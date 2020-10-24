«Спартак» и ЦСКА забуксуют. Прогнозы на 12-й тур РПЛ

В 11-м туре никто из лидеров не оступился и клубы набрали важные три очка. Наш эксперт Сергей Кирьяков заработал 11 очков. Он угадал результат матча «Краснодар» — «Рубин», разницу голов в игре «Зенит» — «Сочи» и исходы встреч «Локомотив» — «Уфа», «Химки» — «Спартак» и «Арсенал» — «Урал».



Читатель Дмитрий Шляков из Череповца верно предсказал счёт матча «Локомотив» — «Уфа», разницу в игре ЦСКА — «Динамо» и исходы встреч «Зенит» — «Сочи», «Химки» — «Спартак» и «Ротор» — «Тамбов». Это тоже 11 баллов.



Корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов набрал 4 очка, угадав исходы матчей «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Уфа», «Химки» — «Спартак» и «Ростов» — «Ахмат».

Таблица после 11-го тура

Специалисты — 108



Журналисты — 100



Читатели — 88



Играем дальше.

Прогноз специалистов

Сергей Силкин, бывший главный тренер «Динамо»:

«Динамо» — «Сочи» — 2:1

Новый тренер — очередная встряска для команды. Отсутствие главного тренера в матче против ЦСКА сказалось на игре динамовцев: не было видно целостности команды.



«Зенит» — «Рубин» — 3:1

Понятно, что «Зенит» проиграл дома в Лиге чемпионов, но, играя дома, они должны отобрать три очка у казанского клуба. У «Рубина» есть Кварацхелия, поэтому он забьёт один гол.



«Локомотив» — «Ротор» — 3:1

«Локомотив» нормально сыграл в Лиге чемпионов, и это должно дать настроение команде перед «Ротором». «Железнодорожники» опытнее, плюс обладают хорошими нападающими — приход Зе Луиша тому подтверждение. «Ротор» больше обороняется и играет вторым номером, тем самым не сможет противостоять «Локомотиву».



«Краснодар» — «Спартак» — 1:1

Игра должна быть боевая, но всё зависит от того, смогут ли команды выйти в оптимальных составах.

Дискриминация «Спартака»? Красно-белые придумали, как обойти запрет Роспотребнадзора Тедеско готов поменяться кругами. А Карпин?

«Урал» — «Тамбов» — 2:0

«Урал» играет не стабильно, но они должны забирать очки у таких команд, как «Тамбов». Жду победу хозяев с разницей в два мяча.



«Ростов» — «Химки» — 2:1

«Ростов» пока далёк от игры прошлого сезона, к тому же команду покинули ведущие игроки. Класс у них выше, чем у «Химок», поэтому победа будет за счёт суммы исполнительского мастерства команды.



«Ахмат» — «Уфа» — 2:1

«Уфа» играет в закрытый футбол. «Ахмат» на выезде очков особо не набирает, и где им их набирать, если не с такими командами.



ЦСКА — «Арсенал» — 2:2

ЦСКА выше классом, но всё будет зависеть от восстановления после матча Лиги Европы. Молодые команды обычно оставляют в таких играх много психологических сил. Если смогут восстановиться — всё будет нормально, если нет — ничья.

По трансферу Гайча в ЦСКА пока очень много вопросов. Несмотря на его дебютный гол Из всех летних приобретений на стабильном уровне играет только Зайнутдинов.

Прогноз читателей

Александр Осокин (Санкт-Петербург):

«Динамо» — «Сочи» — 2:1

Команды являются соседями по турнирной таблице и проиграли в прошлом туре с одинаковым счётом 1:3. В «Динамо» пришёл новый главный тренер, а это значит, что мотивация москвичей будет большой. Возможно, этого даже хватит для победы.

«Зенит» — «Рубин» — 1:1

Действующий чемпион и лидер чемпионата принимает крепкую, а главное — играющую команду Леонида Слуцкого. Силу «Зенита» в России знают все. Игра же и результаты «Рубина» в этом сезоне оставляют неоднозначное впечатление. Также в минус «Рубину» идёт персональная статистика Слуцкого в играх против «Зенита». Вместе с тем, учитывая не самый лёгкий матч питерцев в Лиге чемпионов во вторник, думаю, «Рубин» готов заработать ничью в этом матче.



