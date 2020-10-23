Дискриминация «Спартака»? Красно-белые придумали, как обойти запрет Роспотребнадзора

После матча 10-го тура «Спартак» — «Зенит» разговоров было больше о болельщиках, нежели о футболе. Посещаемость игры вызвала обеспокоенность у органов власти – по мнению Роспотребнадзора, на стадионе присутствовало более 20 тыс. зрителей. На «Спартак» даже подали в суд, а владелец клуба Леонид Федун заявил, что клуб подвергается спланированному давлению.

«Спартак» выиграл суд, но всё равно остался без болельщиков

В суде Роспотребнадзор добился только штрафа на сумму в 300 тыс. рублей. «Спартак» наказание принял и обжаловать не стал, а президент РПЛ Сергей Прядкин на решение суда отреагировал позитивно:

«Удовлетворены, что наказание не связано с закрытием стадиона, «Спартак» продолжит играть для своих болельщиков. Вместе с тем это сигнал всей лиге. Обострившаяся эпидемиологическая ситуация исключает формальный подход к соблюдению профилактических мер. Каждый матч теперь под особым вниманием со стороны органов власти.

Наша общая обязанность — проявить повышенную ответственность, и это касается всех клубов РПЛ. Пользуясь случаем, хочется ещё раз обратиться к болельщикам: не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте дистанцию и используйте средства защиты».

Но история на этом не закончилась.

Почему «Спартак» всё-таки получил более серьёзное наказание?

20 октября «Спартак» направил запрос в Роспотребнадзор о согласовании количества зрителей на матч 13-го тура с «Ростовом» — и неожиданно нарвался на бан. Глава департамента по коммуникациям клуба Антон Фетисов так прокомментировал информацию о возможном проведении матча без зрителей.

«Сегодня утром в клуб поступило предписание, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве игра должна пройти без зрителей», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

При этом в предписании был пункт и об анализе матча с «Зенитом». Получается, «Спартак» дважды наказали за одно и то же нарушение?

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В Москве только «Спартак» будет играть при пустых трибунах?

На решение Роспотребнадзора отреагировал Леонид Федун.

«Коснётся ли это всех? Без понятия, но, скорее всего, да. Видите, в Московской области тоже запретили, что сделаешь, такая статистика заболеваний. Главное, чтобы чемпионат не остановили. Не знаю, оставят ли ложи», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Но на данный момент запрета остальным клубам пускать зрителей нет. Играть при пустых трибунах предписано только «Спартаку», тогда как «Динамо» примет «Сочи» при фанатах, а «Локомотив» вовсю реализует билеты на матч с «Баварией». В РПЛ также подтвердили, что получили предписание, согласно которому матч «Спартак» – «Ростов» должен пройти без зрителей; до особого распоряжения это ограничение касается и последующих матчей на «Открытие Арене».

Также пройдёт без болельщиков матч «Химки» — «Зенит», но тут уже вмешался губернатор Московской области Воробьёв, который распорядился с 21 октября закрыть в Подмосковье музеи, выставки, а также запретить проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. По словам губернатора, также будут запрещены спортивные мероприятия со зрителями.

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Федун заявлял о дискриминации, но «Спартак» в итоге нашёл выход – матч, скорее всего, состоится в Ростове

Леонид Федун молчать на стал: в интервью коллегам из ТАСС он заявил, что клуб изучает предписание: «Если это решение принято только по одному пункту, то оно является дискриминационным и непонятным. Но если это правило установлено для всех, то мы его принимаем».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что власти Москвы обсуждали полное закрытие трибун на матчах Российской Премьер-Лиги из-за увеличения числа заражённых коронавирусом в столице. Отмечалось, что приоритетной задачей футбольных властей сейчас остаётся сохранение календаря и продолжение матчей лиги, но пока закрытие трибун коснулось только «Спартака».

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В «Спартаке» же мириться с решением Роспотребнадзора не стали – клуб решил предложить «Ростову» обменяться кругами, о чём накануне сообщил «Рейтинг букмекеров». Почему же РПЛ сегодня заявила о том, что «Спартак» проинформировал лигу о проведении матча в Москве? По нашей информации, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско сомневался, стоит ли идти на этот шаг, но в итоге согласился на перенос матча в Ростов. Клуб уже официально сообщил, что готовит новое письмо в лигу. Теперь осталось дождаться согласия от РПЛ и… узнать, что об этом всём думают в Ростове.