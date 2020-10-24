«Спартак» и ЦСКА забуксуют. Прогнозы на 12-й тур РПЛ

В 11-м туре никто из лидеров не оступился и клубы набрали важные три очка. Наш эксперт Сергей Кирьяков заработал 11 очков. Он угадал результат матча «Краснодар» — «Рубин», разницу голов в игре «Зенит» — «Сочи» и исходы встреч «Локомотив» — «Уфа», «Химки» — «Спартак» и «Арсенал» — «Урал».
Читатель Дмитрий Шляков из Череповца верно предсказал счёт матча «Локомотив» — «Уфа», разницу в игре ЦСКА — «Динамо» и исходы встреч «Зенит» — «Сочи», «Химки» — «Спартак» и «Ротор» — «Тамбов». Это тоже 11 баллов.
Корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов набрал 4 очка, угадав исходы матчей «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Уфа», «Химки» — «Спартак» и «Ростов» — «Ахмат».
Таблица после 11-го тура
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Играем дальше.
Прогноз специалистов
Сергей Силкин, бывший главный тренер «Динамо»:
«Динамо» — «Сочи» — 2:1
Новый тренер — очередная встряска для команды. Отсутствие главного тренера в матче против ЦСКА сказалось на игре динамовцев: не было видно целостности команды.
«Зенит» — «Рубин» — 3:1
Понятно, что «Зенит» проиграл дома в Лиге чемпионов, но, играя дома, они должны отобрать три очка у казанского клуба. У «Рубина» есть Кварацхелия, поэтому он забьёт один гол.
«Локомотив» — «Ротор» — 3:1
«Локомотив» нормально сыграл в Лиге чемпионов, и это должно дать настроение команде перед «Ротором». «Железнодорожники» опытнее, плюс обладают хорошими нападающими — приход Зе Луиша тому подтверждение. «Ротор» больше обороняется и играет вторым номером, тем самым не сможет противостоять «Локомотиву».
«Краснодар» — «Спартак» — 1:1
Игра должна быть боевая, но всё зависит от того, смогут ли команды выйти в оптимальных составах.
«Урал» — «Тамбов» — 2:0
«Урал» играет не стабильно, но они должны забирать очки у таких команд, как «Тамбов». Жду победу хозяев с разницей в два мяча.
«Ростов» — «Химки» — 2:1
«Ростов» пока далёк от игры прошлого сезона, к тому же команду покинули ведущие игроки. Класс у них выше, чем у «Химок», поэтому победа будет за счёт суммы исполнительского мастерства команды.
«Ахмат» — «Уфа» — 2:1
«Уфа» играет в закрытый футбол. «Ахмат» на выезде очков особо не набирает, и где им их набирать, если не с такими командами.
ЦСКА — «Арсенал» — 2:2
ЦСКА выше классом, но всё будет зависеть от восстановления после матча Лиги Европы. Молодые команды обычно оставляют в таких играх много психологических сил. Если смогут восстановиться — всё будет нормально, если нет — ничья.
Прогноз читателей
Александр Осокин (Санкт-Петербург):
«Динамо» — «Сочи» — 2:1
Команды являются соседями по турнирной таблице и проиграли в прошлом туре с одинаковым счётом 1:3. В «Динамо» пришёл новый главный тренер, а это значит, что мотивация москвичей будет большой. Возможно, этого даже хватит для победы.
«Зенит» — «Рубин» — 1:1
Действующий чемпион и лидер чемпионата принимает крепкую, а главное — играющую команду Леонида Слуцкого. Силу «Зенита» в России знают все. Игра же и результаты «Рубина» в этом сезоне оставляют неоднозначное впечатление. Также в минус «Рубину» идёт персональная статистика Слуцкого в играх против «Зенита». Вместе с тем, учитывая не самый лёгкий матч питерцев в Лиге чемпионов во вторник, думаю, «Рубин» готов заработать ничью в этом матче.
«Локомотив» — «Ротор» — 2:1
Ставлю на победу «Локомотива», но до небольшой сенсации коллективу Александра Хацкевича не хватит совсем немного.
«Краснодар» — «Спартак» — 3:1
«Спартаку» во многих играх сезона нужного результата помогала добиться удача, но в Краснодаре её действие прервётся. Продолжат ли снова забивать красно-белые? Да, но при этом продолжат допускать много моментов у собственных ворот. В персональном противостоянии Максименко и Сафонова явного победителя не будет, а вот оборона команд поможет своим вратарям с разной долей успеха. Высокая вероятность пенальти в ворота «Спартака».
«Урал» — «Тамбов» — 1:1
«Тамбову» просто должно немного повезти в этом матче. Игра нереализованных моментов «Урала».
«Ростов» — «Химки» — 3:0
Коллектив Валерия Карпина после вылета из Лиги Европы выглядит достаточно уверенно. Рискну поставить на крупную победу ростовчан.
«Ахмат» — «Уфа» — 2:0
Грозненцы при своих болельщиках традиционно выглядят неплохо, вот и в этом матче должно обойтись без неожиданностей. Команда Рашида Рахимова по-прежнему выглядит слабо и вряд ли навяжет серьёзную борьбу.
ЦСКА — «Арсенал» — 1:1
В Москве последние две игры в рамках чемпионата «армейцы» проиграли тулякам. Думаю, для команды Виктора Гончаренко этот матч будет также трудным, в том числе из-за начавшейся Лиги Европы. «Арсеналу» удастся не проиграть в Москве.
Прогноз журналистов
Евгений Кустов, ответственный секретарь «Чемпионата»:
«Динамо» — «Сочи» — 1:2
Новый тренер москвичей только-только приступил к работе, и я не уверен, что он успеет так перестроить команду, чтобы она справилась с крепкими сочинцами. У «Динамо» всё впереди, но в этой игре жду поражения.
«Зенит» — «Рубин» — 3:1
Хозяевам нужно реабилитироваться, и пусть казанцы довольно крепки, но вряд ли сумеют отобрать очки на чужом поле. Результаты «Рубина» на старте сезона для этого недостаточно убедительны.
«Локомотив» — «Ротор» — 2:0
Беспросветный аутсайдер РПЛ вряд ли сумеет что-то противопоставить «Локо». Хозяева прекрасно понимают: нужно пользоваться лёгким календарём и окончательно догонять лидеров.
«Краснодар» — «Спартак» — 2:1
Красно-белые время от времени ходят по тонкому льду, и я не уверен, что на сей раз им снова повезёт. Плюс большие вопросы по линии атаки: Бакаев и Кокорин абсолютно неубедительны, у Понсе и Соболева травмы. Хороший шанс для «Краснодара» вернуться в борьбу за самые высокие места.
«Урал» — «Тамбов» — 2:1
Крайне важная игра для обеих команд, которые в нынешнем сезоне примерно равны по силам. В такой ситуации «Уралу» должен помочь фактор своего поля.
«Ростов» — «Химки» — 2:1
Не думаю, что команда Карпина легко одержит победу. Химчане усилились, а «Ростову» нужно перестраивать состав после недавних трансферов, и всё-таки три очка южане должны взять, тем более у себя дома.
«Ахмат» — «Уфа» — 2:1
И снова считаю, что важным окажется фактор своего поля. Да и в целом «Ахмат» в этом сезоне сильнее — по результатам и тем более составу.
ЦСКА — «Арсенал» — 2:1
У «армейцев» будет время, чтобы отойти от матча Лиги Европы. Не хочется повторяться, но и тут я считаю важным, что игра пройдёт именно в Москве, что поможет ЦСКА. Ну а «Арсенал» пока не так хорош, как в предыдущие сезоны.
- 24 октября 2020
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