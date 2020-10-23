Сколько заработали топ-клубы РПЛ за 10 лет на трансферах своих воспитанников. Мы посчитали

Мечта болельщика – успешная любимая команда, состоящая на 100% из собственных воспитанников. Однако в реальной жизни такого не бывает. Более того, в задачу любого клуба входит скорее подготовка молодёжи для профессионального футбола с последующей продажей игроков, поскольку нет никаких гарантий, что свой талант дорастёт до основы. Сколько заработали лидеры РПЛ за последние 10 лет на трансферах футболистов, которые в большей или меньшей степени могут считаться воспитанниками клуба? Разбираемся в этом вопросе, изучив данные авторитетного сайта Transfermаrkt.ru.

ЦСКА: 32,207 млн евро

Неудивительно, что в этом списке лидирует ЦСКА, где перспективные молодые игроки почти всегда получают шанс в первой команде. Правда, практически вся сумма – это деньги, полученные за трансфер Александра Головина. Уроженец Кемеровской области в 16 лет попал в «армейский» клуб, а ещё спустя шесть лет был продан в «Монако» за 30 млн евро.

Леонид Слуцкий и Александр Головин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

ЦСКА вправе гордиться и подготовкой нынешнего защитника сборной России Вячеслава Караваева, который с детства занимался в школе красно-синих. Московский клуб трижды отправлял Караваева в аренду в Чехию, а потом продал пражской «Спарте» за 1 млн. Никита Чернов, Тимур Жамалетдинов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко: каждый из них принёс своим трансфером ЦСКА 100 тыс. евро и более.



Трансферы

Александр Головин в «Монако», 30 млн



Вячеслав Караваев в «Спарту», 1 млн



Никита Чернов в «Крылья Советов», 500 тыс.



Тимур Жамалетдинов в «Уфу», 270 тыс.



Хетаг Хосонов в «Аланию», 230 тыс.



Астемир Гордюшенко в «Торпедо», 100 тыс.



Алексей Никитин в «Енисей», 50 тыс.



Георгий Кырнац в «СКА-Хабаровск», 20 тыс.



Иван Олейников в «Шинник», 20 тыс.



Иван Маклаков в «Зенит», 7 тыс.



Даниил Фёдоров в «Динамо», 5 тыс.



Тимур Пухов в «Жальгирис», 5 тыс.

10 самых дорогих «летних» покупок клубов РПЛ. Больше всех постарался ЦСКА Россиян в списке почти нет.

«Динамо»: 30,7 млн

«Динамо» занимает второе место в рейтинге благодаря двум продажам Александра Кокорина, который, пусть и прошёл через академию «Локомотива», находился в системе бело-голубых с 17 до 22 лет. Значит, он и динамовский воспитанник тоже. В июле 2013-го Кокорина продали за 19 млн в «Анжи», но уже через полтора месяца из-за смены курса в махачкалинском клубе форварда вернули обратно за ту же сумму. Во второй раз Кокорин покинул «Динамо» в январе 2016-го, когда перебрался в «Зенит» за скромные 2 млн.

Братья Комбаровы ушли на пару из «Динамо» в «Спартак» за 8 млн евро. Тот же маршрут проделал и Александр Ташаев. А вот Романа Зобнина, который также поменял бело-голубую форму на красно-белую, в наше исследование не включаем, ведь он из Академии имени Коноплёва перешёл в «Динамо» в возрасте 19 лет (без одного месяца).

Дмитрий и Кирилл Комбаровы Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Трансферы

Александр Кокорин в «Анжи», 19 млн



Дмитрий Комбаров в «Спартак», 4 млн



Кирилл Комбаров в «Спартак», 4 млн



Александр Кокорин в «Зенит», 2 млн



Александр Ташаев в «Спартак», 1,5 млн



Никита Калугин в «Сочи», 200 тыс.

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«Локомотив»: 28,664 млн

Продажа Алексея Миранчука в «Аталанту» за 14,5 млн евро стала рекордной для «железнодорожников» с точки зрения трансферов воспитанников клуба. Миранчук попал в «Локомотив» в 15-летнем возрасте после того, как от Алексея и его брата Антона отказался «Спартак». До Миранчука рекорд принадлежал Динияру Билялетдинову, которого ещё в 2009 году отпустили в «Эвертон» за 10 млн.

Алексей Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С определёнными оговорками отнести к воспитанникам «Локо» можно и Дениса Глушакова: полузащитник столичной «Ники» оказался в составе «железнодорожников» в 18 лет и принадлежал клубу восемь сезонов. На его продаже в «Спартак» удалось заработать 8 млн.



Любопытна история Смольникова. «Ростов» выкупил арендованного защитника за 700 тыс. евро, чтобы на следующий день отдать его «Краснодару» за 2,5 млн. Недооценил «Локомотив» будущего «сборника».

Трансферы

Алексей Миранчук в «Аталанту», 14,5 млн



Денис Глушаков в «Спартак», 8 млн



Тарас Бурлак в «Рубин», 2,5 млн



Алан Гатагов в «Динамо», 2 млн



Игорь Смольников в «Ростов», 700 тыс.



Николай Поярков в «Ростов», 300 тыс.



Кирилл Щетинин в «Зенит», 280 тыс.



Рифат Жемалетдинов в «Рубин», 150 тыс.



Кирилл Климов в «Серкль Брюгге», 100 тыс.



Никита Дорофеев в «Шинник», 60 тыс.



Иван Лапшов в «Оренбург», 19 тыс.



Виталий Ботнарь в «Торпедо», 15 тыс.



Артём Галаджан в «Нижний Новгород», 12 тыс.



Александр Долгов в «Ростов», 12 тыс.