«Локомотив» — «Ротор» — 2:1

Ставлю на победу «Локомотива», но до небольшой сенсации коллективу Александра Хацкевича не хватит совсем немного.



«Краснодар» — «Спартак» — 3:1



«Спартаку» во многих играх сезона нужного результата помогала добиться удача, но в Краснодаре её действие прервётся. Продолжат ли снова забивать красно-белые? Да, но при этом продолжат допускать много моментов у собственных ворот. В персональном противостоянии Максименко и Сафонова явного победителя не будет, а вот оборона команд поможет своим вратарям с разной долей успеха. Высокая вероятность пенальти в ворота «Спартака».



«Урал» — «Тамбов» — 1:1

«Тамбову» просто должно немного повезти в этом матче. Игра нереализованных моментов «Урала».



«Ростов» — «Химки» — 3:0

Коллектив Валерия Карпина после вылета из Лиги Европы выглядит достаточно уверенно. Рискну поставить на крупную победу ростовчан.

Мощная трансферная кампания «Ростова»: обновили команду, но остались в плюсе Стратегия «купить-раскрыть-заработать» в деле.

«Ахмат» — «Уфа» — 2:0

Грозненцы при своих болельщиках традиционно выглядят неплохо, вот и в этом матче должно обойтись без неожиданностей. Команда Рашида Рахимова по-прежнему выглядит слабо и вряд ли навяжет серьёзную борьбу.



ЦСКА — «Арсенал» — 1:1

В Москве последние две игры в рамках чемпионата «армейцы» проиграли тулякам. Думаю, для команды Виктора Гончаренко этот матч будет также трудным, в том числе из-за начавшейся Лиги Европы. «Арсеналу» удастся не проиграть в Москве.

Прогноз журналистов

Евгений Кустов, ответственный секретарь «Чемпионата»:

«Динамо» — «Сочи» — 1:2

Новый тренер москвичей только-только приступил к работе, и я не уверен, что он успеет так перестроить команду, чтобы она справилась с крепкими сочинцами. У «Динамо» всё впереди, но в этой игре жду поражения.

Первое интервью Шварца в «Динамо». Рассказал о целях, отношениях с Тедеско и игре Немец полон амбиций и оптимизма.

«Зенит» — «Рубин» — 3:1

Хозяевам нужно реабилитироваться, и пусть казанцы довольно крепки, но вряд ли сумеют отобрать очки на чужом поле. Результаты «Рубина» на старте сезона для этого недостаточно убедительны.

«Локомотив» — «Ротор» — 2:0

Беспросветный аутсайдер РПЛ вряд ли сумеет что-то противопоставить «Локо». Хозяева прекрасно понимают: нужно пользоваться лёгким календарём и окончательно догонять лидеров.



«Краснодар» — «Спартак» — 2:1

Красно-белые время от времени ходят по тонкому льду, и я не уверен, что на сей раз им снова повезёт. Плюс большие вопросы по линии атаки: Бакаев и Кокорин абсолютно неубедительны, у Понсе и Соболева травмы. Хороший шанс для «Краснодара» вернуться в борьбу за самые высокие места.



«Урал» — «Тамбов» — 2:1

Крайне важная игра для обеих команд, которые в нынешнем сезоне примерно равны по силам. В такой ситуации «Уралу» должен помочь фактор своего поля.



«Ростов» — «Химки» — 2:1

Не думаю, что команда Карпина легко одержит победу. Химчане усилились, а «Ростову» нужно перестраивать состав после недавних трансферов, и всё-таки три очка южане должны взять, тем более у себя дома.



«Ахмат» — «Уфа» — 2:1

И снова считаю, что важным окажется фактор своего поля. Да и в целом «Ахмат» в этом сезоне сильнее — по результатам и тем более составу.

€ 381,5 млн потратили клубы РПЛ на трансферы за год. Из них почти € 100 млн – один «Зенит» Подсчитали все траты за три трансферных окна.

ЦСКА — «Арсенал» — 2:1

У «армейцев» будет время, чтобы отойти от матча Лиги Европы. Не хочется повторяться, но и тут я считаю важным, что игра пройдёт именно в Москве, что поможет ЦСКА. Ну а «Арсенал» пока не так хорош, как в предыдущие сезоны.