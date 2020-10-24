Секреты «Газпром Арены»: работа в пандемию, расходы, распознавание лиц и что там с Евро

В следующем году на «Газпром Арене» пройдут сразу два больших события: финал Лиги чемпионов и Евро. Стадион сейчас вовсю готовится, и о переносе матчей чемпионата Европы, как писал The Sun, там даже и не слышали. Мы поговорили с генеральным директором арены Владимиром Литвиновым, и узнали много интересного:

– как новая реальность повлияла на работу стадиона;



– в чём заключается подготовка арены к Евро;



– почему сложно загрузить стадион большим количеством мероприятий;



– сколько стоит час выступления артиста на «Газпром арене»;



– сколько камер на стадионе и как работает система видеопознания лиц;



– откуда смотреть закат и как не заблудиться на огромном стадионе.

Стадион в эпоху коронавируса: социальная дистанция, «ковид-диссиденты» и затраты на средства защиты

Московский клуб наказали за необеспечение санитарно-эпидемиологических мер как раз на матче с «Зенитом»: сначала КДК оштрафовал на 300 тысяч, потом такую же сумму обязали выплатить уже в суде. В подобной ситуации легко может оказаться любой клуб, тем более что после громкой истории со «Спартаком» Роспотребнадзор будет следить за ситуацией на трибунах ещё тщательнее.

«Спартак» отделался штрафом. Но суд с Роспотребнадзором – сигнал всей РПЛ Носите маски, перчатки и соблюдайте дистанцию.

«Здесь должна быть синергия, – объясняет Литвинов. – Клуб и стадион должны принимать эффективные, но при этом комфортные для зрителей меры по обеспечению соблюдения требований стандарта безопасности РФС и Роспотребнадзора. Важно, чтобы у зрителей была к этому воля – они должны осознавать свою персональную ответственность. Клуб много делает для выполнения требований РФС и соблюдения мер локального регламента, согласованного Роспотребнадзором. Мы проводим регулярную дезинфекцию, разместили на стадионе огромное количество санитайзеров, выдаём зрителям маски, повесили множество разного рода информационных материалов, наклеек, разметили ограничительные линии для соблюдения социальной дистанции и т.п.

Мы регулярно отчитываемся перед Роспотребнадзором – все шаги и мероприятия согласовываем с ними. Представители ведомства регулярно смотрят, как мы выполняем требования регламента и устные обещания. Так что к «Спартаку» пришёл Роспотребнадзор, а от нас он и не уходил. В марте они взяли нас под прицел – всё же большой объект, который вмещает 60 тысяч. Так что мы под колпаком (смеётся).»

Несмотря на это, клуб всё равно регулярно штрафуют – на «вираже» с соблюдением дистанции и масками дела обстоят гораздо хуже, чем на других секторах.

«На «вираже» люди ведут себя по-разному: кто-то носит маску, кто-то нет, – говорит Литвинов. – Есть группа ковид-диссидентов (смеётся). Они молоды, сильны, задорны и не верят, что вирус представляет для них угрозу. К сожалению, их не заботит то, что он может представлять опасность для других людей. Мы, естественно, ведём работу, постоянно находимся в диалоге разъясняем «виражу» ситуацию».

Помимо штрафов, есть и другая статья расходов из-за коронавируса – затраты на санитарные меры и проведение регулярных тестирований: дезинфекцию стадиона, покупку масок, перчаток и санитайзеров, оборудования. По словам Литвинова, разовая закупка в прошлом сезоне при высоких ценах на средства защиты обошлась стадиону чуть меньше 10 млн рублей, сейчас на всё это уходит порядка 1,5 – 1,7 млн на каждый домашний матч.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«По прогнозам – если брать полный футбольный сезон с условием применения средств против вируса, ограничений и так далее – расходы могут составить не менее 100 миллионов рублей. И это ещё зависит от того, насколько сильной будет вторая волна. У нас же не только на «Газпром Арене» проходят матчи: женская команда, Зенит-2, молодежка, юноши – проводят матчи на стадионе «Смена». Футбол идёт постоянно, и всё время довольно большому количеству людей надо сдавать тесты. А один тест – это 2 тысячи рублей. Когда матчей не было, мы сократили объём деятельности и количество работников – за месяц операционные расходы упали на 25-30%. Понятно, что расходы стадиона снижаются, когда матчи не проводятся».