Владислав Карапузов в «Динамо», 8 тыс.



Виталий Сычев в «Тамбов», 8 тыс.

€ 381,5 млн потратили клубы РПЛ на трансферы за год. Из них почти € 100 млн – один «Зенит» Подсчитали все траты за три трансферных окна.

«Зенит»: 19,112 млн

У «Зенита» продажа Игоря Денисова в «Анжи» за 15 млн евро не стала рекордной. За своего воспитанника петербургский клуб больше получил в январе 2009-го, когда согласился на трансфер Андрея Аршавина в лондонский «Арсенал» за 16,5 млн. С тех пор сине-бело-голубые так дорого не отдавали молодёжь.

Игорь Денисов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не менее миллиона «Зениту» принёс только нападающий Максим Канунников, ушедший в «Амкар» около семи лет назад. Кроме того, петербургский клуб совершил несколько выгодных сделок с «Ростовом». В южный клуб в последние годы переезжали вратари Егор Бабурин и Максим Рудаков, а также Павел Могилевец и Денис Терентьев.



Ещё одна интересная история: Данила Кругового отправили в «Уфу» за 160 тыс, чтобы вернуть обратно за 2 млн.

Трансферы

Игорь Денисов в «Анжи», 15 млн



Максим Канунников в «Амкар», 1 млн



Павел Могилевец в «Ростов», 700 тыс.



Егор Бабурин в «Ростов», 500 тыс.



Вячеслав Зинков в «Крылья Советов», 500 тыс.



Денис Терентьев в «Ростов», 300 тыс.



Павел Долгов в «Анжи», 270 тыс.



Алексей Ионов в «Кубань». 200 тыс.



Максим Карпов в «Крылья Советов», 200 тыс.



Рамиль Шейдаев в «Трабзонспор», 169 тыс.



Данил Круговой в «Уфу», 160 тыс.



Максим Рудаков в «Ростов», 100 тыс.



Евгений Марков в «Тосно», 10 тыс.



Владислав Молчан в «Енисей», 3 тыс.

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«Краснодар»: 9,092 млн

Клуб Сергея Галицкого ещё достаточно молодой, поэтому в его истории не так много заметных трансферов собственных воспитанников. Хотя некоторые из них уже доросли до первой и молодёжной сборных России, покинув «Краснодар».



Иван Игнатьев всё ещё не доказал, что клуб сделал ошибку, продав его в «Рубин». Этот переход за 7 млн евро – рекордный для «быков». Даниила Фомина отдавали «Уфе» за скромные деньги, как и Николая Комличенко с Алексеем Татаевым в «Млада-Болеслав». Впрочем, «Краснодар», по неофициальной информации, получил ещё определённый процент с трансфера Комличенко из чешского клуба в «Динамо» (за 3,5 млн).

Иван Игнатьев и Давид Сория Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самый ценный, как казалось ещё год назад, продукт академии «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов пока на месте, но он, к сожалению, перестал прогрессировать, как и Игнатьев.



Трансферы

Иван Игнатьев в «Рубин», 7 млн



Артём Голубев в «Уфу», 700 тыс.



Алексей Татаев в «Младу Болеслав», 600 тыс.



Николай Комличенко в «Младу Болеслав», 400 тыс.



Даниил Фомин в «Уфу», 280 тыс.



Лео Гогличидзе в «Чайку», 100 тыс.



Данила Ведерников в «Ростов», 12 тыс.

Выход Мозеса чуть не закончился плачевно для «Спартака». Поучительная история для Тедеско Рассказова бы за такую игру уничтожили.

«Спартак»: 8,719 млн

В «Спартаке» за последние 10 лет не совершали крупных трансферов с участием собственных воспитанников. То ли настолько дорожат собственной молодёжью, то ли предложений серьёзных не получали. При этом игроков высокого уровня спартаковская академия выпускает. Достаточно вспомнить Артёма Дзюбу, который свободным агентом ушёл в «Зенит». Как бы то ни было, переход защитника Андрея Иванова в «Локомотив» за 3 млн евро в январе 2011-го остаётся самым выгодным для красно-белых. Это точно была удачная сделка для «Спартака», исходя из того, как сложилась карьера Иванова.



Более полумиллиона евро столичному клубу принесли трансферы Александра Павленко, Владимира Обухова и Фёдора Кудряшова, а Александра Зуева и Аяза Гулиева продавали за 500 тыс. Правда, Зуев попал в «Спартак» в 17 лет, а Кудряшов – вообще в 18, но учитывая правила УЕФА относительно собственных воспитанников (не менее трёх лет в системе клуба с 15 до 21 года), этих игроков можно отнести к спартаковской молодёжи.

Фёдор Кудряшов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Трансферы

Андрей Иванов в «Локомотив», 3 млн



Александр Павленко в «Ахмат», 1,5 млн



Владимир Обухов в «Кубань», 700 тыс.



Федор Кудряшов в «Ахмат», 600 тыс.



Александр Зуев в «Ростов», 500 тыс.



Аяз Гулиев в «Ростов», 500 тыс.



Владислав Рыжков в «Жемчужину», 450 тыс.



Роман Шишкин в «Локомотив», 400 тыс.



Антон Митрюшкин в «Сьон», 380 тыс.



Владислав Пантелеев в «Рубин», 340 тыс.



Солтмурад Бакаев в «Рубин», 300 тыс.



Данила Прошляков в «Ростов», 12 тыс.



Артём Мамин в «Урал», 12 тыс.



Тургай Мохбалиев в «Уфу», 9 тыс.



Иван Репях в «Вейле», 8 тыс.



Артём Сокол в «Арсенал», 8 тыс.