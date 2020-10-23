Гол Шмарова киевскому «Динамо», возможно, главный в истории «Спартака». Чистое кино

Сразу — стоп, хейтеры. Это мой 100-процентно субъективный выбор, который я, естественно, никому не навязываю, но за который, предвижу, мне уже прилетает в комментах (там, внизу, под текстом — присоединяйтесь). Что я многого не видел, слишком много на себя беру, и как вообще можно сравнивать…

100%. Субъективный. Выбор.

Понятно, что едва ли не в каждом десятилетии спартаковской истории есть свой Самый Главный Гол. А то и несколько.

В 1936 году мяч Бориса Щиброва, забитый в последнем туре в ворота ЦДКА (тогда ещё эти игры не носили громкого названия «дерби»), принёс «Спартаку» первое звание чемпиона страны.

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В 1952-м в домашнем матче с тбилисским «Динамо» «Спартак» проигрывал, но в концовке сумел дожать гостей. Победный мяч забил 21-летний воспитанник клуба нападающий Анатолий Ильин. За два тура до финиша спартаковцы оформили своё первое послевоенное чемпионство.

В 1958 году «Спартак» и киевское «Динамо» стали участниками уникального эксперимента — команды встретились в «Лужниках» через месяц после окончания чемпионата, чтобы переиграть поединок второго круга, в котором якобы не было доиграно несколько секунд. «Спартак» к 75-й минуте уступал 1:2, но затем Ильин сравнял счёт, а под занавес матча 33-летний Сергей Сальников принёс хозяевам чемпионство.

1969-й. В Киеве на переполненном Центральном стадионе в присутствии 100 тысяч зрителей красно-белые за два тура до финиша выиграли у «Динамо» 1:0 и де-факто стали чемпионами, прервав рекордную серию соперника из трёх титулов. Единственный мяч после сольного прохода забил Николай Осянин.

1979-й. Уже на второй сезон после возвращения из первой лиги «Спартак» стал чемпионом страны. Впервые за 10 лет. И снова путь к титулу открыла победа в Киеве (2:0) с жирной финальной точкой — голом Георгия Ярцева.

1996-й. В дополнительном матче за золото спартаковский «пионеротряд» уже тренера Ярцева взял верх над «Аланией» — 2:1. Победный мяч на 84-й минуте фирменным ударом «из песочной ямы» забил Андрей Тихонов.

Как сложилась судьба талантов из чемпионского «Спартака»-1996 К сожалению, не все из них дожили до наших дней.

А ведь были ещё голы Радченко и Цымбаларя «Реалу», Черенкова – «Астон Вилле», Мостового – «Металлисту»… Красивые, громкие — но не титульные. А это уже не то.

Голы Осянина, Ярцева и Тихонова — по всем параметрам топ (пусть первые два я не видел — не родился ещё, а золотой матч-96 вживую не смотрел — в студенческой общаге телека не было). Но если выбирать один-единственный мяч в истории «Спартака», Самый-Самый, то для меня вне конкуренции штрафной Валерия Шмарова 23 октября 1989 года в ворота всё того же киевского «Динамо». Слишком уж много удивительного и личностного сошлось тогда воедино.

Во-первых, гол Шмарова принёс «Спартаку» золото чемпионата СССР в тот момент, когда этот турнир, считаю, находился на самом пике. Что доказывают результаты наших команд в главном еврокубке: киевское «Динамо» — полуфиналист Кубка чемпионов 1987 года, «Спартак» — полуфиналист-91. Два полуфинала КЕЧ за четыре года – такого в нашей истории не было никогда. Союзный чемпионат в то время безоговорочно входил в число лучших в Европе, и это был его последний сезон в полном боекомплекте — с «Жальгирисом» и тбилисским «Динамо». В 90-м ни литовцев, ни грузин уже не будет.

Фото: РИА Новости

Во-вторых, золото было выиграно в матче с главным конкурентом, принципиальным соперником и идейным врагом — киевским «Динамо», в состав которого входило сразу шесть участников серебряного для сборной СССР Евро-88. В следующем, 1990 году киевляне сделают золотой дубль, выиграв чемпионат в рекордный 13-й раз, а весной 1991-го будут на равных сражаться с волшебной «Барсой» Круиффа в четвертьфинале Кубка Кубков. Но для великого Лобановского именно сезон-1989 станет последним в Союзе, отработанным от начала и до конца.

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В-третьих, в какой момент и как этот гол был забит. «Спартаку» нужна была только победа. «Спартак» с 3-й минуты проигрывал. Сравнял счёт. В концовке ни у кого уже не осталось сил. И Шмаров не должен был бить этот штрафной на самом флажке матча. В прошлом году в интервью «Чемпионату» Валерий вспоминал: «Обычно Родионов исполнял все штрафные, а тут спросил: «Ребята, кто может пробить? У меня уже сил нет». Чуть-чуть обманули киевлян: Морозов ставил мяч, Боря Поздняков стенку толкал – метров на шесть или семь только отодвинул, а я пробил. Удар получился хороший – не зря полгода в Тарасовке тренировал. Левши не было в команде – вот и занял эту нишу. Минут за 20 до тренировки выходил на поле, высыпал сетку мячей и приблизительно с этой точки лупил по пустым воротам. Отрепетировал практически до автоматизма: из 10 восемь попадал».

В самый нужный момент автомат Шмарова не дал осечки — удар получился и красивым, точно в «паутину», и золотым.

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В-четвёртых, стоит оценить обстоятельства всего сезона-1989 для «Спартака». Это был первый год красно-белых без Бескова. После 11 лет с Барином во главе. Который после безмедального 88-го готовился убрать полкоманды. В том числе и Шмарова. Но руководство клуба заняло сторону Старостина и предпочло другой вариант — сменить тренера. И «Спартак» возглавил его бывший капитан — 35 летний Олег Романцев, абсолютно без опыта работы в «вышке» (считается, что другим кандидатом был Ловчев). И в первый же сезон тренер-дебютант, которому многие прочили провал, благодаря голу едва не уволенного форварда, сделал «Спартак» чемпионом. Кино!

(Через 28 лет похожую драматургию с золотым финалом разыграют тренер-новичок Массимо Каррера и капитан Денис Это Похороны Глушаков).

Ну и, в-пятых – а на самом деле, может быть, самое главное — для меня гол Шмарова родом из детства. Я смотрел этот матч на первом появившемся у нас в семье цветном телевизоре в маленьком городке в Калужской области. Мне было 9 лет. И, может быть, именно тогда я и влюбился в футбол.