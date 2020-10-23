Первое интервью Шварца в «Динамо». Рассказал о целях, отношениях с Тедеско и игре

У «Динамо» новый главный тренер. Команду возглавил немец Сандро Шварц. Он дебютирует в матче с «Сочи» 24 октября. За день до игры новый главный тренер ответил на вопросы журналистов.

Сандро Шварц может возглавить «Динамо». Кто это такой Его карьера похожа на путь Новикова.

О переговорах с «Динамо»

— После первого разговора о возможном назначении в «Динамо» у меня появилась пища для размышлений. Потом были другие разговоры, но решение я принял быстро. Общался с руководящим составом, президентом. Долго я с этой мыслью не спал. Матчи «Динамо» я смотрел, сделал записи в своих блокнотах.

О тренерском штабе

— У тренерского штаба будут разные сферы ответственности. Будем анализировать соперников: их сильные, слабые стороны. Будем проводить тренировки вместе. Что касается Волкана Булута, то у него большой опыт работы вторым тренером в Бундеслиге, а Андрея Воронина знаю давно. Он долго играл в «Динамо». Он будет помогать мне осуществлять связь с командой. Плюс, он был очень умным игроком. За последние две-три недели штабом была проделана большая работа. Здесь стоит отметить и остальных тренеров. Зимой не планируем больше никого в штаб приглашать. У нас хорошая связка, этого будет достаточно.

О подготовке к матчу с «Сочи»

— Рад быть здесь, вчера приехали. Вчера у нас была небольшая тренировка. Готовимся к завтрашнему матчу, хотя у нас не так много времени для этого. Мы знаем, что в завтрашней игре Евгеньев не сможет играть. Мы сможем произвести какие-то перестановки. Можем поменять и схему игры. У нас сжатое время для подготовки к матчу. Провели тренировку и два-три теоретических занятия.



Во время матча с ЦСКА у нас не было связи, но во время подготовки мы плотно обменивались информацией. Знаю, что Рауш и Нойштедтер играли в Бундеслиге. Да, мне будет проще работать из-за этого, но какой-то прямой связи здесь нет. Ничего особенного.

Шварцу это вряд ли понравилось. «Динамо» проиграло ЦСКА впервые с апреля 2016-го Динамовцы уступили в дерби перед приездом нового главного тренера.

О целях и футболе, в который должно играть «Динамо»

— Мои цели совпадают с целями клуба. Это успешный и амбициозный клуб, как и я. Мне нужно получить общую картину по всем игрокам. Игроки голодны до побед, на тренировке я это увидел. Сейчас у нас нет мыслей, чтобы пополнить команду новыми игроками.

Мы планируем играть в интенсивный, энергичный футбол. Планируем играть смело вперёд, но это не вопрос одного дня. Нам нужно делать шаги, чтобы добиться того, что мы хотим видеть. Мы знаем, что «Динамо» забивает не так много с игры. Нам нужно создавать больше моментов. Уровень игроков вопросов не вызывает, мы можем это сделать.

Об отношениях с Тедеско, Филиппе и тренировочной базе

— Тедеско? Слышал, что лучше с ним не общаться (смеётся) Мы знаем друг друга, наши команды играли в Бундеслиге. С Доменико не общался, но общался с Кураньи. Чётко понимаю, что дерби со «Спартаком» это огонь. Мы полностью сконцентрированы пока на завтрашней игре, а дальше будет двигаться шаг за шагом. Филипп в аренде. У меня нет времени думать о том, вернуть ли его после неё или нет. Фокусируюсь на том, чтобы работать с теми, кто есть.

Был приятно поражён уровнем тренировочной базы «Динамо». Что касается перевоза семьи, то это всё сложно из-за коронавируса. Такую возможность я рассматриваю, но пока глубоко не думал об этом. По-русски знаю: «Добрый день, я очень рад быть в «Динамо». Планирую учить язык, чтобы была возможность со всеми общаться. Но это не так просто. Пока мы справляемся с помощью переводчика, ребята понимают по-английски к тому же.

О Буваче и российском футболе

— Умею кататься на коньках, но в хоккей не играю. Если будет свободное время, с удовольствием схожу на матч хоккейного «Динамо», но пока думаю о завтрашней игре. Плюс в воскресенье пойду на игру второго состава.



Бувача знаю давно. Ещё когда он был помощником Клоппа, я тогда ещё был игроком. Последние недели Желько активно вовлечён в тренировочный процесс. Он будет принимать участие в тренировках команды. У нас очень доверительные отношения.



После начала переговоров я стал более вовлечён в тему российского футбола. Здесь играют серьёзные игроки, которые хорошо технически оснащены.