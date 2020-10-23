Почти 20 звёзд итальянского мастера. А кого добавили бы вы?

Липпи завершил карьеру. Как выглядела бы его символическая сборная. В ней есть Каррера!

Липпи — одна из главных фигур в истории мирового футбола. Итальянец за свою долгую тренерскую карьеру сумел добиться не только успехов на клубном уровне, но и в работе со сборными командами. Для поколения 80-х и 90-х это фигура сопоставимая с Хосепом Гвардиолой в наше время. Но, в отличие от Гвардиолы, его бывшие игроки уже добились успехов на тренерском поприще — Зинедин Зидан, Антонио Конте и другие.

«Интер» до сих пор не стал командой Конте. Не хватает главного Отстали от «Ювентуса» на 10 очков, но проблема даже не в турнирной таблице.

Ему удавалось раскрывать и превращать в суперзвезд не только молодых игроков вроде Джанлуки Дзамбротты, Алессио Таккинарди и Алессандро Дель Пьеро, но и придавать огранке Павела Недведа и Джанлуиджи Буффона. Последние, напомним, переходили в «Ювентус» в качестве звёзд, а Буффон и вовсе в статусе самого дорого вратаря мира. Как и в работе любого тренера, у Липпи случались сложности с великими игроками. Так, ни в «Ювентусе», ни в «Интере» ему не удалось найти общий язык с одним из главных итальянских игроков в истории Роберто Баджо.

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Перед тем как составить символическую сборную Марчелло Липпи, вспомним о его достижениях на протяжении карьеры. Последней командой Липпи была сборная Китая, которую он тренировал с 2016 по 2019 год.

Тренерская карьера в достижениях

Липпи работал с «Аталантой», «Наполи», туринским «Ювентусом», миланским «Интером» и китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд».

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В Италии все клубные титулы Липпи завоевал с «Ювентусом». Он пять раз выигрывал чемпионат Италии, побеждал в национальном Кубке и четырежды выиграл Суперкубок страны. Также Липпи с туринским клубом победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке. С «Гуанчжоу» он трижды выигрывал чемпионат Китая, а в 2013 году одержал победу в Лиге чемпионов Азии. В 2006 году Липпи привёл Италию к четвёртой победе в истории на чемпионатах мира.