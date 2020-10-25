Дед, которого боялись свои и чужие. Где сейчас Сергей Горлукович

К чемпионствам «Спартака» в 1990-х несложно было привыкнуть, но не все они давались команде легко. После взлёта «Алании» в 1995-м красно-белым пришлось очень сильно постараться, чтобы вернуть титул. Романцев ушёл в сборную, лидеры разъехались, а на хозяйстве остался Ярцев. Со сплошной молодёжью в составе. «Спартак» тут же окрестили «пионеротрядом», а вожатым красно-белых стал матёрый защитник Сергей Горлукович. Вспоминаем карьеру спартаковского Деда и рассказываем, чем он занимается сейчас.

Был звездой золотого «Спартака» 1990-х, а потом резко пропал. Где сейчас Андрей Пятницкий Возможно, он до сих пор не знает, что должен был ехать в Испанию. Вместе с Романцевым.

Начинал карьеру в Беларуси, выступая за команду завода

В большой футбол Горлукович попал прежде всего благодаря усердию и характеру. В одном из редких интервью Сергей сетовал, что по окончании спортшколы ни одна из команд не хотела его брать. «Бесперспективным» считали! Несмотря на все сложности, Горлукович футбол не бросил – продолжал играть, параллельно получая высшее образование. «Я тогда себе конкретную задачу поставил: закончить институт и получить нормальную специальность. Хотя на последнем курсе было тяжеловато писать дипломную работу и при этом тренироваться», – рассказывал Сергей Елене Вайцеховской в 1999 году. По образованию Горлукович, кстати, инженер-механик по оборудованию литейного производства.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В могилёвском «Торпедо», где начинал Горлукович, большая часть игроков числилась на заводе МоАЗ. Клуб выступал на первенстве республики (КФК). Через год Горлукович уже играл за «Гомсельмаш» во второй союзной лиге, попал в юношескую сборную Белоруссии. Там он успел застать Сергея Алейникова, полузащитника минского «Динамо», позже игрока «Ювентуса» и сборной СССР. В 1985 году и сам Горлукович оказался в «Динамо» – закончилась учёба, а вместе с ней и отсрочка от армии.

«Служил я два с половиной месяца, – вспоминал Горлукович. – Сначала было даже забавно: я после института, а все остальные совсем пацаны, по 18 лет. Но когда прошёл месяц, потом второй, а в команду всё не вызывали, стало не до смеха. Начал себя потихоньку настраивать на то, что служить придётся по полной программе». Вызвали Горлуковича в «Динамо» лишь в конце 1985 года. За минчан он успел провести 22 матча, после чего «демобилизовался».

Горлуковича вразумил Лобановский

Сергей перебрался в московский «Локомотив», к Сёмину. Пошёл на понижение: в то время как минское «Динамо» выступало в «вышке», «Локо» представлял первую лигу. Через два года, по итогам сезона-1987, «железнодорожники» пробились в элитный дивизион. Тогда же на Горлуковича обратили внимание сразу в двух сборных – олимпийской и главной. Сергей был частью команды, взявшей золото Олимпиады-1988. О том, как Горлукович попал в первую сборную СССР, в огромном интервью «Чемпионату» поведал Сергей Хусаинов, бывший арбитр международной категории и по совместительству администратор национальных команд СССР, СНГ и России.

Фото: РИА Новости

«Петрашевский, давний соратник Лобановского, рассказывал, как он впервые вызвал Горлуковича в национальную сборную, — говорит Хусаинов. — Петрашевский тогда в «Локомотиве» работал, стал отговаривать старого друга: «Васильич, рано ему в сборную». Тот удивился: как рано, человек – олимпийский чемпион! Александр Сигизмундович вздохнул: «Ты понимаешь, мы его месяц после Олимпиады не могли найти. Его в Белоруссии в своё время за нарушение спортивного режима дисквалифицировали». Между ним и Лобановским состоялся тогда диалог: «Ты Элькьяера знаешь?». – «Да, центральный нападающий сборной Дании». – «А где он сейчас?». – «Не знаю». – «Закончил. Все думают, что водка когда-нибудь закончится, а она никак не кончается. Она остаётся, а люди уходят. Ты меня понял?» – «Да, Васильич, понял».

Взятки, договорные игры, скандалы в сборной России: откровения судьи-диссидента Хусаинова Мощное интервью, которое многим в нашем футболе не понравится.