– Могут ли зрители как-то компенсировать затраты?

– К сожалению, затраты на выполнение требований регламентов в период коронавирусных ограничений крайне высоки. Но при проведении матчей без зрителей упадут доходы клуба: абонементы, билеты, спонсоры и т.д. Всем выгодно, чтобы матчи проходили со зрителями: мерч продаётся, еда продаётся, реклама работает, футболисты играют в привычной атмосфере. Деньги от игрового дня крайне важная статья доходов для клуба, особенно на мачтах Лиги Чемпионов, где несколько иная аудитория, другой мерч.

€ 381,5 млн потратили клубы РПЛ на трансферы за год. Из них почти € 100 млн – один «Зенит» Подсчитали все траты за три трансферных окна.

Евро на «Газпром Арене»: в чём заключается подготовка стадиона и сколько это стоит

Британский таблоид The Sun пугает, что у Санкт-Петербурга могут отнять право на проведение чемпионата Европы, но стадион вовсю готовится принимать гостей следующим летом: на «Газпром Арене» пройдут три матча группового этапа и один – четвертьфинал. Никаких изменений – весь пакет подготовки к турниру актуален.

«Единственное, мы пока не знаем, как будут проводиться матчи, – говорит Литвинов. – В УЕФА сейчас разрабатывают разные сценарии проведения мероприятий в зависимости от прогнозов по ситуации с коронавирусом. То же самое ждут и от каждого города до конца этого года. В феврале всё рассмотрят, в начале марта примут решение. Видимо, будут обсуждать количество зрителей, меры безопасности, формат проведения турнира».

Стадион получил от УЕФА 20 млн рублей в качестве компенсации расходов при подготовке к матчам Евро-2020. Но потратить предстоит ещё немало – список того, что нужно сделать согласно требованиям европейской организации, достаточно большой:

– обустроить кабельные трассы, по которым вещатель проложит провода,



– выстроить систему пандусов и прочую инфраструктуру в связи с изменившимися требованиями для маломобильных категорий зрителей;



– обеспечить комплекс мер и работ по обеспечению энергетической безопасности объекта (у части инженерных систем должен быть повышенный класс);



– обеспечить информационную безопасность;



– обустроить зоны hospitality и реновацию спортивной зоны;



– и другое.

Фото: fc-zenit.ru

«У стадиона и соответственно у клуба есть своя инвестиционная программа, касающаяся, например, замены металло-галогеновых ламп спортивного освещения на светодиодные для организации предматчевых шоу, развития кейтеринговых зон, обустройства новых зон гостеприимства, – объясняет Литвинов. – А УЕФА планирует, как эти зоны задействовать для своих клиентских групп, и эту историю нужно поженить, скажем так. Тут работ очень много. Многие из них коррелируют либо с требованиями, задачами и планами УЕФА, то есть влияют на их решения и процессы, связанные и с коммерческой деятельностью в отношении матчей, и с логистикой. Ряд работ выполняет локальная организационная структура Евро-2020, с которой мы находимся в тесном контакте. Они, например, отвечают за подготовку и обеспечение работоспособности всей временной инфраструктуры, которая была построена к чемпионату мира. Они сейчас её обслуживают, совершенствуют инженерные системы и системы безопасности, которая находится во времянке».

После сдачи стадиона в 2018 году на арене осталось немало пустых помещений с голыми стенами – для будущих проектов. А теперь там отделываются и перепланировываются помещения, обустраиваются, например, кухни, дорабатываются системы энергоснабжения, вентиляции и водоснабжения. К Евро там появятся лаунджи, зоны hospitality и рестораны.

«Ведётся огромная работа, в которую инвестируются сотни миллионов рублей, – поясняет Литвинов. – Во что-то вкладывается исключительно клуб, во что-то – партнёры клуба, во что-то – паритетно в долях».

