Экс-вратарь «Спартака» нашёл новое место работы. Теперь Митрюшкин будет играть в Германии

Ещё пару лет назад Антон Митрюшкин, казалось, имел все шансы для попадания в сборную России и успешного выступления за рубежом. Воспитанник «Спартака» рано уехал в Швейцарию, имея за плечами мощный бэкграунд: золото и серебро чемпионатов Европы (до 17 и 19 лет соответственно). Летом Митрюшкин покинул «Сьон» и начал поиски нового клуба. Выбор Антона, мягко говоря, удивляет – «Фортуна» из Дюссельдорфа, которая выступает во второй Бундеслиге. Разбираемся, почему Митрюшкин выбрал этот вариант, и чего ждать от российского вратаря в ближайшие годы.
Карьера в «Сьоне» и уход из клуба
В родном «Спартаке» Митрюшкин провёл всего 4 матча за первую команду, пропустив в них 6 мячей. Шансов молодому вратарю почти не давали, после чего он решил перебраться в Европу. Антон перешёл в швейцарский клуб «Сьон», где сразу же громко заявил о себе. Неоднократно россиянин попадал в символические сборные тура чемпионата Швейцарии. В сезоне-2017/2018 Митрюшкин оказался в списке кандидатов на попадание в команду года. Тогда же Антон получил в «Сьоне» капитанскую повязку.
Несмотря на столь удачный дебют, Митрюшкин сбавил обороты. В первую очередь, из-за травм: за последние четыре сезона Антон трижды «сломался», и каждый раз повреждения носили серьёзный характер. Выделяется на общем фоне травма колена, полученная в ноябре 2017 года. Кроме «крестов» было ещё и повреждение хрящевой ткани коленного сустава. На полное восстановление ушло 14 месяцев! Лишь летом 2019 года Митрюшкин вернулся на поле, но действовал уже не так уверенно, как до травмы.
В июне 2020 года Митрюшкин покинул «Сьон» по окончании срока контракта. «Грустно покидать «Сьон». Несколько недель назад здесь родился мой первый ребёнок. Я чувствовал себя здесь очень хорошо. У меня хорошие отношения с фанатами клуба, поэтому останутся только положительные воспоминания о «Сьоне». Не знаю, что ждёт меня в будущем. У меня есть несколько вариантов, но я пока ничего не решил», – сказал Антон.
Просмотр в «Монако» и другие варианты
Спустя две недели после ухода из «Сьона» Митрюшкин уже находился на просмотре в «Монако». В первом же матче за монегасков Антон отметился «сухарём» – выйдя на замену по ходу товарищеской встречи с «Серкль Брюгге», он уверенно отыграл на ноль.
Митрюшкин не попал в заявку на следующий матч «Монако» против «Стандарда». В тот же день Антон выступил с заявлением по поводу своего будущего. «Главными инициаторами моего приезда в «Монако» были бывший главный тренер Роберт Морено и тренер вратарей. Они рассматривали меня в качестве голкипера, способного навязать конкуренцию, играть первым номером в «Монако». Я тренировался с командой две недели, провёл товарищескую игру. Должен был подписать полноценный контракт с «Монако», но руководство клуба решило сменить главного тренера», – признался Митрюшкин изданию Metaratings.
Нико Ковач, возглавивший команду, хотел на деле проверить Митрюшкина. Россиянин же, в свою очередь, заявил, что «у него нет столько времени». «У меня есть другие варианты и предложения, я не могу заставлять ждать людей и другие команды, – сказал Антон. – Предложений много, из разных лиг. Я принял решение покинуть «Монако», нужно двигаться дальше». По информации «СЭ», Митрюшкин имел варианты продолжения карьеры в России. Transfermarkt сообщал об интересе к голкиперу со стороны «Монпелье».
Зачем Митрюшкин перешёл в «Фортуну»
19 октября немецкий клуб «Фортуна» в своём «твиттере» заявил, что Митрюшкин находится у них на просмотре. Сегодня же появилась информация, что Антон уже подписал контракт с клубом из Дюссельдорфа. Первым об этом сообщил Sport24, наши источники также подтверждают эту информацию. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2020/2021.
«Фортуна» в прошлом сезоне вылетела из первой Бундеслиги. Команду покинули многие лидеры, в частности Каан Айхан, защитник сборной Турции (перешёл в «Сассуоло»). Клуб из Дюссельдорфа стартовал во второй Бундеслиге крайне неудачно: после четырёх туров всего четыре набранных очка и 12-е место в турнирной таблице. При этом «Фортуна», несмотря на провал на старте сезона, наверняка будет бороться за выход в первую Бундеслигу.
Главным конкурентом Митрюшкина за место в основе «Фортуны» является Флориан Кастенмайер, 23-летний немецкий вратарь. В 2016 году он, будучи игроком «Аугсбурга», получал вызов в молодёжную сборную Германии. Transfermarkt оценивает Кастенмайера в 2 млн евро, Митрюшкина – в 1,8 млн евро. По сравнению с «Монако», в «Фортуне» Антон может рассчитывать на большое количество игрового времени. В стане монегасков соперник был куда серьёзнее (Бенжамен Леком).
Для Митрюшкина переход в «Фортуну», по сути, ничего не поменял. Разница в футбольном плане между Швейцарией и второй лигой Германии не слишком велика. Разве что, нет борьбы за еврокубки, как это было в «Сьоне». Вопрос, сможет ли новый клуб Митрюшкина выйти в первую Бундеслигу. И главное – как будет играть сам Антон.
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