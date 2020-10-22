Как Миранчук дебютировал в «Локо». Теперь об этом можно рассказать

Божественный гол Алексея Миранчука в дебютном матче за «Аталанту» уже сравнивают с ударом Роналдиньо на «Стэмфорд Бридж». Бразилец тогда тоже бил без разбега. Оказывается, именно на замах в 2013 году и обратил внимание тренер Славен Билич, когда перевёл футболиста в основу «Локо». Об этом рассказал «Чемпионату» бывший переводчик «Локомотива» Степан Левин, который сейчас работает футбольным агентом. Дальше его монолог.

«Тогда «Локомотив» тренировал Славен Билич, а я был его переводчиком. Мы 30 минут общались насчёт Миранчука. Тренер объяснял мне особенности его замаха. На руках показывал и говорил: «Бьёт, как ластой. Без разбега, с полушага, когда мяч под ним или чуть впереди. Удар – от голеностопа». Именно угол голеностопа он и показывал рукой. Славен отмечал, что такое нечасто встретишь и только большой мастер так управляет ногой и может с места пробить в любую точку.

Фото: instagram.com/stepan_l24

Я понимаю, что закулисные моменты не всегда стоит передавать, но тут уже прошло больше 7,5 лет и Лёша превратился в человека, который радует всю Россию по ночам в Лиге чемпионов. Так что не вижу ничего зазорного, чтобы раскрыть некоторые детали.

После сборов на Кипре в 2013 году Славен очень зацепился за него, но вернул в дубль на время. 1-2 раза в неделю Лёша работал с основой. Билич потихонечку подтягивал. У «Локомотива» был период неудачных матчей. Предстояла игра в Краснодаре с «Кубанью». А перед этим случилась встреча с болельщиками на базе. Фанаты были крайне недовольны.

В основном претензии были такие: «Почему не играет Лоськов? Почему отдали Сычёва в аренду?» Славен отвечал, что с Лоськовым у него прекрасные отношения, но хочется работать на перспективу клуба, и он видит среди молодых одного игрока, который способен стать по величию как Лоськов. Славен тогда даже сказал небольшой группе болельщиков: «Я рискну и поставлю его в основу». Там присутствовало четыре фаната, и я им переводил. То есть у тренера уже была эта идея, но она закрепилась в разговоре с болельщиками на базе. Славен вообще ценил приезды фанатов и говорил с ними искренне.

На тот момент Лёша уже 2-3 недели постоянно тренировался с основой, но играл за молодёжку. На выездную встречу в Краснодаре Славен включил его уже в заявку на матч основы. Помню, в самолёте рядом со мной было свободное место, и я сказал Лёхе садиться со мной. Хотелось его поддержать. Всё-таки молодой парень. Славен мне дал задание – поговорить с ним по душам, чтобы понять, насколько он готов. Не перегорит ли, не затрясутся ли коленки. У нас был с Лёшей диалог. Я его спросил, как он вообще представляет свой дебют на взрослом уровне. Он в ответ достал свой планшет и показал мне видео, как Месси выходит на замену в дебютном матче за «Барсу». Этим он окончательно убедил.

Когда прилетели, я подошёл к Славену и сказал, что вообще не надо сомневаться – у парня глаза горят. Он в себе уверен, что он и показал на поле. Вышел в основе и отыграл 86 минут. Не хочу приписывать что-то большее, чем было на самом деле, но он действительно взял планшет, показал дебют Месси и сказал: «Вот так». Я не знаю, как лучше мог бы ответить молодой игрок на мой вопрос. Там по его улыбке и настрою было видно, что парень далеко пойдёт и большие цели себе ставит».