Экс-вратарь «Спартака» нашёл новое место работы. Теперь Митрюшкин будет играть в Германии

Ещё пару лет назад Антон Митрюшкин, казалось, имел все шансы для попадания в сборную России и успешного выступления за рубежом. Воспитанник «Спартака» рано уехал в Швейцарию, имея за плечами мощный бэкграунд: золото и серебро чемпионатов Европы (до 17 и 19 лет соответственно). Летом Митрюшкин покинул «Сьон» и начал поиски нового клуба. Выбор Антона, мягко говоря, удивляет – «Фортуна» из Дюссельдорфа, которая выступает во второй Бундеслиге. Разбираемся, почему Митрюшкин выбрал этот вариант, и чего ждать от российского вратаря в ближайшие годы.

Пропавшие таланты. Что сейчас с дарованиями «Спартака», от которых так многого ждали Рыжков, Козлов, Малоян, Прудников: казалось, они – будущее сборной России.

Карьера в «Сьоне» и уход из клуба

В родном «Спартаке» Митрюшкин провёл всего 4 матча за первую команду, пропустив в них 6 мячей. Шансов молодому вратарю почти не давали, после чего он решил перебраться в Европу. Антон перешёл в швейцарский клуб «Сьон», где сразу же громко заявил о себе. Неоднократно россиянин попадал в символические сборные тура чемпионата Швейцарии. В сезоне-2017/2018 Митрюшкин оказался в списке кандидатов на попадание в команду года. Тогда же Антон получил в «Сьоне» капитанскую повязку.

Несмотря на столь удачный дебют, Митрюшкин сбавил обороты. В первую очередь, из-за травм: за последние четыре сезона Антон трижды «сломался», и каждый раз повреждения носили серьёзный характер. Выделяется на общем фоне травма колена, полученная в ноябре 2017 года. Кроме «крестов» было ещё и повреждение хрящевой ткани коленного сустава. На полное восстановление ушло 14 месяцев! Лишь летом 2019 года Митрюшкин вернулся на поле, но действовал уже не так уверенно, как до травмы.

Чудовищная ошибка Антона Митрюшкина. Как? Он не играл 19 месяцев. И в первом матче случилось вот это.

В июне 2020 года Митрюшкин покинул «Сьон» по окончании срока контракта. «Грустно покидать «Сьон». Несколько недель назад здесь родился мой первый ребёнок. Я чувствовал себя здесь очень хорошо. У меня хорошие отношения с фанатами клуба, поэтому останутся только положительные воспоминания о «Сьоне». Не знаю, что ждёт меня в будущем. У меня есть несколько вариантов, но я пока ничего не решил», – сказал Антон.

Просмотр в «Монако» и другие варианты

Спустя две недели после ухода из «Сьона» Митрюшкин уже находился на просмотре в «Монако». В первом же матче за монегасков Антон отметился «сухарём» – выйдя на замену по ходу товарищеской встречи с «Серкль Брюгге», он уверенно отыграл на ноль.

Митрюшкин не попал в заявку на следующий матч «Монако» против «Стандарда». В тот же день Антон выступил с заявлением по поводу своего будущего. «Главными инициаторами моего приезда в «Монако» были бывший главный тренер Роберт Морено и тренер вратарей. Они рассматривали меня в качестве голкипера, способного навязать конкуренцию, играть первым номером в «Монако». Я тренировался с командой две недели, провёл товарищескую игру. Должен был подписать полноценный контракт с «Монако», но руководство клуба решило сменить главного тренера», – признался Митрюшкин изданию Metaratings.

Нико Ковач, возглавивший команду, хотел на деле проверить Митрюшкина. Россиянин же, в свою очередь, заявил, что «у него нет столько времени». «У меня есть другие варианты и предложения, я не могу заставлять ждать людей и другие команды, – сказал Антон. – Предложений много, из разных лиг. Я принял решение покинуть «Монако», нужно двигаться дальше». По информации «СЭ», Митрюшкин имел варианты продолжения карьеры в России. Transfermarkt сообщал об интересе к голкиперу со стороны «Монпелье».

Зачем Митрюшкин перешёл в «Фортуну»

19 октября немецкий клуб «Фортуна» в своём «твиттере» заявил, что Митрюшкин находится у них на просмотре. Сегодня же появилась информация, что Антон уже подписал контракт с клубом из Дюссельдорфа. Первым об этом сообщил Sport24, наши источники также подтверждают эту информацию. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2020/2021.

«Фортуна» в прошлом сезоне вылетела из первой Бундеслиги. Команду покинули многие лидеры, в частности Каан Айхан, защитник сборной Турции (перешёл в «Сассуоло»). Клуб из Дюссельдорфа стартовал во второй Бундеслиге крайне неудачно: после четырёх туров всего четыре набранных очка и 12-е место в турнирной таблице. При этом «Фортуна», несмотря на провал на старте сезона, наверняка будет бороться за выход в первую Бундеслигу.

Главным конкурентом Митрюшкина за место в основе «Фортуны» является Флориан Кастенмайер, 23-летний немецкий вратарь. В 2016 году он, будучи игроком «Аугсбурга», получал вызов в молодёжную сборную Германии. Transfermarkt оценивает Кастенмайера в 2 млн евро, Митрюшкина – в 1,8 млн евро. По сравнению с «Монако», в «Фортуне» Антон может рассчитывать на большое количество игрового времени. В стане монегасков соперник был куда серьёзнее (Бенжамен Леком).

Для Митрюшкина переход в «Фортуну», по сути, ничего не поменял. Разница в футбольном плане между Швейцарией и второй лигой Германии не слишком велика. Разве что, нет борьбы за еврокубки, как это было в «Сьоне». Вопрос, сможет ли новый клуб Митрюшкина выйти в первую Бундеслигу. И главное – как будет играть сам Антон.