере на групповом этапе Лиги чемпионов Мурад Мусаев руководил командой из Краснодара. Главный тренер не прилетел во Францию, заболев ангиной. Но ещё хуже, что у «быков» были большие потери в составе. Евгений Марков с Реми Кабелла тоже остались дома, так как их тесты на коронавирус показали сомнительные результаты, а Александр Мартынович и Виктор Классон присоединились в лазарете к Вандерсону и Ари. Помимо того, новичок Алексей Ионов не заявлен на Лигу чемпионов.

— По решению местных властей игру посетили только 5000 зрителей. Это меньше 30% болельщиков, разрешённых УЕФА. Стадион «Роазон Парк» в Ренне вмещает 29 778 человек.

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— Учитывая непростые кадровые обстоятельства и фактор выездного матча с сильным соперником, Мусаев принял, на первый взгляд, удивительное решение: штатные защитники Игорь Смольников и Кристиан Рамирес сыграли на флангах полузащиты. Поэтому схему «Краснодара» можно было с некоторой долей условности нарисовать как 4-2-3-1. Впрочем, тот же Смольников не впервые в карьере вышел на этой позиции в ЛЧ. Помнится, несколько лет назад Андре Виллаш-Боаш поставил Игоря хавбеком в игре «Зенита» в Валенсии.

— «Краснодар» отказался в Лиге чемпионов от фирменного стиля ради игры на результат. Но было бы наивно требовать от «быков» открытого комбинационного футбола в Ренне. Зато и при 39% владения мячом команда Мусаева нанесла в первом тайме семь ударов по воротам (в створ – один) и создавала как минимум два явных голевых момента. После удара Маркуса Берга летевший в ворота мяч выбил защитник, а Кайо очень опасно пробил головой, когда Евгений Чернов смелым дриблингом заработал фол.

— Французы, похоже, тоже побаивались соперника, ведь и «Ренн» – дебютант Лиги чемпионов. По крайней мере, никакого сумасшедшего давления на ворота Матвея Сафонова не было, а темп игры устраивал «Краснодар». Хозяевам удались несколько хороших комбинаций на скорости, они нанесли восемь ударов (в створ – три). Однако моменты «Ренна» не выглядели настолько опасными.

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— Начало второго тайма не предвещало грозы у ворот «Краснодара». Тем обиднее была ошибка Кайо, которая привела к контрвыпаду «Ренна» и назначению пенальти. Возможно, Егору Сорокину не стоило спешить с подкатом, но и ему, и португальцу ещё нужно пройти через такие ошибки, получить ценный опыт в Лиге чемпионов. Сафонов почти отразил удар Серу Гирасси с «точки» – голкиперу не повезло.

— Не успели все мы расстроиться из-за неудачи «Краснодара», как пришёл момент праздновать! Рамирес напомнил, что с мячом он едва ли не лучше, чем без мяча. Эквадорец забил потрясающий гол. Получив передачу возле штрафной французов, «двуногий» Рамирес попытался улучшить позицию под удар с правой, а потом резко развернулся и здорово пробил с левой. Альфред Гомис, сменивший в воротах «Ренна» проданного в «Челси» Эдуара Менди, оказался не готов к тому, что придумает новый вингер «Краснодара».

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— Порадовало, что «Краснодар» сохранял организованность и концентрацию до последних минут. Конечно, в концовке матча не обошлось без опасных моментов у ворот Сафонова, да и сам Матвей где-то выручил, сделав ещё один шаг к статусу «первого номера» сборной России. Во втором тайме «быки» уступили по ударам – 4:12 (в створ – 2:4), тем не менее имели шансы даже победить. Было бы забавно, если бы Смольников, как и в матче с ПАОКом, организовал автогол соперника. Но и ничьей краснодарцы могут гордиться.