Подготовка к Евро – часть большой программы по коммерциализации стадиона, которую собирается реализовать клуб. На данный момент разрабатывается концепция развития стадиона и прилегающих территорий, чтобы арена была эффективно задействована 365 дней в году.

«Тут речь идёт и о тематических парках, и спортивных кластерах, и прочих центрах притяжения: флагманском магазине, интерактивном музее с задействованием внутренних помещений стадиона, исторических павильонах, зонах ресторанов и общественных пространствах, – поясняет Литвинов. – У нас в горизонте 15 лет разрабатывается довольно масштабная стратегия развития стадиона и задействования прилегающих территорий».

Эксплуатация «Газпром Арены» стоит колоссальных денег. Чтобы выйти на приемлемый уровень, нужно примерно пять лет с момента сдачи стадиона (это 2018 год)

Открывающаяся крыша, выкатное поле, полностью замкнутый тепловой контур (когда на улице -15, а внутри — +15) – всё это требует существенных энергетических затрат и сложных систем, а значит больших денег. С открытием новых общественных пространств и ресторанов финансовая нагрузка станет ещё больше. По оценке Литвинова, чтобы достичь баланса необходимо пять лет с момента сдачи стадиона в эксплуатацию. Она состоялась два года назад, поэтому ещё три в арену будут инвестировать серьёзные финансовые средства, чтобы сделать её технологичной и эффективной.

«Что касается стоимости строительства стадиона – это бесконечная тема для дискуссий. Да, возможно, если бы клуб строил стадион, подобный проект можно было бы построить быстрее и дешевле. Но нужно учитывать тот факт, что за время строительства он неоднократно и существенно менялся. Стадион получился крайне сложным и с точки зрения архитектуры, и технически. Это влияет на стоимость эксплуатации. Стадиона с подобными параметрами в мире больше нет: с раздвижной крышей – несколько, с выкатываемым полем, насколько мне известно – всего пять, а чтобы всё в одном месте и с таким количеством инженерных систем – нет. Также у нас в комплексе есть двухуровневые парковки, 16 оборудованных системами контроля доступа и досмотровым оборудованием входных групп, а ещё под 40 гектаров территории, на которых деревья, газоны, и так далее. Содержание и обслуживание этого всего стоит больших денег. Важна также технологичность и энергоэффективность. Чтобы не горел свет, где не надо, был рациональный расход воды и качественный тепловой контур — чтобы зимой не выдувало тепло. Проект стадиона уникальный и сложный, при этом невозможно говорить о том, что там всё гармонично, красиво и продуманно. Есть избыточные решения, а некоторые системы отсутствуют в принципе или они неэффективны, в том числе из-за того, что в процессе проектирования и строительства применялись, например, устаревшие строительные нормы, решения, материалы и оборудование».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

К сожалению, большие расходы на стадион переносятся и на организаторов концертов. Они к нам приходят и говорит: «Хотим провести мероприятие». Мы им говорим: «Welcome, но аренда будет стоить вот столько». Они падают в обморок: «Что ж так дорого!» А потому что объект дорог в эксплуатации.

– Сколько стоит час выступления артиста на арене?

– Трудно ответить. Условно, есть некоторые расценки на отдельные блоки или «пакеты», помещения, услуги, но может прийти «Ленинград» или «Рамштайн» и арендовать весь стадион сразу вместе с набором услуг. Это ни один, ни пять и даже ни десять миллионов. Стадион-то и его территория огромные. Если, согласно техническому заданию, задействуется часть стадиона, и организаторы мероприятия планируют использовать, например, только арену, одну трибуну, определённые помещения, тогда выстраивается более гуманная цена, поскольку себестоимость подготовки ниже. В любом случае наступает переговорный процесс с организаторами, на котором уточняются все детали, перечень задействованных помещений, систем и оказываемых площадкой услуг. А так, аренда для концерта может стоить и 20 млн. У нас тяжёлая экономика, и многое зависит от глубины проработки технического задания.

На концертах можно неплохо зарабатывать, как и на других мероприятиях, но загрузить ими футбольный стадион, по словам Литвинова, не так уж просто: в том числе потому, что мало свободных окон из-за футбола.