К тому времени Горлукович успел покинуть «Локо». «Чем больше я работал с Бышовцем, и особенно с Лобановским, тем острее чувствовал, что пребывание в «Локомотиве» тормозит мой профессиональный рост», – признался Сергей в интервью порталу Football.by. Жёсткий защитник подписал контракт с дортмундской «Боруссией», где провёл три сезона (53 матча, 2 гола). В Германии он также поиграл за «Байер 05» из Юрдигена. Со слов Горлуковича, в Европу он не особенно рвался: денег хватало, а интерес был «исключительно спортивный». Поэтому, когда появился вариант вернуться в Россию, он сразу же согласился.

Возвращение в Россию и вторая молодость в «Спартаке»

В 33 года Горлукович вернулся в Россию, чьё гражданство принял после распада СССР. Сезон в «Алании» Сергей вспоминать не любит. «Это был очень неудачный эксперимент. Может быть, главная проблема заключалась в том, что я продолжал жить прежними, советскими мерками и понятиями», – говорил Горлукович. Через год Сергей оказался в московском «Спартаке», который позарез нуждался в защитнике. Перед началом сезона-1996 тяжёлую травму получил Дмитрий Хлестов и выбыл на длительный период.

«Какая разница, с кем играть – с «Барселоной» или Находкой?». Где сейчас Дмитрий Хлестов Скромный герой золотого «Спартака» 1990-х.

Возглавлявший тогда «Спартак» Георгий Ярцев вспоминал, как Горлукович приходил в команду.



«Буквально каждый был готов крутить пальцем у виска: этот Ярцев вообще ничего не понимает в футболе! Где Горлукович и где «Спартак»? А мне Серёжа был нужен для конкретной цели: помочь молодым ребятам! Они и сами по себе были не трусы, но им требовался дядька, который держал бы коллектив в кулаке», – признался Георгий Александрович в автобиографии Олега Романцева «Правда обо мне и «Спартаке».

За молодость ту команду Ярцева прозвали «пионеротрядом». Возраст большинства исполнителей в заявке на сезон-1996 не превышал 25 лет. Горлуковича, как самого взрослого и опытного футболиста, прозвали Дедом. Вторым по старшинству за ним шёл Валерий Шмаров (34 года и 31 год соответственно).

Фото: РИА Новости

Молодой «Спартак» с большим трудом выиграл чемпионство, и роль Горлуковича в этом триумфе сложно переоценить. Ярцев «полностью доверял ему молодёжь». Не обладая фирменной спартаковской техникой, именно он взял на себя роль лидера, выводил команду на поле с капитанской повязкой. Иногда даже чудеса творил, как в матче с «Ростсельмашем», когда забил со штрафного. «Он в жизни не бил штрафные, а тут подошёл, отодвинул всех – и засадил в девятку!» – вспоминал Ярцев. Горлукович вообще забивал редко: всего 15 голов за карьеру. Тем ценнее мяч в ворота «Ростсельмаша».

В чемпионском сезоне-1996 Горлукович принял участие в 32 матчах. В том же году в последний раз сыграл за сборную (на чемпионате Европы против Чехии — 3:3). А дальше – уже доигрывал: «Торпедо-ЗИЛ», «Чкаловец», нижегородский «Локомотив». Правда, процесс этот растянулся – финишировал Дед только в 41 год в армянском клубе «Мика».

Чем сейчас занимается Сергей Горлукович

По окончании карьеры Горлукович стал тренером. Первый опыт получил в «Мике», после чего трудился в «Спартаке» тренером-селекционером. Впоследствии Сергей Вадимович возглавлял «СКА-Энергию», «Авангард», «Витязь», «Байкал» и «Сочи». С 2014 года Горлукович сидит без тренерской работы. Репутация человека жёсткого и принципиального в нашем футболе работает больше против кандидата, чем за.



Горлукович никогда не жаловал прессу. На большинство звонков у него один ответ: «Я занят, позвоните позже». В попытке узнать, чем же так занят легендарный Дед, мы связались с Александром Кокоревым, заслуженным ветераном «Спартака». Оказалось, даже с красно-белых радаров Горлукович давно пропал. Последний раз он бегал за ветеранов год назад. Изредка Сергей Вадимович появляется на мероприятиях, которые организовывают для ветеранов «Спартака». Жаль, что Горлукович не даёт интервью. Спартаковскому Деду есть что вспомнить, рассказать.