«У нас есть окно в сентябре, в октябре и пара-тройка свободных недель летом. Зима – это тоже определённая специфика, но у нас есть преимущество, потому что поле выкатывается и у стадиона есть крыша. То есть мы исполнителю или организатору гарантируем, что концерт состоится, потому что внутри будет сухо и тепло. По моей информации, у нас почти все окна, которые возможны в следующем году для проведения концертов, уже забронированы. Их будет пять, плюс одно крупное спортивное мероприятие. А ещё не забываем про матчи Евро.

Рассматривается проект проведения эко-ралли, например. Внутри стадиона выстраивается ледовая трасса, и автомобили на экологичных источниках топлива гоняют по кругу. Рассматривались, например, выступления мотоциклистов и машин с огромными колёсами – это тоже довольно зрелищные мероприятия, которые регулярно и с успехом проходят на стадионах мира и собирают огромное количество людей. На стадионе ещё многое предстоит сделать, чтобы привлекать людей, которые туда приходят с какими-то иными целями, нежели концерты. Но если мы говорим про заметные деньги, то пока это, конечно, только концерты и футбол».

Некоторые мероприятия невозможно провести с хорошей доходностью, но без них никак: они нужны для популяризации стадиона. Для таких целей, например, стадион предоставляли артистам для сьёмок клипов.

«Существуют различные социальные и партнёрские программы, – объясняет Литвинов. – Это могут быть и студенты, и представители строительных организаций, которым интересно посетить стадион. Какую-то заметную прибыль получить практически невозможно, но проводить их надо – это популяризирует стадион. Также на стадионе снимаются фильмы, клипы. Кто-то платит, кто-то отдаёт бартером, кто-то нет – ситуации разные. В любом случае, стадион надо раскручивать. Люди приходят, зрители получают эмоции, организаторы реализуют свои идеи, а потом всё распространяется, как сарафанное радио. Малоизвестный артист снял клип, завтра пришёл более известный. Глядишь, приедет какая-нибудь мегазвезда».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Несколько фактов и советов: 2000 камер, откуда смотреть закат и как не заблудиться

Система распознавания лиц

«Вираж» долго был против, чтобы подобную систему устанавливали на их трибуне, но камеры всё же поставили – теперь их планируют поставить по всему стадиону. Система действительно работает:

«Рано или поздно мы вычисляем всех нарушителей правил пребывания на стадионе, зрителей, например, использующих пиротехнику или вывешивающих несогласованные баннеры, – рассказывает Литвинов. – Система полностью справляется со своей задачей. У нас может использоваться несколько различных баз данных – не только наши, но и те, которые относятся к органам правопорядка, – и более 2000 камер по всему стадиону. Биометрические данные фиксируются и хранятся в базе данных. Если болельщик что-то нарушил, попал в базу, то при входе на стадион он идентифицируется по биометрическим параметрам. Если и не с первого раза, то всё равно это произойдёт довольно быстро. Были факты и краж, и драк, но благодаря технической оснащённости подавляющие большинство нарушителей распознаётся, если нарушение серьёзное, то они могут понести ответственность в рамках правового поля. Так что советую меньше безобразничать на стадионе.»

Навигация

Если вы когда-нибудь были на «Газпром Арене», то наверняка ловили себя на мысли, что навигация там просто ужасна. Плохая новость: так будет до конца Евро-2020.



«К сожалению, проектом не была предусмотрена система навигации, – объясняет Литвинов. – Всё реализовали в минимальном объёме, который, по сути, представлял собой маркировку помещений, лифтов и лестниц. К Кубку конфедераций и ЧМ не без усилий клуба и стадиона навигация была сделана в минимальном объёме. В данный момент она достаточно развита, но всё ещё является временной. Новая навигация проектируется, всё находится в процессе, она будет введена постепенно и не раньше, чем через год. Стадион крайне сложен, я тоже там могу заблудиться. Были случаи».

Закат

С любой трибуны подняться на седьмой этаж на лифте или по лестнице на круговую стеклянную галерею. Оттуда открываются прекрасные виды.